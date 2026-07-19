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ઉદ્ધવ ઠાકરોનો મોદી સરકારને ખુલ્લો પડકાર, કહ્યું-'તમારા પાપનો ઘડો ભરાઈ ગયો છે...'

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ મુંબઈના શિવાજી પાર્કમાં રેલી દરમિયાન મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા.

ઉદ્ધવ ઠાકરોનો મોદી સરકારને ખુલ્લો પડકાર
ઉદ્ધવ ઠાકરોનો મોદી સરકારને ખુલ્લો પડકાર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 10:04 PM IST

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મુંબઈ: "ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું એક નાનકડી બાબત છે. વાસ્તવિક લડાઈ એ સરકારને બદલવાની હોવી જોઈએ જે લોકોને આજીવિકા (રોજગાર) આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે." ઉદ્ધવ ઠાકરેએ શિવાજી પાર્ક ખાતે એક રેલી દરમિયાન આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે સોનમ વાંગચુકના આંદોલનને પણ ટેકો આપ્યો હતો.

સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુક NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ અને પેપર રદ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યાના વિરોધમાં 28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર છે. દિલ્હી પોલીસે તેમને તબીબી સારવાર માટે બળજબરીથી સફદરજંગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આ મુદ્દા પર મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા.

શિવસેનાના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, "આ સરકાર ન તો નોકરીઓ આપે છે કે ન તો શિક્ષણ. તેથી, આ અસમર્થ સરકારને બદલવી જોઈએ. હું અહીં તમારું નેતૃત્વ કરવા આવ્યો નથી; બલ્કે, તમારે બધાએ પોતે જ નેતા બનવું જોઈએ - તેથી જ હું અહીં છું. આજે હું તમારામાં જે આગ જોઈ રહ્યો છું તે સરકાર બદલાય ત્યાં સુધી સળગતી રહેવી જોઈએ. આ તાનાશાહ સરકારને તે આગની સળગીને રાખ થઈ જવું જોઈએ. આ લોકોએ તમારું ભવિષ્ય ચોરી લીધું છે."

સરકાર દમનનો આશરો લઈ રહી છે
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ મનમોહન સિંહ સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન અન્ના હજારેની ભૂખ હડતાળને યાદ કરી. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે અન્ના હજારે ભૂખ હડતાળ પર હતા, ત્યારે તેને દેશભરમાં ભારે પ્રસિદ્ધિ મળી હતી. તે સમયે કોઈએ તેમને દેશદ્રોહી કે ચીનના એજન્ટ ન કહ્યા. તેનાથી વિપરીત, તત્કાલીન વડા પ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહે અન્ના હજારે સાથે આદરપૂર્ણ ચર્ચા કરી હતી. મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાને આરોપ લગાવ્યો હતો કે વર્તમાન સરકાર દમનનો આશરો લઈ રહી છે.

સરકારને પડકાર
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, "જો તમે વાંગચુકના વિરોધને ચાદરથી ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો પણ સત્ય છુપાવી શકાતું નથી. તમારા પાપોનો ઘડો ભરાઈ ગયો છે. સરકાર 'એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી' લાગુ કરવા માંગે છે. સરકાર હવે 'એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી' લાગુ કરીને પોતાને સાબિત કરે."

સરકારે દેશને શું આપ્યું છે?
પોતાની વાત આગળ કહેતા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પૂછ્યું, "સોનમ વાંગચુકે આ દેશને શું આપ્યું છે? અને આ અસમર્થ સરકારે રાષ્ટ્રને શું આપ્યું છે? આ બાબતે અંતિમ ગણતરી કરવાનો સમય આવી ગયો છે. વાંગચુકે બરફ વચ્ચે દેશની રક્ષા કરતા આપણા સૈનિકો માટે 'સોલર ટેન્ટ' બનાવ્યા. તેમણે લદ્દાખમાં ગંભીર જળ સંકટ દરમિયાન મદદ પૂરી પાડી હતી. છતાં, આ જ સરકાર હવે સોનમ વાંગચુકને દેશદ્રોહી અને ચીનના એજન્ટ તરીકે ઓળખાવી રહી છે."

શું આ 'હિન્દુ રાષ્ટ્ર' છે?
સંઘના હોસાબલેએ કહ્યું હતું કે, ભારતે પાકિસ્તાન સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ - મોહન ભાગવતનો આ મત; તેઓ પાકિસ્તાન સાથે વાતચીત કરવા તૈયાર છે. આ વાત પર કટાક્ષ કરતા, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ટિપ્પણી કરી, "એક એવો દેશ જે આપણા સૈનિકોનો જીવ લેવા માંગે છે - છતાં સરકાર એવા માણસ સાથે વાતચીત કરવા તૈયાર નથી જે આપણી સેના અને રાષ્ટ્ર માટે દિવસ-રાત કામ કરે છે. શું આજે દેશમાં જે થઈ રહ્યું છે તે ખરેખર 'હિન્દુ રાષ્ટ્ર' છે?"

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