સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, સોહરાબુદ્દીનના ભાઈએ મુંબઈ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકાર્યો.
21 વર્ષ જૂના સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં કાનૂની લડાઈ ફરી તીવ્ર બની છે, સોહરાબુદ્દીનના ભાઈ શાહનવાઝુદ્દીને સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. રાહુલ સિંહનો રાઠોડ રિપોર્ટ
Published : August 26, 2026 at 12:16 PM IST
ઉજ્જૈન: લગભગ બે દાયકા જૂનો સોહરાબુદ્દીન શેખ એન્કાઉન્ટર કેસ 23 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ ફરી એકવાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. ઉજ્જૈનના રહેવાસી સોહરાબુદ્દીન શેખના નાના ભાઈ શાહનવાઝ ઉદ્દીને મુંબઈ હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકાર્યો છે, જેમાં 2005 ના કેસમાં 21 પોલીસકર્મીઓ સહિત 22 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં 7 મે, 2026 ના રોજ હાઈકોર્ટના નિર્ણયની સમીક્ષા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશના 21 પોલીસકર્મીઓ અને અન્ય એક આરોપી સામેલ હતા.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
સોહરાબુદ્દીનના ભાઈ શાહનવાઝ ઉદ્દીનના જણાવ્યા મુજબ, "2005માં, સોહરાબુદ્દીન શેખ, તેની પત્ની કૌસર બી અને તેમના સાથી તુલસીરામ પ્રજાપતિને હૈદરાબાદથી મહારાષ્ટ્ર જતી વખતે પોલીસ ટીમ દ્વારા બસમાંથી ઉતારીને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, અમદાવાદ નજીક એક એન્કાઉન્ટરમાં સોહરાબુદ્દીનનું મોત થયું હતું. ત્રણ દિવસ પછી કૌસર બીનું પણ મૃત્યુ થયું હતું." 2006માં ગુજરાત રાજસ્થાન સરહદ નજીક બીજા એક એન્કાઉન્ટરમાં તુલસીરામ પ્રજાપતિનું મોત થયું હતું.
ગુજરાત સીઆઈડીએ શરૂઆતમાં આ કેસની તપાસ કરી હતી. બાદમાં, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર, તપાસ સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી હતી, અને કેસ ગુજરાતથી મુંબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. તુલસીરામ પ્રજાપતિના મૃત્યુ સાથે સંબંધિત કેસ પણ આ કેસ સાથે જોડાયેલો હતો.
ટ્રાયલમાં 210 સાક્ષીઓ , 92એ નિવેદનો બદલ્યા
શાહનવાઝ ઉદ્દીને જણાવ્યું કે, "ટ્રાયલ દરમિયાન, વકીલોએ કુલ 210 સાક્ષીઓ રજૂ કર્યા, પરંતુ તેમાંથી 92 સાક્ષીઓ પોતાના અગાઉના નિવેદનોથી ફરી ગયા હતાં. ડિસેમ્બર 2018 માં, મુંબઈની એક ખાસ CBI કોર્ટે તમામ 22 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા. કોર્ટે તારણ કાઢ્યું કે, અમારો પક્ષ આરોપીઓ સામે હત્યાના કાવતરાના નક્કર અને વિશ્વસનીય કેસને પુરવાર કરી શકતો નથી. અમે આ ચુકાદાને લઈને મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી. જો કે, 7 મે, 2026 ના રોજ, હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયમાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ પક્ષનો કેસ મુખ્યત્વે સંજોગોવશાત્ પુરાવા પર આધારિત હતો અને ઘટનાઓની શ્રેણીમાં ઘણી નોંધપાત્ર ખામીઓ હતી.
હવે તેમના ભાઈની શું દલીલ છે?
હાઈકોર્ટના નિર્ણય બાદ, શાહનવાઝ ઉદ્દીને ફરી એકવાર કાયદાકીય લડાઈ લડવાનું નક્કી કર્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે, જે કેસની તપાસ CBI એ કરી છે તેમાં નિર્દોષ છૂટકારા સામે અપીલ કરવી જોઈતી હતી." તેમના મતે, "જ્યારે તપાસ એજન્સીએ વધુ અપીલ ન કરી, ત્યારે પરિવારે પોતે જ કોર્ટનો સંપર્ક કરવો પડ્યો." હાઈકોર્ટના નિર્ણય બાદ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરતા, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ કેસ બે દાયકાથી વધુ સમયથી ચાલી રહ્યો છે અને તેમની પાસે હવે પહેલા જેવી તાકાત અને ઉર્જા નથી. આમ છતાં, તેમણે ન્યાયની આશામાં લડાઈ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો.
હવે સુપ્રીમ કોર્ટ પર નજર
૨૩ ઓગસ્ટે શાહનવાઝ ઉદ્દીન શેખની અરજી સાથે, કેસ ફરી એકવાર દેશની ટોચની અદાલતમાં પહોંચ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટ હવે તપાસ કરશે કે શું બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્ણયમાં દખલગીરી માટે કોઈ કાનૂની અવકાશ છે, જેણે ૨૨ આરોપીઓને નિર્દોષ છોડી મૂકવાને સમર્થન આપ્યું હતું. 2005માં શરૂ થયેલી આ કાનૂની ગાથા 2026માં બીજા વળાંક પર પહોંચી છે. આ વખતે, મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા બોમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્ણયની સમીક્ષાનો છે.
બોમ્બે હાઈકોર્ટે શું કહ્યું ?
પોતાના નિર્ણયમાં, બોમ્બે હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ પક્ષ એ સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો કે, સોહરાબુદ્દીન અને કૌસર બીનું પોલીસે અપહરણ કર્યું હતું અથવા કથિત નકલી એન્કાઉન્ટર પાછળ કોઈ સ્પષ્ટ હેતુ હતો. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે મોટી સંખ્યામાં સાક્ષીઓ ફરી જવાથી એવું નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય નહીં કે ટ્રાયલ યોગ્ય રીતે હાથ ધરવામાં આવી ન હતી. કોર્ટ પાસે કથિત ઘટનાઓ પાછળ કોઈપણ રાજકીય-પોલીસ સાંઠગાંઠ સાબિત કરવા માટે પૂરતા પુરાવાનો પણ અભાવ હતો.
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