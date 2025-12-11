ETV Bharat / bharat

દિલ્હી રમખાણોના આરોપી ઉમર ખાલિદને બહેનના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે વચગાળાના જામીન મળ્યા

ઉમર ખાલિદની 13 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ 2020ના દિલ્હી રમખાણોનું કાવતરું ઘડવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી તે કસ્ટડીમાં છે.

દિલ્હી રમખાણોના આરોપી ઉમર ખાલિદ
દિલ્હી રમખાણોના આરોપી ઉમર ખાલિદ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 6:38 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની કરકરડૂમા કોર્ટે દિલ્હી હિંસા કેસના આરોપી ઉમર ખાલિદને પારિવારિક લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ સમીર બાજપાઈએ ૧૬ ડિસેમ્બરથી 29 ડિસેમ્બર સુધી ઉમર ખાલિદને વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન, ઉમર ખાલિદ કોઈપણ સાક્ષીઓ અથવા કેસ સાથે જોડાયેલા કોઈપણ વ્યક્તિનો સંપર્ક કરશે નહીં. કોર્ટે ઉમર ખાલિદને વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ન કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન, ઉમર ખાલિદ ફક્ત તેના પરિવારના સભ્યો, સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે જ મળી શકશે. વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન, ઉમર ખાલિદ તેના ઘરે અને લગ્ન સ્થળે હાજર રહેશે. કોર્ટે ઉમર ખાલિદને વીસ હજાર રૂપિયાની જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

ઉમર ખાલિદને 28 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ વચગાળાના જામીન આપવામાં આવ્યા હતા:

અગાઉ, કરકરડૂમા કોર્ટે 28 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ ઉમર ખાલિદને એક પારિવારિક લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા, ત્યારબાદ તેણે 3 જાન્યુઆરીએ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. 2024 માં તેને વચગાળાના જામીન આપતી વખતે, કોર્ટે શરત મૂકી હતી કે ખાલિદ વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ સાક્ષીઓ અથવા કેસ સાથે સંબંધિત કોઈપણ વ્યક્તિનો સંપર્ક કરશે નહીં.

કોર્ટે ઉમર ખાલિદને વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ન કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે એ પણ શરત મૂકી હતી કે વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન, ઉમર ખાલિદ ફક્ત તેના પરિવારના સભ્યો, સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે જ મળશે. વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન, ઉમર ખાલિદ તેના ઘરે અને લગ્ન સ્થળે રહેશે.

દિલ્હી રમખાણો પાછળ મોટા કાવતરાના આરોપો:

ઉમર ખાલિદને 13 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ 2020 ના દિલ્હી રમખાણો પાછળના કથિત મોટા કાવતરાના સંબંધમાં ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારથી તે કસ્ટડીમાં છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા ૫૩ લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા.

