યુકે કોર્ટે ભારત પ્રત્યાર્પણ સામે ફરીથી કેસ ખોલવાની નીરવ મોદીની અરજી ફગાવી દીધી

લંડનમાં કિંગ્સ બેન્ચ ડિવિઝનના હાઇકોર્ટ ઓફ જસ્ટિસે ભારત પ્રત્યાર્પણ સામે કાનૂની કાર્યવાહી ફરીથી ખોલવાની નીરવ મોદીની અરજી ફગાવી દીધી છે.

ફાઇલ - ભાગેડુ હીરા વેપારી નીરવ મોદી (IANS)
Published : March 26, 2026 at 4:04 PM IST

નવી દિલ્હી: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે લંડન હાઈકોર્ટે બુધવારે ભાગેડુ હીરા વેપારી નીરવ મોદી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેમાં તેણે ભારત પ્રત્યાર્પણને પડકારતી પોતાનો કેસ ફરીથી ખોલવાની માંગ કરી હતી. ભારતમાં, નીરવ મોદી ₹13,000 કરોડના પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડના સંદર્ભમાં વોન્ટેડ છે.

મોદીએ કિંગ્સ બેન્ચ ડિવિઝનના હાઇકોર્ટ ઓફ જસ્ટિસનો સંપર્ક કર્યો હતો. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની ટીમની મદદથી ક્રાઉન પ્રોસિક્યુશન સર્વિસના વકીલે તેમની અરજીનો વિરોધ કરતા મજબૂત દલીલો રજૂ કરી હતી.

તપાસ અધિકારીઓ સહિત CBI અધિકારીઓની એક ટીમ સુનાવણી માટે લંડન ગઈ હતી.

CBIના પ્રવક્તાએ અહીં એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "(શસ્ત્ર વેપારી સંજય) ભંડારીના ચુકાદાના આધારે કેસ ફરીથી ખોલવાની અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જોકે, CBIના સતત અને સંકલિત પ્રયાસો દ્વારા, આ પડકાર સફળતાપૂર્વક દૂર કરવામાં આવ્યો હતો."

પ્રવક્તાએ નોંધ્યું હતું કે, મોદીની અરજી ફગાવી દેતી વખતે, કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે અરજી અને તેની આસપાસના સંજોગો કેસ ફરીથી ખોલવા માટે પૂરતા અસાધારણ નહોતા.

તેમણે ઉમેર્યું, "CBI PNB કૌભાંડના સંદર્ભમાં નીરવ મોદીના પ્રત્યાર્પણની માંગ કરી રહી છે. આ કૌભાંડમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંક સામે મોટી નાણાકીય છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે, અને તેના અંગે કાર્યવાહી 2018 થી ચાલી રહી છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 2019 માં મોદીની ધરપકડ બાદ યુકેની અદાલતોએ તેના પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી હતી અને તેની અગાઉની અપીલોને ફગાવી દીધી હતી. અદાલતોને પ્રત્યાર્પણમાં કોઈ કાનૂની અવરોધો મળ્યા નથી અને ભારતમાં તેને મળતી સારવાર અંગે આપવામાં આવેલી ખાતરીઓ સ્વીકારી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જોકે કામચલાઉ કાનૂની અવરોધને કારણે આ પ્રક્રિયા થોડી ધીમી પડી હતી, તે અવરોધ ઓગસ્ટ 2025 માં દૂર થયો હતો. નીરવ મોદીએ તેની અપીલ ફરીથી ખોલવા માટે અરજી દાખલ કરી હતી. તેણે સંભવિત દુર્વ્યવહાર (ભંડારીના ચુકાદાને ટાંકીને) અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે શું ભારતીય અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી ખાતરીઓ તેના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે પૂરતી છે."

19 માર્ચ, 2019 થી મોદી યુકેની જેલમાં કેદ છે.

તે એક ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર છે જેના પર તેના મામા મેહુલ ચોક્સી સાથે મળીને પીએનબી સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. તેના પર ભારતમાં કેસ ચલાવવામાં આવશે. એક પ્રવક્તાએ ખુલાસો કર્યો કે મોદીએ એકલા ₹6498.20 કરોડનું ગેરઉપયોગ કર્યો છે.

તેઓએ ઉમેર્યું કે આ સકારાત્મક પરિણામ ભારત સરકારના સતત પ્રયાસો અને આ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.

આ પણ વાંચો:

