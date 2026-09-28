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ઉજ્જૈન શાહી મસ્જિદ વિવાદઃ પથ્થરમારા બાદ એક્શનમાં પોલીસ, આખરે સહમતિથી તોડાયું ધાર્મિક સ્થળ

ભારે વિવાદ બાદ આખરે મુસ્લિમ સમાજે જ ધાર્મિક સ્થળનો કેટલાક ભાગ હટાવ્યો હતો.-શિફાલી પાંડે/ રાહુલસિંહનો રિપોર્ટ

ઉજ્જૈનમાં મસ્જિદ તોડવા પર બબાલ
ઉજ્જૈનમાં મસ્જિદ તોડવા પર બબાલ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 4:48 PM IST

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ઉજ્જૈન: સિંહસ્થ 2028 કાર્યક્રમની તૈયારીના ભાગરૂપે રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. છત્રી ચોક ખાતે આવેલી શાહી મસ્જિદનો એક ભાગ આ પ્રોજેક્ટના દાયરામાં આવે છે. સોમવારે મસ્જિદના આ ભાગને તોડી પાડવાની કામગીરી દરમિયાન હોબાળો થયો હતો. એવો આરોપ છે કે, તોડફોડના વિરોધમાં મુસ્લિમ સમુદાયે પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. પથ્થરમારાના જવાબમાં પોલીસે પણ લાઠીચાર્જ કર્યો અને ટીયર ગેસના શેલ પણ છોડ્યા હતા. પથ્થરમારાની ઘટનામાં એક પોલીસ અધિકારી ઘાયલ થયા હતા. જોકે, બાદમાં સમુદાયના સભ્યોએ પરસ્પર સમજૂતીથી ધાર્મિક સ્થળના તે ભાગને સ્વેચ્છાએ તોડી પાડ્યો હતો.

ઉજ્જૈનમાં રસ્તા પહોળા કરવાના પ્રોજેક્ટ માટે ધાર્મિક સ્થળનો અમુક ભાગ તોડી પાડવા અંગે નવી માહિતી સામે આવી છે. અહેવાલ છે કે સંબંધિત ધાર્મિક સમુદાયના સભ્યોએ વહીવટીતંત્રને સહકાર આપીને પોતે જ આ માળખું તોડવાનું શરૂ કર્યું છે. ઉજ્જૈનના કલેક્ટર રોશનસિંહે જનતાને અપીલ કરી છે કે, તેઓ કોઈપણ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપે. સિંહસ્થ કાર્યક્રમ માટે રસ્તા પહોળા કરવાના પ્રોજેક્ટના માર્ગમાં આવતા પોતાના ઘરો કે ધાર્મિક માળખાઓને હટાવવામાં લોકો સ્વેચ્છાએ સહકાર આપી રહ્યા છે.

સમુદાયની શરત: JCB કે પોકલેન મશીનોનો ઉપયોગ નહીં

સોમવારે સવારે વહીવટીતંત્ર અને મુસ્લિમ સમુદાય વચ્ચે પરસ્પર સમજૂતી સધાઈ હતી. મુસ્લિમ સમુદાયે જણાવ્યું કે, જો JCB કે પોકલેન મશીનોનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો તેઓ મસ્જિદને સ્વેચ્છાએ તોડી પાડશે. પોલીસે મુસ્લિમ સમાજની આ શરત સ્વીકારી હતી. મુસ્લિમ પક્ષ હવે છીણી અને હથોડીનો ઉપયોગ કરીને મસ્જિદને સ્વેચ્છાએ તોડી રહ્યો છે. હાલમાં સ્થિતિ સામાન્ય છે.

ફૂટપાથ પર મુકાયેલી બેંચ પર ભોજન કરતા અધિકારી
ફૂટપાથ પર મુકાયેલી બેંચ પર ભોજન કરતા અધિકારી (ETV Bharat)

સ્વેચ્છાએ સહકાર આપી રહ્યા છે લોકો

કલેક્ટર રોશનસિંહે જણાવ્યું કે, "ઉજ્જૈનમાં 2028માં સિંહસ્થ મહાકુંભ યોજાવાનો છે અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ તેમાં ભાગ લેશે તેવી અપેક્ષા છે. શ્રદ્ધાળુઓ માટે બહેતર સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરવાના માસ્ટર પ્લાન મુજબ રસ્તા પહોળા કરવા અને અન્ય બાંધકામ કાર્યો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે." મોટી સંખ્યામાં આવનારા યાત્રાળુઓ માટે વ્યવસ્થા કરવાના ભાગરૂપે બાંધકામનું કામ ચાલી રહ્યું છે. માસ્ટર પ્લાન મુજબ રસ્તાઓ પહોળા કરવામાં આવી રહ્યા છે. સમાજના તમામ ધર્મો, સમુદાયો અને વર્ગોના લોકો આ પ્રયાસમાં સ્વેચ્છાએ સહકાર આપી રહ્યા છે.

