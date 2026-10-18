કસાબને ફાંસી અપાવનાર વકીલ ઉજ્જ્વલ નિકમ કેતન મર્ડર કેસની પેરવી કરશે
અગ્રવાલ પરિવાર ઈચ્છતો હતો કે ગુનેગારોને કડક સજા મળે અને કોર્ટમાં સરકારી પક્ષ અસરકારક રીતે રજૂ કરવામાં આવે
Published : October 18, 2026 at 1:29 PM IST
પિંપરી ચિંચવડ: પુણે જિલ્લાના માવળ તાલુકામાં આવેલા લોહગઢ ખાતે બનેલી કેતન અગ્રવાલની હત્યાના હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસમાં વરિષ્ઠ વકીલ ઉજ્જવલ નિકમની વિશેષ સરકારી વકીલ (સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કેતનની સગાઈ સિયા ગોયલ સાથે થઈ હતી
અગ્રવાલ પરિવાર ઈચ્છતો હતો કે ગુનેગારોને કડક સજા મળે અને કોર્ટમાં સરકારી પક્ષ અસરકારક રીતે રજૂ કરવામાં આવે. તેમના આ પ્રયાસો હવે સફળ થયા છે, કારણ કે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે નિમણૂક પત્ર પર સત્તાવાર હસ્તાક્ષર કરી દીધા છે.
અગ્રવાલ પરિવારે મુખ્યમંત્રી ફડણવીસને મળ્યા અને વરિષ્ઠ વકીલ ઉજ્જવલ નિકમની ખાસ સરકારી વકીલ તરીકે નિમણૂક કરવાની વિનંતી કરી. પરિવારને સકારાત્મક પરિણામની આશા હતી, પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર નિમણૂક પત્ર પર ઔપચારિક હસ્તાક્ષર કરવામાં વિલંબ થયો હતો.
બે દિવસ પહેલા, અગ્રવાલ પરિવારે ફરી એકવાર ફડણવીસ સાથે મુલાકાત કરી જેથી નિમણૂકને સત્તાવાર રીતે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે. આ બેઠક દરમિયાન, ખાસ સરકારી વકીલની નિમણૂકનો મુદ્દો ફરીથી ઉઠાવવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ, મુખ્યમંત્રીએ સત્તાવાર રીતે નિમણૂક પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનાથી ઉજ્જવલ નિકમની નિમણૂકનો માર્ગ મોકળો થયો.
ઉજ્જવલ નિકમે 26/11ના આતંકવાદી કસાબ માટે મૃત્યુદંડની સજા અપાવી
26/11ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના આરોપી અજમલ કસાબ વિરુદ્ધ મજબૂત કેસ તૈયાર કરવાનો શ્રેય વકીલ ઉજ્જવલ નિકમને જાય છે. તેમના દ્વારા રજૂ કરાયેલા મજબૂત પુરાવાઓને કારણે કસાબને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ તેને ફાંસી આપવામાં આવી. આ ઉપરાંત, બોલિવૂડ સ્ટાર સંજય દત્ત અને સ્વર્ગસ્થ ગાયક ગુલશન કુમારના કેસોમાં પણ તેમની ભૂમિકાને કારણે તેઓ ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યા હતા.
ઉજ્જવલ નિકમ એક જાણીતા વરિષ્ઠ વકીલ છે, જેઓ દેશભરના અનેક હાઈ-પ્રોફાઈલ અને સંવેદનશીલ કેસોમાં સરકારી પક્ષ (પ્રોસિક્યુશન) તરફથી કેસ લડવા માટે જાણીતા છે. અગ્રવાલ પરિવારને વિશ્વાસ છે કે આ કેસમાં તેમનો અનુભવ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તેમને આશા છે કે આ નિમણૂકથી કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન સરકારી પક્ષનો પક્ષ અસરકારક રીતે રજૂ થઈ શકશે. નિમણૂકની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ, અગ્રવાલ પરિવારે મુખ્યમંત્રી ફડણવીસનો આભાર માન્યો હતો.
ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સુનાવણીની ખાતરી
કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે તેમને ખાતરી આપી છે કે આ કેસની સુનાવણી ફાસ્ટ-ટ્રેક (ઝડપી) પદ્ધતિથી કરવામાં આવશે. IANS સાથે વાત કરતા વિશાલ અગ્રવાલે કહ્યું, "૧૮ જૂન, ૨૦૨૬ના રોજ મારા પુત્રની હત્યા બાદ, ગ્રામીણ પોલીસ કમિશનરેટે મને ખૂબ જ સારો સહયોગ આપ્યો અને આ કેસને ખૂબ જ સારી રીતે સંભાળ્યો."
તપાસ બાદ, મેં મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને વિનંતી કરી. કેતનના પિતાએ જણાવ્યું, "આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ઉજ્જવલ નિકમ આ કેસને અસરકારક રીતે સંભાળશે અને સિયા તથા ચેતન માટે મૃત્યુદંડની સજા સુનિશ્ચિત કરશે."
મૃત્યુદંડની સજા સમાજમાં એક મજબૂત સંદેશ મોકલશે
દરમિયાન, વિશાલ અગ્રવાલે મેરઠના બે અલગ-અલગ કેસોમાં તાજેતરમાં આવેલા ચુકાદાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં આરોપી પત્નીઓ અને તેમના પ્રેમીઓને દોષિત ઠેરવીને મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવી હતી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે, "જોકે તેમના પુત્રોની ક્રૂર હત્યાથી પરિવારોને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કોઈ પણ વસ્તુથી થઈ શકતી નથી," તેમ છતાં તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે કોર્ટના આ ચુકાદાઓ "ન્યાયતંત્રમાં જનતાનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરશે." કેતનના પિતાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે મૃત્યુદંડની સજા સમાજમાં એક પ્રભાવશાળી સંદેશ મોકલશે અને આવા જઘન્ય ગુનાઓ આચરવાનું વિચારતા લોકોના મનમાં ડર પેદા કરશે.
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