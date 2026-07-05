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રામ મંદિર દાન ચોરી: ઉદ્ધવ ઠાકરેનું 'રામ રક્ષા' આંદોલન, દાદરમાં કર્યો હનુમાન ચાલીસા પાઠ

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ દાદરના હનુમાન મંદિરમાં હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કર્યો. તેમણે રામ મંદિરના પ્રસાદ ચોરીના કેસની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ દાદરના હનુમાન મંદિરમાં હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કર્યો. તેમણે રામ મંદિરના પ્રસાદ ચોરીના કેસની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ દાદરના હનુમાન મંદિરમાં હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કર્યો. તેમણે રામ મંદિરના પ્રસાદ ચોરીના કેસની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી (X/ @ShivSenaUBT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 10:30 PM IST

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મુંબઈ: શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ અયોધ્યા રામ મંદિરમાં પ્રસાદ સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓ સામે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. રવિવારે, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ દાદરના હનુમાન મંદિરમાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરીને અયોધ્યા રામ મંદિરમાં કથિત ગેરરીતિઓ સામે "રામ રક્ષા" આંદોલન શરૂ કર્યું. આ પ્રસંગે હજારો શિવસૈનિકો હાજર હતા. ભારે વરસાદ વચ્ચે પણ, શિવસૈનિકોનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ હતો.

ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઠાકરેએ કહ્યું કે, રાવણનો નાશ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. તેમણે કહ્યું, "રામ મંદિરના નિર્માણમાં શિવસૈનિકો જેટલું યોગદાન અન્ય કોઈ પક્ષના કાર્યકરોએ આપ્યું નથી. 'શિલા પુજન' (શિલાસ્થાપન સમારોહ) અને 'રથયાત્રા' થી લઈને 'કાર સેવા' સુધી, શિવસૈનિકોએ દરેક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લીધો હતો. તે સમયે, શિવસેનાના વડા બાળાસાહેબ ઠાકરે સમગ્ર હિન્દુ સમુદાય સાથે ઉભા હતા. છતાં, આજે, એ જ રામ મંદિરમાં ચોરી થઈ રહી છે. હિન્દુઓ આ ચોરોને માફ નહીં કરે. જો તમે ભગવાન રામને તેમનાથી બચાવવા માંગતા હો તો મારી સાથે આવો."

'અયોધ્યા ફક્ત એક ટ્રેલર છે; કાશી અને મથુરા હજુ બાકી છે'

આ પ્રસંગે બોલતા, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે આજે શિવસેના એકમાત્ર પાર્ટી છે જે સત્તામાં રહેલા લોકોનો સામનો કરી શકે છે અને તેમને પ્રશ્ન કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "તેઓ (સત્તાધારી સરકાર) કહેતા હતા, 'અયોધ્યા ફક્ત એક ટ્રેલર છે; કાશી અને મથુરા હજુ બાકી છે.' જો આજે અયોધ્યાની આ સ્થિતિ છે, તો મને ડર છે કે તેઓ કાશી અને મથુરાને કેટલી હદે લૂંટી શકે છે."

શૌચાલયમાં છુપાયેલા દાન

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું, "અમે તેમને 12 વર્ષ પહેલા સત્તામાં લાવ્યા હતા. પરંતુ એ બહુ મોટી કમનસીબી છે કે અયોધ્યાને લૂંટનારી સરકાર હવે સત્તામાં છે. અયોધ્યામાં તેમણે જે પ્રકારની લૂંટ ચલાવી છે તેનાથી મને ખૂબ ગુસ્સો આવે છે. આ ગુસ્સાનું કારણ એ છે કે આ લોકોએ અયોધ્યાને દાનમાં આપેલા પૈસા શૌચાલયમાં છુપાવી દીધા હતા. આ હિન્દુત્વનું અપમાન છે. સામાન્ય, ગરીબ હિન્દુઓ અયોધ્યા આવે છે અને તેમની પાસે જે કંઈ પણ હોય તે દાન કરે છે, છતાં આ લોકો તે પૈસા ચોરી રહ્યા છે. તેમને શરમ આવવી જોઈએ."

અન્યાયની લંકા ભસ્મીભૂત ન થાય ત્યાં સુધી આપણે શાંત નહીં રહીએ

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આગળ કહ્યું, "હું ફરી એકવાર હિન્દુત્વને જાગૃત કરવા માંગુ છું. હું ભગવાન શ્રી રામનું રક્ષણ કરવા માંગુ છું. આજે ભારે વરસાદ છતાં, હિન્દુઓ એકઠા થયા છે. આપણે 'રામ રક્ષા' અને 'હનુમાન ચાલીસા'નો પાઠ કરી રહ્યા છીએ. આ ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે, એક ચિનગારી સળગી ઉઠી છે. જે લોકો રામના ભક્તોના સ્વભાવને ભૂલી ગયા છે તેમને: હું તમને યાદ અપાવી દઉં કે ભગવાન રામ 'વાનર સેના' સાથે હતા, અને તેમણે રાવણની લંકાને ભસ્મીભૂત કરી દીધી. તમે ભગવાન રામનું ધનુષ્ય અને તીર ચોરી લીધું હશે, પરંતુ અમારી પાસે તે મશાલ છે જેણે લંકાને બાળી નાખી હતી. જ્યાં સુધી અન્યાયની લંકાને ભસ્મીભૂત ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણે શાંત નહીં રહીએ. વધુમાં, જો તમારી નસોમાં સાચા હિન્દુ રક્ત વહે છે, તો ભગવાન રામના રક્ષણમાં અમારી સાથે જોડાઓ."

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