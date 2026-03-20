ભારતમાં સાત વિદેશી નાગરિકોની ધરપકડ સામે યુક્રેનનો વાંધો, કોન્સ્યુલર એક્સેસની માંગણી
વિદેશ મંત્રાલયને સાત વિદેશી નાગરિકોની ધરપકડ અંગે કોન્સ્યુલર એક્સેસની વિનંતી મળી છે.
Published : March 20, 2026 at 8:51 AM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલયે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે છ યુક્રેનિયન અને એક અમેરિકન નાગરિકની ધરપકડ બાદ ભારતને સંબંધિત સરકાર તરફથી કોન્સ્યુલર એક્સેસ માટે વિનંતી મળી છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં સંકળાયેલી કાનૂની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિનંતી પર વિચાર કરવામાં આવશે.
MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે આ બાબત વિશે ઘણી માહિતી છે, અને તેઓ તેનાથી વાકેફ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ એક કાનૂની મામલો છે અને ભારત સરકારની સંબંધિત એજન્સીઓ તેની તપાસ કરી રહી છે. જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "અમને કોન્સ્યુલર એક્સેસ માટે વિનંતી મળી છે અને આ કેસમાં સંકળાયેલી કાનૂની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેના પર વિચાર કરીશું."
સોમવારે, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ દિલ્હી, લખનૌ અને કોલકાતા એરપોર્ટ સહિત વિવિધ સ્થળોએથી છ યુક્રેનિયન અને એક અમેરિકન નાગરિકની ધરપકડ કરી હતી. આ ધરપકડો ત્યારે થઈ હતી જ્યારે તેઓ ભારતથી ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ પછી, NIA ની એક ખાસ કોર્ટે તમામ સાત વિદેશીઓને 11 દિવસ માટે NIA કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
એવો આરોપ છે કે આ વિદેશી નાગરિકો વિઝા પર ભારતમાં પ્રવેશ્યા હતા અને પછી મિઝોરમમાં પ્રવેશ્યા હતા. આ પછી, તેઓ મ્યાનમારમાં પ્રવેશ્યા અને એક વંશીય યુદ્ધ જૂથનો સંપર્ક કર્યો. કેસની તપાસ કરી રહેલી આતંકવાદ વિરોધી એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ મ્યાનમારમાં વંશીય સશસ્ત્ર જૂથો (EAGs) દ્વારા ઉપયોગ માટે ભારત દ્વારા યુરોપથી ડ્રોનનો મોટો જથ્થો આયાત કર્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ જૂથો ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં બળવાખોર જૂથો સાથે જોડાયેલા છે.
મિઝોરમમાં આવતા વિદેશીઓને પ્રોટેક્ટેડ એરિયા પરમિટ (PAP) ની જરૂર હોવાથી, મિઝોરમ દ્વારા મ્યાનમારમાં તેમના પ્રવેશ વિશે પૂછવામાં આવતા, જયસ્વાલે કહ્યું કે તપાસ એજન્સીઓ અને કોર્ટ નક્કી કરશે કે તેઓએ તે મેળવ્યું છે કે નહીં. જયસ્વાલે કહ્યું, "સંરક્ષિત વિસ્તારોમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ છે. કોર્ટ તપાસ કરશે કે તેમની પાસે આવા ચોક્કસ દસ્તાવેજ હતા કે નહીં. તે ચોક્કસ છે કે તેમને તે વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરવા માટે આવા દસ્તાવેજની જરૂર પડશે."
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર રણધીર જયસ્વાલે
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કરતા, જયસ્વાલે કહ્યું કે ભારતે તણાવ ઓછો કરવા માટે અપીલ કરી છે. "અમે પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીમાં સંયમ અને તણાવ ઓછો કરવા માટે અપીલ કરી છે," જયસ્વાલે વિદેશ મંત્રાલયના સાપ્તાહિક બ્રીફિંગમાં કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે યુએઈમાં તેમના સમકક્ષ અને GCC ના વિદેશ મંત્રીઓ સહિત અન્ય વિદેશ મંત્રીઓ સાથે વાત કરી છે.
જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે લડાઈનો વહેલા અંત લાવવાની અમારી અપીલને પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ. હકીકતમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓમાનના સુલતાન સાથે પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી છે." તેલ પ્લાન્ટ અને ઉર્જા માળખા પરના હુમલાઓને "ખૂબ જ ચિંતાજનક" ગણાવતા, જયસ્વાલે કહ્યું, "હા, તે ચિંતાનો વિષય છે... જેમ તમે જાણો છો, ઉર્જા શિપિંગ રૂટ પ્રભાવિત થયા છે. અહીં ભારતમાં, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય આ મુદ્દા પર દૈનિક પ્રેસ બ્રીફિંગ કરી રહ્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું કે LPG પુરવઠો ચિંતાનો વિષય છે. તેથી, અમે પહેલા સ્થાનિક વપરાશ અને ઘરગથ્થુ ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છીએ. તેમની જરૂરિયાતોને સંબોધવામાં આવશે, અને પછી અમે નક્કી કરીશું કે વાણિજ્યિક સ્થળોએ LPG પુરવઠાનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું. જો કે, પુરવઠાની અછત ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારત રશિયા પાસેથી પણ LPG ખરીદશે.
