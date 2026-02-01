ETV Bharat / bharat

કેન્દ્રીય બજેટ 2026: નિર્મલા સીતારમણની દરેક સાડી હોય છે ખાસ, જાણો આ વખતની થીમ

નિર્મલા સીતારમણ લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. તેમની સાડી વિશે વધુ જાણો.

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
હૈદરાબાદ : નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં 2026-27નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કર્યુંં. બજેટ દિવસે તેમણે પહેરેલી સાડી પણ ધ્યાન અને ચર્ચાનું કેન્દ્ર છે.

અહેવાલો અનુસાર, સીતારમણ આ પ્રસંગે ભારતીય રાજ્યની હેન્ડલૂમ અને પરંપરાગત સંસ્કૃતિનું પણ પ્રદર્શન કરે છે. ચાલો દરેક પર એક નજર કરીએ.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (વચગાળાનું બજેટ), 2025 અને કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 દરમિયાન આ સાડીઓ પહેરી હતી.
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (વચગાળાનું બજેટ), 2025 અને કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 દરમિયાન આ સાડીઓ પહેરી હતી. (PTI)

બજેટ 2026 : આ વખતે તમિલનાડુની પરંપરા

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2026ના કેન્દ્રીય બજેટમાં તમિલનાડુની સાડીઓને પ્રાથમિકતા આપી હતી. 9મી વખત બજેટ રજૂ કરતી વખતે, સીતારમણ તમિલનાડુની પરંપરાગત કાંજીવરમ સિલ્ક સાડી પહેરીને સંસદ ભવનમાં પહોંચ્યા. અહેવાલો અનુસાર, સીતારમણની કાંજીવરમ સિલ્ક સાડી જાંબલી રંગની "કટ્ટમ કાંજીવરમ" છે.

આ સાડીમાં હળવા સોનેરી-ભૂરા રંગની ચેકર્ડ ડિઝાઇન છે, જેને તમિલમાં "કટ્ટમ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નજીકથી જોવામાં આવે તો સુંદર થ્રેડવર્ક સાથે કોફી બ્રાઉન બોર્ડર દેખાય છે. આ વર્ષે તમિલનાડુમાં રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પણ યોજાવાની છે, જેના કારણે આ સાડી રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

2025માં, તેમણે મધુબની આર્ટ સાડી પહેરીને બજેટ રજૂ કર્યું.
2025 માં, તેમણે મધુબની આર્ટ સાડી પહેરીને બજેટ રજૂ કર્યું. (IANS)

બજેટ દિવસે પહેરવામાં આવતી સાડી કેમ ખાસ છે, તે જાણો

બજેટ દિવસે નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા પહેરવામાં આવતી સાડી ફક્ત ફેશન સ્ટેટમેન્ટ નથી, તે દેશના કારીગરો, વણકર અને પરંપરાગત લોક કલાઓનું પ્રદર્શન પણ કરે છે. દર વર્ષે, ભારતીય હાથવણાટ સાથે વિવિધ રાજ્યોની સાડીઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે નિર્મલા સીતારમણની સાડી ખૂબ જ ખાસ છે.

2025ની સાડી વિશે જાણો

2025ના કેન્દ્રીય બજેટના દિવસે નિર્મલા સીતારમણે સફેદ રંગની હેન્ડલૂમ સિલ્ક સાડી પહેરી હતી. આ સાડીમાં બિહારની મધુબની કારીગરી દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમાં માછલી અને કમળ જેવી પરંપરાગત ડિઝાઇન હતી. અહેવાલો અનુસાર, આ સાડી પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતા દુલારી દેવીએ સીતારમણને ભેટમાં આપી હતી. તેને બનાવવામાં લગભગ એક મહિનાનો સમય લાગ્યો હતો. આ સાડી બિહારની લોક કલા અને તેના મહિલા કલાકારોને સમર્પિત હતી.

2024 - સીતારમણે અદભુત ઓફ-વ્હાઇટ સાડી પહેરી
2024 - સીતારમણે અદભુત ઓફ-વ્હાઇટ સાડી પહેરી (AP)

2024માં ઓફ-વ્હાઇટ મંગલાગીરી સાડી

નિર્મલા સીતારમણે 2024ના બજેટ માટે ઓફ-વ્હાઇટ મંગલાગીરી સાડી પહેરી હતી. સાડી પર તેજસ્વી મેજેન્ટા બોર્ડર હતી. આંધ્રપ્રદેશની આ મંગલાગીરી સાડીઓ તેમની સાદગી અને હળવા કોટન ફેબ્રિક માટે જાણીતી છે.

