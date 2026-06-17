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શું ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનામાં ફરી ભાગલા પડશે? સી.આર. પાટીલે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ભવિષ્ય અને TMCમાં ટૂટ અંગે શું કહ્યું?

મોદી સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થતાં કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે પીએમ મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી.

કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલ
કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 3:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ અને મહારાષ્ટ્ર બંને હાલમાં મોટા રાજકીય ઉથલપાથલ અને ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલે વિપક્ષ પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે, આજે વિભાજીત થઈ રહેલા પક્ષો વિશે વિપક્ષ ગમે તેટલા આરોપો લગાવે, પછી ભલે તે ટીએમસી હોય કે ઉદ્ધવ ઠાકરેની આગેવાની હેઠળની શિવસેના, સત્ય એ છે કે તેઓ હવે પોતાના પક્ષો પર વિશ્વાસ કરતા નથી. તેઓ મજબૂરીથી તે પક્ષો સાથે હતા. મોદી સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર, ઇટીવી ભારત સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલે પીએમ મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી.

"એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી પર ભાર"

સીઆર પાટીલે એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણીની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો, અને કહ્યું કે આનાથી વિપક્ષ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના પ્રોજેક્ટ્સમાં વિક્ષેપ પાડશે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વારંવાર થતી ચૂંટણીઓનો બોજ, જે સરકાર અને જનતા પર પડે છે, તે ઓછો થશે. તેથી, દેશને એક રાષ્ટ્ર અને એક ચૂંટણીની જરૂર છે, અને મોદી સરકાર હવે આ લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહી છે.

"INDIA ગઠબંધનનું ભવિષ્ય?"

INDIA ગઠબંધન વિશેના એક પ્રશ્નના જવાબમાં, કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે કહ્યું, "તેમાં હવે કોઈ બચ્યું નથી. હવે ગઠબંધન જેવું કંઈ નથી." પંજાબમાં ભાજપના વિશ્વાસ અંગે, પાટીલે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભાજપ પંજાબમાં પોતાની તાકાત પર સરકાર બનાવશે.

"ભાજપ - શિસ્ત અને વિજયનો માર્ગ"

તેમણે કહ્યું કે ભાજપ હંમેશા "ભિન્નતા ધરાવતો પક્ષ" રહ્યો છે. મોદી અને શાહના નેતૃત્વમાં શિસ્ત જાળવી રાખીને, પક્ષ ક્યારેય કલ્પના ન કરેલી ઊંચાઈએ પહોંચી રહ્યો છે.

"ટીએમસી અને શિવસેના (ઉદ્ધવ જૂથ) ના વિભાજન પર"

તેમણે દાવો કર્યો કે વિપક્ષ આજે વિભાજીત થઈ રહેલા પક્ષો વિશે ગમે તેટલા આરોપો લગાવી શકે છે, પછી ભલે તે ટીએમસી હોય કે ઉદ્ધવ જૂથની શિવસેના, પરંતુ સત્ય એ છે કે તેમને હવે તેમના પોતાના પક્ષોમાં વિશ્વાસ નથી. તેઓ મજબૂરીથી તે પક્ષો સાથે હતા.

પાટીલે કહ્યું કે, ટીએમસી વિશે વાત કરતા, ધારાસભ્યોએ ચૂંટણી હાર્યા પછી બીજા જ દિવસે બળવો કર્યો હતો. શું ચૂંટણી પછીના દિવસે ક્યારેય કોઈ પક્ષમાં આટલો મોટો બળવો થયો છે? એનો અર્થ એ થયો કે તેઓ પોતે પક્ષની નીતિઓથી અસંતુષ્ટ હતા અને દબાણ હેઠળ હતા.

