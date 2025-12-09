બ્રિજ મેન્ટેનન્સ માટે અંડરવોટર રોબોટ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરાશે, નોર્થ ઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેની અનોખી પહેલ

ETV Bharat / bharat

નોર્થ ઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેએ નક્કી કર્યું કે પુલના પાણીની નીચેના ભાગને ટેકનોલોજીની મદદથી ટેસ્ટ કરવામાં આવશે.

December 9, 2025

અલીપુરદ્વાર (પશ્ચિમ બંગાળ): રેલ્વે નદીઓની પાર ટ્રેન લઇ જવા માટે પુલો પર નિર્ભર છે. વિશ્વભરમાં નદીઓ પર આવા અનેક પુલ છે જેમાં કેટલાક નવા અને કેટલાક જૂના પુલ છે. પુલોની સ્થિતિ પર દર વર્ષે નજર રાખવામાં આવે છે. આ સાથે જ જરૂરતના હિસાબથી મેન્ટેનન્સનું કામ પણ કરવામાં આવે છે.

ભારતીય રેલ્વે પણ તેનાથી અલગ નથી. રેલ્વે એન્જિનિયરો આખું વર્ષ પુલોની જાળવણી કરે છે. જોકે, આ મોટાભાગની જાળવણી પુલના તે ભાગ પર કરવામાં આવે છે જે પાણીની ઉપર હોય છે. રેલ્વે અધિકારીઓ પાણીની અંદરના પુલોની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આગળ આવ્યા છે. હવે, નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટીયર રેલ્વે (NFR) એ આ કાર્યને સરળ બનાવવા માટે પહેલ કરી છે.

નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટીયર રેલ્વેએ નિર્ણય લીધો છે કે આ વખતે કોઈપણ પુલના પાણીની અંદરના ભાગનું ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. આ હેતુ માટે પાણીની અંદરના રોબોટ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તે કામ શરૂ થઈ ગયું છે. નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેના અલીપુરદ્વાર ડિવિઝનના ડીઆરએમ દેવેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું હતું કે પુલના જે ભાગો બહારથી દેખાતા નથી તેનું રોબોટ દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રોબોટ્સ પુલના પાણીની અંદરના ફોટા લઈ રહ્યા છે. તેમની તપાસ કર્યા પછી, જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.

નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટીયર રેલ્વે,પશ્ચિમ બંગાળ સહિત નોર્થઈસ્ટ ઇન્ડિયાના કેટલાક ભાગમાં રેલ્વેની અવરજવર માટે જવાબદાર છે. તીસ્તા અને બ્રહ્મપુત્ર જેવી મોટી નદીઓ ઉપરાંત, ઘણી નાની નદીઓ પણ છે. કુલ 34 પુલ છે. આમાંથી એક આસામમાં બ્રહ્મપુત્ર પરનો સરાઈઘાટ પુલ છે. આમાંથી 18 પુલ અલીપુરદ્વાર ડિવીઝનમાં છે. કુલ મળીને, આ પુલ પર આશરે 4,200 કિમી રેલ્વે લાઇનને આવરી લે છે.

રેલ્વે એન્જિનિયરો રેગ્યુલર આ પુલોનું નિરીક્ષણ કરે છે. જે નદીમાં પાણી ઓછુ હોય છે, તે સમયે તેમનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. જો કે, કેટલીક નદીઓમાં આખા વર્ષ દરમિયાન પાણી ભરેલુ હોય છે. આ નદીઓ પરના પુલોના પાણીની અંદરના ભાગનું નિરીક્ષણ શક્ય નથી. જો કે, મુસાફરોની સુરક્ષા માટે પુલના તે ભાગનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે. તેથી નોર્થઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેએ રોબોટ્સનો ઉપયોગ કરીને નિરીક્ષણ કરવાની પહેલ કરી છે.

નોર્થઇસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેએ જણાવ્યું કે આ અંડરવોટર રોબટ ડ્રોનની મદદથી દરેક બ્રિજ પર નજર રાખવામાં આવે છે. થર્મલ ઇમેજિંગ, ગ્રાઉન્ડ પેનેટ્રેટિંગ રડાર અને અલ્ટ્રાસોનિક પલ્સ વેલોસિટીની તમામ જાણકારી મળી જાય છે. જોકે, ક્યારેય કોઈ ખામી મળી નથી. તે ભવિષ્યમાં સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેએ જણાવ્યું છે કે આ રોબોટ ડ્રોનનો ઉપયોગ નિયમિત દેખરેખ રાખવા માટે કરવામાં આવશે.

