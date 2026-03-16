કેનેડામાં ઉજ્જૈનના યુવકની હત્યા, ત્રણ અઠવાડિયામાં મૃતદેહ ભારત પહોંચવાની અપેક્ષા

ઉજ્જૈનના ગુરકીરત સિંહ મનોચાની કેનેડામાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓના જૂથ સાથે થયેલા ઝઘડા બાદ વાહન ચડી જવાથી મોત, મૃતદેહ ભારત આવતા 3 અઠવાડિયાથી વધુ સમય લાગશે.

મૃતક ગુરકીરતનો ફોટો (ડાબે) અને તેના પરિવારના સભ્યો
Published : March 16, 2026 at 12:33 PM IST

ઉજ્જૈન: ઉજ્જૈન શહેરમાંથી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે કેનેડા ગયેલા એક 25 વર્ષીય યુવકનું કોલેજના વિદ્યાર્થીઓના એક ગૃપ દ્વારા કથિત હત્યા કરવામાં આવી હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ દુ:ખદ ઘટનાએ એક પરિવારને વિખેરી નાખ્યો છે અને તે ઊંડા શોકમાં ડૂબી ગયો છે.

મૃતકનું નામ ગુરકીરત સિંહ મનોચા છે. તે લગભગ એક વર્ષ પહેલા માસ્ટર ડિગ્રી (બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ) મેળવવા માટે કેનેડા ગયો હતો અને ત્યાં ફોર્ટ સેન્ટ જોન શહેરમાં રહેતો હતો. તે નોર્ધન લાઇટ્સ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતો હતો અને તેનો કોર્સ પૂરો થવામાં માંડ પાંચ-છ મહિના બાકી હતા. અભ્યાસ સાથે સાથે તે પોતાના ખર્ચા માટે વોલમાર્ટ સ્ટોરમાં સ્ટોર મેનેજર તરીકે પણ કામ કરતો હતો.

પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે (14 માર્ચ) ગુરકીરતનો કોલેજના વિદ્યાર્થીઓના એક ગૃપ સાથે ઝઘડો થયો હતો. આ દરમિયાન એક વાહને તેને કચડી નાખ્યો હતો. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા ગુરકીરતને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું હતું.

ગુરકીરતના પિતા ગુરજીત સિંહે ભારે દુઃખી મને જણાવ્યું હતું કે, પરિવાર સાથે તેમની છેલ્લી વાત ઘટનાના થોડા કલાકો પહેલા શુક્રવારે થઈ હતી. તેમણે કહ્યું, "મારા દીકરાએ ક્યારેય કોઈની સાથે કોઈ વિવાદ કે સમસ્યા વિશે વાત કરી ન હતી. તે માસ્ટર ડિગ્રી પૂરી કરીને ત્યાં સ્થાયી થવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. અમને સમજાતું નથી કે આવું અચાનક કેવી રીતે બન્યું." તેમણે સરકારને વિનંતી કરી છે કે તેમના દિકરાના પાર્થિવ શરીરને વહેલી તકે ભારત પરત લાવવામાં અને કેનેડામાં નિષ્પક્ષ તપાસ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરવામાં આવે.

ગુરકીરત પરિવારના 2 દીકરાઓમાં નાનો હતો. તેણે ઉજ્જૈનની કાર્મેલ કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાંથી અભ્યાસ કર્યો અને વિક્રમ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની પદવી મેળવી હતી. કેનેડા જતા પહેલા તે પોતાના પિતાના વ્યવસાયમાં પણ મદદરૂપ થતો હતો. તેના મોટા ભાઈ પ્રભકીરત સિંહ રાયપુરમાં રહે છે. ગુરકીરતની હત્યાના સમાચાર મળતાં જ પરિવારમાં શોકમય વાતાવરણ બની ગયું છે.

કેનેડિયન પોલીસે આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. પોલીસે પરિવારને જાણ કરી છે કે પોસ્ટમોર્ટમ અને અન્ય કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા બાદ જ મૃતદેહ સોંપવામાં આવશે. પરિવારના સભ્યો અને પડોશીઓનું કહેવું છે કે, આ પ્રક્રિયા પૂરી થતાં લગભગ 3 અઠવાડિયાનો સમય લાગી શકે છે. ગુરકીરતના ભાઈએ સરકારને ફરી અપીલ કરી છે કે કાં તો મૃતદેહને ઝડપથી ઘરે લાવવામાં આવે અથવા પરિવારના કોઈ સભ્યને કેનેડા જવા માટે તાત્કાલિક વિઝા મેળવવામાં મદદ કરવામાં આવે, કારણ કે પોલીસે તપાસના ભાગરૂપે મૃતદેહની ઔપચારિક ઓળખ માટે પરિવારને બોલાવ્યો છે.