પાટીલે કહ્યું કે, ઉદ્ધવ જૂથની શિવસેના સાથે પણ આવી જ સ્થિતિ છે. આ પક્ષોમાં આંતરિક લોકશાહી નથી. ઉદ્ધવ જૂથમાં, તેમના પોતાના નેતાઓ પણ સાંભળવામાં આવતા નથી. ત્યાં ફક્ત એક જ પરિવારનું વર્ચસ્વ છે. જ્યારે, ભાજપમાં, આંતરિક લોકશાહી અને શિસ્ત છે, ભાઈ-બહેનવાદને પ્રોત્સાહન નથી.

તેમણે કહ્યું કે સરકાર 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધી રહી છે. આનું કારણ એ છે કે સરકાર દાવો કરે છે કે વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન ફક્ત માળખાગત સુવિધાને મજબૂત કરીને જ સાકાર થશે.

પીએમ મોદીના 12 વર્ષ પર, કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સીઆર પાટીલે કહ્યું કે જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2047 સુધીમાં ભારતનો વિકાસ કરવાનો વાયદો કર્યો હતો, ત્યારે તેમણે સૌપ્રથમ માળખાગત સુવિધા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. કેન્દ્રીય મંત્રી પાટીલે મોદી સરકારના 12 વર્ષ પર ETV ભારત સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું.

કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલે કહ્યું, "જ્યારે ઘરોમાં પાણી પુરવઠો ઉપલબ્ધ નહોતો અને ઘરોમાં શૌચાલય નહોતા, ત્યારે વિકસિત ભારત વિશે વાત કરવી અર્થહીન હતી." સ્વચ્છ ભારત મિશનનો ઉલ્લેખ કરતા, સી.આર. પાટીલે સમજાવ્યું કે મહિલાઓ સૂર્યાસ્ત પહેલા અને પછી ખુલ્લામાં શૌચ કરતી હતી, જેના પરિણામે દર વર્ષે હજારો બાળકો ઝાડાથી મૃત્યુ પામતા હતા.

તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકારે આ સમસ્યાને પ્રાથમિકતા આપી છે અને લાખો શૌચાલયો બનાવીને મહિલાઓના ગૌરવ અને બાળકોના સ્વાસ્થ્ય બંનેનું રક્ષણ કર્યું છે. જળ જીવન મિશન હેઠળ, અત્યાર સુધીમાં 160 મિલિયનથી વધુ ઘરોને નળ જોડાણો પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે. બાકીના 30 મિલિયન ઘરોને ટૂંક સમયમાં પાણી પૂરું પાડવાનો ધ્યેય છે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "મહિલાઓ દરરોજ સાડા પાંચ કલાક ફક્ત પાણી લાવવા અને સંગ્રહ કરવામાં વિતાવતી હતી. હવે તે સમય બચાવી રહ્યો છે અને સ્વચ્છ પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે."

"પહાડી વિસ્તારોમાં પણ ઝડપી પ્રગતિ"

પહાડી વિસ્તારોમાં પાણી પૂરું પાડવાના પડકારો અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે કહ્યું, "લક્ષ્ય સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થયું નથી, પરંતુ 2.5 મિલિયન મહિલાઓને લાભ મળ્યો છે." મોટાભાગના પહાડી વિસ્તારોમાં સ્વચ્છ પાણી પહોંચી રહ્યું છે. અત્યંત ઠંડા વિસ્તારોમાં, ઠંડું પડવાની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, દરેક ઘરને પાણી પૂરું પાડવા માટે કાર્ય ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.

"પીએમ મોદી સાથે એક લાંબી યાત્રા"

કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી પીએમ મોદી સાથે કામ કરી રહ્યા છે. પીએમએ સાંસદ તરીકે દત્તક લીધેલા ગામડાઓનો વિકાસ કરવા માટે પણ સી.આર. પાટીલ જવાબદાર હતા. તેમણે મુખ્યમંત્રી મોદી અને વડાપ્રધાન મોદી વચ્ચેના તફાવત તરફ ધ્યાન દોરતા કહ્યું કે જ્યારે તેઓ મુખ્યમંત્રી હતા અને જ્યારે તેઓ વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે પીએમ મોદીનું ધ્યાન લોકોની સેવા પર રહ્યું.

તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષે હંમેશા તેમના (પીએમ મોદી) પર હુમલો કર્યો છે. પરંતુ તેમણે તેમના કાર્યથી જવાબ આપ્યો. ભલે વિપક્ષે હંમેશા તેમને નિશાન બનાવ્યા હોય, તેમનું ધ્યાન હંમેશા પાયાના સ્તરની સમસ્યાઓ અને તેમના ઉકેલો પર રહ્યું છે.

"25 કરોડ લોકોને અનાજ, ગરીબી રેખામાંથી બહાર કાઢવું"

કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે કહ્યું કે મોદી સરકાર 25 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આપી રહી છે. જ્યારે કોંગ્રેસે પણ આ યોજનાનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમની ટીકાનો જવાબ આપતા તેમણે કહ્યું, "આ ૨૫ કરોડ લોકો ગરીબી રેખામાંથી બહાર આવ્યા છે. હવે ધ્યેય તેમને મજબૂત બનાવવાનો છે. તેમને ગરીબી રેખાથી ઉપર લાવવાનો એકમાત્ર ધ્યેય નહોતો; તેમને સહાયક પ્રણાલી પૂરી પાડીને તેમને મજબૂત બનાવવાનો પણ અમારો ધ્યેય હતો."

"7 ઓક્ટોબરે, પીએમ જનપ્રતિનિધિ તરીકે 25 વર્ષ પૂર્ણ કરીને એક રેકોર્ડ બનાવશે"

પાટીલે સમજાવ્યું કે વડા પ્રધાન મોદી ઓક્ટોબરમાં જનપ્રતિનિધિ તરીકે ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ કરશે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે તેઓ આટલા વર્ષોમાં એક પણ ચૂંટણી હાર્યા નથી. દેશના લોકોનો પ્રેમ તેમની સાથે છે, અને દેશને હજુ પણ તેમની જરૂર છે. તેમણે દાવો કર્યો કે તેઓ ૨૦૨૯માં ફરીથી વડા પ્રધાન બનશે, કારણ કે તેમના જેવા કદના અને લોકોમાં તેટલા લોકપ્રિય કોઈ નેતા વિરોધ પક્ષમાં નથી.

"પહલગામ હુમલા પછી, સિંધુ જળ વહેંચણી સંધિ હેઠળ પાકિસ્તાન દ્વારા પાકિસ્તાનને આપવામાં આવતો પાણીનો પુરવઠો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો, જેનો આપણા દેશના ઘણા રાજ્યોને ફાયદો થયો હતો."

સિંધુ જળ સંધિનો ઉલ્લેખ કરતા, જળ ઉર્જા મંત્રી સી.આર. પાટીલે કહ્યું કે જ્યારે તેમના મંત્રાલયે પહેલગામ હુમલા પછી પાકિસ્તાનને પાણીનો પુરવઠો બંધ કરી દીધો, ત્યારે પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે સમગ્ર વિપક્ષે ટીકા કરી અને હોબાળો મચાવ્યો. પરંતુ હવે, પાકિસ્તાનને એક પણ ટીપું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું નથી, જેના કારણે ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતામાં વધારો થયો છે. એ સમજની બહાર છે કે જ્યારે તેમના પોતાના રાજ્યોને પૂરતું પાણી મળતું ન હતું ત્યારે અગાઉની સરકારોએ આવા પાડોશીને પાણી પૂરું પાડવા માટે સંધિઓ પર કેમ હસ્તાક્ષર કર્યા? અને તેઓ શા માટે તેમના હિસ્સાનું પાણી એવા પાડોશીને આપવું જોઈએ જેણે સતત પોતાના લોકોનું લોહી વહેવડાવ્યું છે?

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