દિલ્હી રમખાણોના આરોપી ઉમર ખાલિદે હાઈકોર્ટમાં જામીન અરજી દાખલ કરી, શુક્રવારે સુનાવણી
દિલ્હી રમખાણોના કાવતરાના કેસમાં જામીન માટે ઉમર ખાલિદે દિલ્હી હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. આ કેસની સુનાવણી 31 જુલાઈએ થશે.
Published : July 30, 2026 at 8:52 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી રમખાણોનું કાવતરું ઘડવાના આરોપી ઉમર ખાલિદે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જામીન માટે અરજી દાખલ કરી છે. જસ્ટિસ પ્રતિભા સિંહની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ આવતીકાલે, 31 જુલાઈએ ઉમર ખાલિદની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરશે.
અગાઉ, 4 જુલાઈએ, કડકડડૂમા કોર્ટે ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામની નવી જામીન અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી. એડિશનલ સેશન્સ જજ સમીર બાજપાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના 5 જાન્યુઆરીના આદેશનું પાલન કરવા માટે બંધાયેલા છે. કડકડડૂમા કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામની જામીન અરજીઓ ટ્રાયલ કોર્ટમાં પણ જાળવી શકાય તેવી નથી.
સુનાવણી દરમિયાન, ઉમર ખાલિદ વતી દલીલો કરતા વકીલ ત્રિદીપ પૈસે જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટે અંદ્રાબી કેસમાં ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામની જામીન અરજીઓ ફગાવવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે દલીલ કરી હતી કે સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધવામાં ન આવે તો એક વર્ષ પછી જામીન અરજીઓ દાખલ કરવાનો સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ હવે લાગુ પડતો નથી.
એ નોંધવું જોઈએ કે 5 જાન્યુઆરીએ સુપ્રીમ કોર્ટે ઉમર ખાલિદ અને શરજીલ ઇમામની જામીન અરજીઓ ફગાવી દીધી હતી. 5 જાન્યુઆરીએ સુપ્રીમ કોર્ટે જે પાંચ આરોપીઓને જામીન આપ્યા હતા તેમાં ગુલ્ફીશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર, શિફા ઉર રહેમાન, શાદાબ અહેમદ અને મોહમ્મદ સલીમ ખાનનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ, 22 મેના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે આરોપી ખાલિદ સૈફી અને તસ્લીમ અહેમદને છ મહિના માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા.
આ કેસમાં અન્ય ચાર આરોપીઓને પહેલાથી જ જામીન મળી ચૂક્યા છે. જે આરોપીઓને પહેલાથી જ જામીન મળી ચૂક્યા છે તેમાં સફૂરા ઝરગર, આસિફ ઇકબાલ તાન્હા, દેવાંગન કલિતા અને નતાશા નરવાલનો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસમાં 18 આરોપીઓ સામે UAPA હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં જે લોકોને આરોપી બનાવાયા છે તેમાં સફૂરા ઝરગર, તાહિર હુસૈન, ઉમર ખાલિદ, ખાલિદ સૈફી, ઈશરત જહાં, મીરાં હૈદર, ગુલફિશા, શફા ઉર રહેમાન, આસિફ ઈકબાલ તાન્હા, શાદાબ અહેમદ, તસ્લીમ અહેમદ, સલીમ મલિક, મોહમ્મદ સલીમ ખાન, અતહર ખાન, શરજીલ ઈમામ, ફૈઝાન ખાન, નતાશા નરવાલ અને દવાંગન કલીતાનો સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે દિલ્હી રમખાણોમાં ઓછામાં ઓછા 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
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