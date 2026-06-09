ઉજ્જવલા યોજના પર પણ મોંઘવારીનો માર, સરકારે ઘટાડ્યા સિલિન્ડર, જાણો હવે કેટલા મળશે
કેન્દ્રની મોદી સરકારે ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને મળતા સિલિન્ડરમાં ઘટાડો કર્યો છે.
Published : June 9, 2026 at 10:01 AM IST
નવી દિલ્હી: સરકારી ઓઇલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કરે છે. મહિનાની પહેલી તારીખે, 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. રવિવારે, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ આશરે ₹29નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. વધતા ખર્ચ વચ્ચે સામાન્ય જનતાને મોટો ફટકો પડ્યો છે. હવે સરકારે ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને મોંઘવારીનો બોમ્બ ફોડ્યો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, આ સરકારી યોજના અંતર્ગત મળતા સબસિડીવાળા ગેસ સિલિન્ડરની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના અધિક સચિવ પ્રવીણ માલ ખાનુજાએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને વાર્ષિક ધોરણે મળતા સબસિડીવાળા LPG સિલિન્ડરની સંખ્યા ઘટાડીને ચાર કરી છે, જેથી સરેરાશ ઘરેલુ વપરાશના સ્તર સાથે મદદ કરી શકાય.
પહેલા વાર્ષિક 12 સબસિડીવાળા ઘરેલુ સિલિન્ડર આપવામાં આવતા હતા
પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના લાભાર્થીઓ માટે સબસિડીવાળા LPG સિલિન્ડરની સંખ્યા પહેલા નવ હતી, જે હવે ઘટાડીને ચાર કરવામાં આવી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કેન્દ્રની મોદી સરકારે મે 2016માં આ યોજના શરૂ કરી હતી જેથી ગરીબ અને વંચિત પરિવારોને સ્વચ્છ રસોઈમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે અને તેઓ પ્રદૂષણથી રાહત મેળવી શકે. ઉજ્જવલા યોજનાની શરૂઆતમાં લાભાર્થીઓને દર વર્ષે 12 સબસિડીવાળા ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર પૂરા પાડવામાં આવતા હતા; બાદમાં તે ઘટાડીને નવ કરવામાં આવ્યા હતા, અને હવે તેને વધુ ઘટાડીને ચાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
સબસિડી સીધી બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે
મોદી સરકાર આ યોજના હેઠળ સબસિડી પણ આપે છે. મળતી માહિતી અનુસાર મે 2022માં, 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર માટે 200 રૂપિયાની સબસિડી શરૂ કરવામાં આવી હતી. 2023માં, તેમાં વધારો કરીને 300 રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવતી હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ સબસિડી લાભાર્થીઓને સીધી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
ઉજ્જવલા યોજનામાં મળતા સિલિન્ડરના ભાવ
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, સરકારી ઓઇલ કંપનીઓએ રવિવાર 7 જૂનના રોજ ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹29નો વધારો કર્યો હતો. દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરનો નવો ભાવ ₹942 પર પહોંચી ગયો છે. આ પહેલા માર્ચમાં પણ ભાવમાં ₹60નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ₹300ની સબસિડીને ધ્યાનમાં લેતા, દરેક લાભાર્થીએ આશરે ₹642 ચૂકવવા પડે છે. દરમિયાન, પેટ્રોલિયમ વિભાગના ડેટા સૂચવે છે કે 2022થી સબસિડી તરીકે ₹52,000 કરોડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.
સબસિડીવાળા ક્વોટામાં આ કમી LPGના ભાવમાં વધારાને પગલે થઈ છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં બે વખત ભાવ વધારા પછી, દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરની કિંમતમાં કુલ ₹89નો વધારો થયો છે.
ઉજ્જવલા યોજના માટે પાત્રતા
આ યોજના હેઠળના લાભો ફક્ત 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓને જ ઉપલબ્ધ છે. ગેસ કનેક્શન ફક્ત મહિલાના નામે જારી કરવામાં આવે છે. અરજદાર પાસે પહેલાથી જ તેમના ઘરમાં ગેસ કનેક્શન ન હોવું જોઈએ. આ યોજના હેઠળ, દરેક લાભાર્થીને 14.2 કિલોગ્રામનો ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર, રેગ્યુલેટર, સેફ્ટી હોઝ પાઇપ, બે બર્નર ગેસ સ્ટોવ અને બુકલેટ આપવામાં આવે છે.
અરજીની પ્રક્રિયા
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, વ્યક્તિ ગેસ એજન્સીની મુલાકાત લઈને અથવા ઓનલાઈન અરજી કરીને અરજી કરી શકે છે. જરૂરી દસ્તાવેજોમાં આધાર કાર્ડ, સરનામાનો પુરાવો, રેશન કાર્ડ, બેંક ખાતાની વિગતો અને પૂર્ણ થયેલ KYC ફોર્મ જમા કરાવવું પડશે.
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