વર્ષ 2024ના વચગાળાના બજેટમાં બંગાળી સાડી પહેરી હતી
વર્ષ 2024ના વચગાળાના બજેટમાં બંગાળી સાડી પહેરી હતી (ETV Bharat)

2024ના વચગાળાનું બજેટ

2024ના વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરવા માટે નિર્મલા સીતારમણે વાદળી રંગની તસ્સર સિલ્ક સાડી પહેરી હતી. સાડીમાં કાંથાના ટાંકાનું ભરતકામ હતું. કાંથા ભરતકામ પશ્ચિમ બંગાળની એક પરંપરાગત કળા છે, જ્યાં વાર્તાઓ દોરામાંથી વણાયેલી હોય છે.

2023માં કર્ણાટક સાડી સાથે સીતારમણ
2023માં કર્ણાટક સાડી સાથે સીતારમણ (ETV Bharat)

2023ના બજેટમાં કર્ણાટકની સાડી દર્શાવવામાં આવી હતી

મોદી સરકારના તત્કાલીન નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2023નું બજેટ રજૂ કરતી વખતે મરૂન રંગની ઇલ્કલ સિલ્ક સાડી પહેરી હતી. કર્ણાટકના ધારવાડ પ્રદેશમાંથી ઉદભવેલી આ સાડીમાં કસુતી ભરતકામ હતું. રેશમી સાડીમાં રથ, મોર અને કમળની ડિઝાઇન હતી. નોંધનીય છે કે કસુતી કલાને GI ટેગ પણ મળ્યો છે.

રસ્ટી બ્રાઉન બોમકાઈ સાડી 2022માં
રસ્ટી બ્રાઉન બોમકાઈ સાડી 2022માં (ETV Bharat)

2022ના બજેટમાં ઓડિશાની બોમકાઈ સાડી

નિર્મલા સીતારમણે 2022નું બજેટ રજૂ કરતી વખતે ઓડિશાની બોમકાઈ સાડી પહેરી હતી. આ સાડી ભૂરા રંગની હતી. ભૂરા રંગને શક્તિ અને સ્થિરતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, જ્યારે લાલ રંગ શક્તિ અને ઉર્જા સાથે સંકળાયેલ છે.

2021- તેલંગાણાની પોચમપલ્લી સિલ્ક સાડી
2021- તેલંગાણાની પોચમપલ્લી સિલ્ક સાડી (ETV Bharat)

નિર્મલા સીતારમણે 2021ના ​​બજેટ માટે લાલ અને સફેદ પોચમપલ્લી ઇકત સાડી પહેરી હતી. સાડીની વિશિષ્ટ વિશેષતાઓમાં તેની વિશિષ્ટ પેટર્ન અને રંગાઈ તકનીકનો સમાવેશ થાય છે, જે તેલંગાણાની ઓળખને મૂર્તિમંત કરે છે .

2020માં પીળા-સોનેરી સિલ્ક સાડીમાં નિર્મલા સીતારમણ
2020માં પીળા-સોનેરી સિલ્ક સાડીમાં નિર્મલા સીતારમણ (ETV Bharat)

2020માં વાદળી કિનારીવાળી પીળી રેશમી સાડી

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વાદળી કિનારીવાળી પીળી રેશમી સાડી પહેરીને બજેટ રજૂ કર્યું હતું. પીળો રંગ આશા, સમૃદ્ધિ અને સકારાત્મકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન હતું.

2019માં નાણામંત્રી તરીકે તેમનું પહેલું બજેટ રજૂ કર્યું
2019માં નાણામંત્રી તરીકે તેમનું પહેલું બજેટ રજૂ કર્યું (ETV Bharat)

નિર્મલા સીતારમણે 2019માં તેમનું પહેલું બજેટ રજૂ કર્યું હતું

તેમણે ગુલાબી રંગની મંગલાગીરી સાડી પહેરી હતી. તે જ વર્ષે તેમણે પોતાનો બ્રીફકેસ છોડીને લાલ રંગનો લેજર અપનાવ્યો હતો.

