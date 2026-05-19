ઉજ્જૈની એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા, ઋષિકેશના યોગનગરી રેલવે સ્ટેશન પર બની દુર્ઘટના
ઋષિકેશના યોગનગરી રેલ્વે સ્ટેશન પર ઉજ્જૈની એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી જતાં અફરા તફરી મચી ગઈ હતી.
Published : May 19, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 10:37 AM IST
ઋષિકેશ (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરાખંડના ઋષિકેશમાં યોગનગરી રેલ્વે સ્ટેશન પર એક મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. અહીં ઉજ્જૈની એક્સપ્રેસના ત્રણ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી જતાં લોકોમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી.
યોગનગરી રેલ્વે સ્ટેશન પર પહોંચેલી ઉજ્જૈની એક્સપ્રેસ વોશિંગ લાઇનમાંથી પસાર થઈ રહી હતી તે વખતે ટ્રેન અનિયંત્રિત થઈ ગઈ. જોતજોતામાં ટ્રેન વૉશિંગ લાઈન ટ્રેક પર ઝડપથી આગળ વધવા લાગી અને એન્ડ પૉઈન્ટ પર ભારે ધડાક સાથે અથડાઈ ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં એન્જિનની પાછળના 3 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા છે.
ધડાકાભેર અથડાયેલા એન્જિનનો અવાજ સાંભળીને નજીકના ખાંડ ગામના રહેવાસીઓ ગભરાઈ ગયા અને ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ રેલ્વે વહીવટીતંત્રમાં પણ દોડધામ મચી ગઈ. GRP, પોલીસ અને સ્ટેશન વહીવટીતંત્ર ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતાં અને માહિતી એકત્રિત કરી. હાલમાં, દુર્ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કૈલાશ ચંદ્ર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. અકસ્માતમાં કોઈ ઈજા થઈ નથી.
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: Following the late-night Ujjaini Express rail incident near Khand Gaon Visthapit in Rishikesh, the railway administration’s rescue team has been continuously carrying out operations to clear the derailed coaches from the tracks.— ANI (@ANI) May 19, 2026
With the help of… https://t.co/uK6ojUdSVK pic.twitter.com/0mppVf7ut9
આ ટ્રેન તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં સાંજે યોગનગરી સ્ટેશન પર પહોંચી હતી. ત્યાર બાદ વૉશિંગ લાઇન પર શન્ટિંગ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે અચાનક આ દુર્ઘટના સર્જાઈ. આ ટ્રેન 19 મેના રોજ એટલે કે આજે સવારે યોગનગરી રેલ્વે સ્ટેશનથી ઉજ્જૈન માટે રવાના થવાની હતી. જોકે, દુર્ઘટનાના પગલે યોગનગરી-રાયવાલા ટ્રેક ખોરવાયો નથી. તો બીજી તર રેલ્વે વહીવટીતંત્રે આ દુર્ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા એક આરપીએફ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમને સવારે 10 વાગ્યે ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી અને તેઓ તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચ્યા હતા.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રેન અચાનક ઝડપી ગતિએ આગળ વધી અને થોડા અંતર પછી પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. ત્યારબાદ કોચ એક મોટા ઝાટકા સાથે દિવાલ સાથે અથડાયા. ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. ઘટનાની માહિતી મળતા જ રેલ્વે અધિકારીઓ અને ટેકનિકલ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સ્થાનિક રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે, દુર્ઘટના દરમિયાન ભારે અવાજ સંભળાયો હતો, જેના કારણે લોકો તેમના ઘરો અને દુકાનોમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. રેલ્વે કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક વિસ્તાર ખાલી કરાવ્યો અને પાટા પરનો ટ્રાફિક બંધ કરી દીધો.
પ્રારંભિક તપાસમાં આ દુર્ઘટનાનું કારણ ટેકનિકલ ખામી કે બેદરકારી માનવામાં આવી રહી છે, જે તપાસનો વિષય છે. જોકે, રેલવે અધિકારીઓ હાલમાં સ્પષ્ટ ટિપ્પણી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે. તેમણે ફક્ત એટલું જ કહ્યું કે આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે અને ટેકનિકલ ટીમ રિપોર્ટ તૈયાર કરી રહી છે. ઘટના બાદ, રેલવે ટ્રેક અને ક્ષતિગ્રસ્ત વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. રેલવે વહીવટીતંત્રે રાહત અને સમારકામ કાર્ય શરૂ કર્યું છે. અકસ્માતના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે.