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VIDEO: મહાકાલની નગરી ઉજ્જૈનમાં હનુમાનજીનો પરચો, 7-7 દિવસથી JCB પણ નથી હલાવી શક્યા મૂર્તિ!

૭ દિવસ અને ૪ પ્રયાસો છતાં, હનુમાનજીની ૮ ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા જરા પણ હલી નહીં; હવે આ તપાસ IITના વૈજ્ઞાનિકોને સોંપવામાં આવી છે.

હનુમાનજીનો પરચો
હનુમાનજીનો પરચો (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 2:33 PM IST

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ઉજ્જૈન: બાબા મહાકાલની નગરી ઉજ્જૈન, તેના મંદિરો, ધાર્મિક આસ્થાની સાથે-સાથે પ્રાચીન ઇતિહાસ અને પુરાતત્વીય વારસા માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. આ શહેર આસ્થાનું એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે. જોકે, તાજેતરમાં, હનુમાન મંદિરને લઈને સંઘર્ષ જોવા મળી રહ્યો છે. હકીકતમાં, શહેરના સતી દરવાજા પાસે, બડા સરાફા માર્ગ પર રસ્તાની વચ્ચે એક નાનું, પ્રાચીન હનુમાન મંદિર છે, અને રસ્તો પહોળો કરીને તેને તોડી પાડવામાં આવી રહ્યું છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા મંદિરનું માળખું દૂર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આશરે 8 ફૂટ ઊંચી હનુમાન પ્રતિમા સાત દિવસથી તેની જગ્યાએ ઉભી છે.

ઈન્દોર IITના એક્સપર્ટે કરી મૂર્તિની તપાસ

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમે છેલ્લા એક અઠવાડિયા દરમિયાન પ્રતિમાને હટાવવાના ચાર પ્રયાસો કરી ચૂકી છે. મશીનરી અને તકનીકી પ્રયાસો છતાં, પ્રતિમાને હટાવી શકાઈ ન હતી. ત્યારબાદ, IIT ઈન્દોરની એક ટીમ ઉજ્જૈન પહોંચી અને બે કલાક સુધી તપાસ કરી. તેઓ પોતાની સાથે લાવેલા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિમાની ઊંડાઈનું મૂલ્યાંકન કર્યું. હવે આ ટીમ પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરશે. હનુમાન મંદિરના તકનીકી મૂલ્યાંકન અંગે, ઉજ્જૈન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર અભિલાષ મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય લેવામાં આવી રહ્યો છે. IIT ઈન્દોર દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ASI અને IIT તરફથી અહેવાલો મળ્યા બાદ આગળના નિર્ણયો લેવામાં આવશે."

લોકોએ માન્યો ચમત્કાર, ટેન્ટ લગાવી ભગવાનને મનાવવામા લાગ્યા

સ્થાનિક લોકો અનેક પ્રયાસો છતાં મૂર્તિને ત્યાંથી હટાવી ન શકાયાની ઘટનાને ભગવાન હનુમાનનો ચમત્કાર માને છે. સોશિયલ મીડિયા પર આના વીડિયો જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. જેના કારણે આ મંદિર દેશ-વિદેશમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. મહાકાલના દર્શને આવતા ભક્તો 'ખડે હનુમાન' (ઊભા હનુમાન)ના દર્શન કરવા માટે પણ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે. મંદિર પાસે ભક્તોની ભીડ જોવા મળે છે, જેઓ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ઢોલ અને અન્ય વાદ્યોના સથવારે ભજન-કીર્તન કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, મૂર્તિને એક તંબુમાં રાખવામાં આવી છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા મુસ્લિમ પરિવારો પણ ભગવાન હનુમાનજીના ભક્ત છે અને પ્રાર્થના કરવા તથા પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરવાની આશાએ આ ધર્મસ્થળની મુલાકાતે આવે છે.

કેમ હટવાઈ રહી છે મૂર્તિ?

વર્ષ ૨૦૨૮માં ઉજ્જૈનમાં યોજાનારા સિંહસ્થ કાર્યક્રમની તૈયારીના ભાગરૂપે શહેરમાં અનેક મોટા વિકાસ કાર્યો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પહેલના ભાગરૂપે, કોયલા ફાટકથી છત્રી ચોક સુધી લગભગ 1.13 કિલોમીટર લાંબા રસ્તાને પહોળો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ રસ્તાને આશરે 15 મીટર પહોળો કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટનો કુલ ખર્ચ અંદાજે ₹15 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. આ માર્ગ પર આવેલા કુલ ચાર ધાર્મિક સ્થળો રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરીના દાયરામાં આવે છે. વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, તેમાંથી ત્રણ ધાર્મિક સ્થળોનું સ્થળાંતર કે વ્યવસ્થાપન કરી દેવામાં આવ્યું છે. જ્યારે 'ખડે હનુમાન મંદિર' અંગેની તકનીકી પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે.

રિપોર્ટ બાદ નિર્ણય લેવાયો

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિક કમિશનર સંતોષ ટાગોરે જણાવ્યું હતું કે, "મંદિર અંગે પૂજારી દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતો અને એન્જિનિયરિંગ ટીમના અહેવાલ પર પરીક્ષણ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. મૂલ્યાંકન પૂર્ણ થયા બાદ પૂજારી સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે અને તકનીકી અહેવાલને ધ્યાનમાં લેવાની સાથે સાથે જનભાવનાને પણ ધ્યાનમાં રાખીને આગળની કાર્યવાહી નક્કી કરવામાં આવશે. આ માર્ગ બાબા મહાકાલની ભવ્ય શોભાયાત્રા ('રાજસી સવારી')નો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તેથી, શોભાયાત્રાના સુચારુ સંચાલન અને શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વહીવટીતંત્ર માટે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં રસ્તાના વિકાસનું કાર્ય પૂર્ણ કરવું અત્યંત જરૂરી હતું, જેને પુરુ કરવામા પણ આવ્યું. જોકે, મંદિરનો મુદ્દો હજુ પણ એક પડકાર છે. મંદિર માટે નજીકના ટાંકી ચોક વિસ્તારમાં એક સ્થળ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં 'ટકસાળી ગણેશ'ની મૂર્તિ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવશે."

170 વર્ષ જૂનું હનુમાન મંદિર, 5 પેઢીઓથી પરિવાર કરી રહ્યો છે સેવા

'ખડે હનુમાન મંદિર'ના પૂજારી હવન વૈરાગીના જણાવ્યા અનુસાર, 'મંદિરમાં સ્થાપિત 'ખડે હનુમાન'ની પ્રતિમાનો ઈતિહાસ 170 વર્ષથી પણ વધારે જૂનો છે. તેમના પરિવારની 5થી વધારે પેઢીઓ સતત મંદિરની સેવા પૂજા-અર્ચના કરતી આવી છે. મંદિર સાથે જોડાયેલી સ્થાનિક માન્યતાઓના અનુસાર અહીં આવનારા શ્રદ્ધાળુઓને ભગવાનનો પ્રસાદ અને તાવીજ આપવામા આવે છે. ભક્તોની માન્યતા છે કે, તેનાથી તેમની પરેશાનીઓ અને રોગ દૂર થાય છે. સંતાન પ્રાપ્તિ અને વિવાહ સંબંધી પરેશાનીમાંથી છૂટકારો મેળવવાની મનોકામનાઓ માટે પણ શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. આ માન્યતાઓના કારણે ખડે હનુમાનનું મંદિર લાંબા સમયથી સ્થાનિક શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું પ્રમુખ કેન્દ્ર બનેલું છે.'

ફોટો જોઈને મથુરાથી આવ્યા શ્રદ્ધાળુ

સોશિયલ મીડિયા પર મંદિર અને મૂર્તિને હટાવવાના પ્રયાસો દર્શાવતી તસવીરો અને વીડિયો વાયરલ થયા છે, જેના પગલે દૂર-દૂરથી ભક્તો ઉજ્જૈન પહોંચી રહ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશના મથુરાથી પોતાની પત્ની સાથે દર્શન કરવા આવેલા સુનીલ પંજવાનીએ 'ETV ભારત' સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, 'તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર મંદિર અને હનુમાનજીની મૂર્તિને હટાવવાની યોજના વિશેના અહેવાલો જોયા હતા. આ સમાચાર જોઈને તેમને મનથી પ્રેરાઈને અહીં દર્શન કરવા અને શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ હતી. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, જ્યારે મૂર્તિ અહીંથી હલી નથી રહી તો જબરદસ્તીથી કેમ હટાવવામા આવી રહ્યું છે. પ્રતિમાને આ સ્થાન પર જ રહેવું જોઈએ જ્યાં તે સ્થાપિત છે. આ ફક્ત મંદિરનો મામલો નથી આસ્થા સાથે જોડાયેલો વિષય છે.

મંદિર હટાવવાને લઈને પુનર્વિચારની ઉઠી માંગ

વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના ધાર્મિક સંપર્ક વિભાગના જિલ્લા પ્રમુખ શૈલુ યાદવે 'ખડે હનુમાન' મંદિરના પ્રસ્તાવિત સ્થળાંતર અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, "લોકોની આસ્થામાં 'ખડે હનુમાન બાબા'નું વિશેષ સ્થાન છે, કારણ કે આ દેવતાને રોગ-બીમારીઓમાંથી રાહત આપનાર ડૉક્ટર પણ માનવામા આવે છે. આ મંદિર ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. તેથી, તેને ત્યાંથી હટાવવાથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પ્રભાવિત થઈ શકે છે. મધ્ય પ્રદેશ સરકારે આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવો જોઈએ અને મંદિરને તેના વર્તમાન સ્થળે જ રહેવા દેવું જોઈએ. મૂર્તિનું સ્થળાંતર કરવાથી તેની દિશા બદલાઈ જશે. નવા સ્થળે તે દક્ષિણ દિશાને બદલે ઉત્તર દિશા તરફ મુખ ધરાવતી થઈ જશે. તેથી, સ્થળાંતરની કોઈપણ પ્રક્રિયા હાથ ધરતા પહેલાં, તેમાં રહેલી ધાર્મિક લાગણીઓની જેમ જ તકનીકી અને અન્ય પાસાઓની પણ ઝીણવટભરી તપાસ થવી આવશ્યક છે."

આ પ્રતિમા રાજા ભોજના સમયગાળાની છે!

ETV ભારત સાથે વાત કરતા, સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય યુનિવર્સિટીના પુરાતત્વવિદ્ પ્રોફેસર ડૉ. રમણ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાચીન સનાતની પરંપરામાં ભગવાન હનુમાનજીનું એક અનોખું અને દિવ્ય મહત્ત્વ છે. મૂર્તિની સ્થાપના અને પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ હોય છે. જ્યારે મેં તે સ્થળની મુલાકાત લીધી, ત્યારે પ્રતિમા પર લાગેલા સિંદૂરના જાડા પડને કારણે તેના મૂળ ભાવ અને મુદ્રાને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખવા મુશ્કેલી થઈ હતી. જોકે, પ્રતિમાની પાછળના ભાગે દેખાતો પથ્થર 'બેસાલ્ટ' (basalt) પ્રકારનો જણાતો હતો, જે માળવા ક્ષેત્રમાં જોવા મળતો પથ્થર છે."

માળવામાં બેસાલ્ટ પથ્થરમાંથી મૂર્તિઓ કંડારવાની પરંપરા રહી છે, જેનો ઇતિહાસ લગભગ એક હજાર વર્ષ પહેલાંના રાજા ભોજના શાસનકાળનો છે. જેનાથી પથ્થરની પ્રકૃતિ અને મૂર્તિની સંરચના સૂચવે છે કે તે પ્રાચીન મહત્વ ધરાવતી હોઈ શકે છે. તકનીકી દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, નિષ્ણાતોની દેખરેખ હેઠળ આ પથ્થરની મૂર્તિને અન્ય સ્થળે ખસેડીને પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે. પરંતુ આ માટે યોગ્ય વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવું અને નિષ્ણાતોની સલાહ લેવી આવશ્યક છે.

જે જમીન પર 'ખડે હનુમાન' છે તે પ્રાચીન ઉજ્જયિનીનો એક ભાગ

પુરાતત્વવિદ્ પ્રોફેસર ડૉ. રમણ સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, "માત્ર મૂર્તિ જ નહીં, પરંતુ જે વિસ્તારમાં આ મંદિર આવેલું છે તે પણ ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. બડા સરાફા, છોટા સરાફા, નમક મંડી, ગોપાલ મંદિર અને દાની ગેટ જેવા વિસ્તારો પ્રાચીન ઉજ્જયિનીના ઐતિહાસિક પરિસર સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. વિવિધ ઐતિહાસિક કાળ દરમિયાન આ વિસ્તારોમાં સ્થાપત્ય અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનો વિસ્તાર થયો છે."

રાજા ભોજના સમયગાળાથી લઈને મુઘલ યુગ, સિંધિયા વંશ અને બ્રિટિશ શાસનકાળથી લઈને સ્વતંત્ર ભારત સુધી, આ પ્રદેશ ઉજ્જૈનના ઐતિહાસિક વિકાસનો સાક્ષી રહ્યો છે. નજીકમાં આવેલા 'ચૌબીસ ખંબા' અને 'સતી ગેટ' જેવા ઐતિહાસિક સ્થાપત્યો પણ આ વિસ્તારના મહત્ત્વને વધુ વધારે છે. તેથી, 'ખડે હનુમાન' મંદિર અથવા તેની પ્રતિમા અંગેનો કોઈપણ નિર્ણય માત્ર રસ્તાના નિર્માણની વર્તમાન જરૂરિયાતોને આધારે ન લેવો જોઈએ, પરંતુ તેના પુરાતત્વીય, ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્ત્વને પણ ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે.

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