ઘટનાસ્થળ પર જ SPએ લીધું ભોજન
ઘટનાસ્થળ પર જ SPએ લીધું ભોજન (ETV Bharat)

કલેક્ટર રોશનસિંહના જણાવ્યા અનુસાર, "રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરીના દાયરામાં આવતા મકાનો, દુકાનો અને ધાર્મિક માળખાઓને સંબંધિત સમુદાયના સભ્યો દ્વારા સ્વેચ્છાએ હટાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે, છત્રી ચોક સ્થિત શાહી મસ્જિદનો અમુક હિસ્સો પણ સમુદાયના સભ્યો દ્વારા સ્વેચ્છાએ દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ તમામ સમુદાયો વચ્ચે સહકાર અને સંકલનનું એક સકારાત્મક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. હું દરેકને અપીલ કરું છું કે તેઓ કોઈપણ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપે અને શાંતિ તથા સૌહાર્દ જાળવી રાખે. સિંહસ્થની તૈયારીઓમાં અમને સૌનો સહકાર મળી રહ્યો છે."

અફવા પર ધ્યાન ન આપવા ઉજ્જૈનના કાઝીની અપીલ

ઉજ્જૈન શહેરના કાઝી ખલી કુરે રહેમાને જનતાને અપીલ કરી છે કે, તેઓ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપે. એક વીડિયો સંદેશમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "મસ્જિદ અંગેનો મામલો પરસ્પર સમજૂતી દ્વારા રાતોરાત ઉકેલી લેવામાં આવ્યો હતો. એવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી કે જેના માટે કોઈએ તે સ્થળની મુલાકાત લેવી પડે. જે બાબતે નિર્ણય લેવાયો હતો તે મુજબ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. હું દરેકને અપીલ કરું છું કે તેઓ કોઈપણ અફવા પર ધ્યાન ન આપે અને તેના કારણે બિનજરૂરી રીતે સ્થળની મુલાકાત લેવા માટે ઘરની બહાર ન નીકળે."

AIMIMના વડા મોહસીન અલી ખાનની ધરપકડ

SP પ્રદીપ શર્માએ જણાવ્યું કે, "અન્ય જિલ્લાઓમાંથી શહેરના સરહદી વિસ્તારોમાં પ્રવેશતા કેટલાક ઉપદ્રવી તત્વોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એમપી AIMIMના વડા મોહસીન અલી ખાનને પણ પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધા છે. મોહસીન ખાન ધાર્મિક સ્થળના મુદ્દે ઉજ્જૈન આવી રહ્યા હતા. તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેઓ હાલમાં ઉજ્જૈનના નાગઝેરી પોલીસ સ્ટેશનમાં છે." એસપીએ ઉમેર્યું, "અમે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખી રહ્યા છીએ. ડ્રોન અને સીસીટીવી દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. 2000 પોલીસ જવાનોનો કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે અને સતત જાહેર સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે." કુલ 10 વ્યક્તિઓ સામે એફઆઈઆર (FIR) નોંધવામાં આવી છે. પાંચથી વધુ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને પોલીસે અનેક શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને અટકાયતમાં પણ લીધા છે. આ ઉપરાંત, પાંચ સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ સામે પણ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે, જોકે તેમની હજુ સુધી ધરપકડ કરવામાં આવી નથી.

કેટલીક શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓને વહેલા રજા આપી

પરિસ્થિતિની ગંભીરતા અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલીક શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓને વહેલા રજા આપી દીધી હતી. શાળા સંચાલકોએ વાલીઓનો સંપર્ક કરીને તેમને તેમના બાળકોને લઈ જવા માટે જાણ કરી હતી. દરમિયાન ધાર્મિક સ્થળ નજીક ફેલાયેલી અશાંતિને પગલે પોલીસે શહેરને ચાર સેક્ટરમાં વહેંચી દીધું છે, જેમાં મહાકાલ, ખરકુંડવા, જીવાજીગંજ અને કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. આ પોલીસ સ્ટેશનો હેઠળ આવતા વિસ્તારોમાં બજારો બંધ રાખવામાં આવ્યા છે; જેમાં છત્રી ચોક, સરાફા, લખેરવાડી, ઢાબા રોડ, કેડી ગેટ, સતી ગેટ, તેલીવાડા, દૌલતગંજ, એટલાસ, બુધવારિયા, કામરી માર્ગ, અંડા ગલી અને આસપાસના તમામ વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.

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UJJAIN SIMHASTHA 2028 PREPARATIONS
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ઉજ્જૈન શાહી મસ્જિદ ડિમોલિશન વિવાદ
ઉજ્જૈનમાં પોલીસ પર પથ્થરમારો
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