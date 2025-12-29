ઉદ્ધવ સેનાએ મહારાષ્ટ્રમાં અરાજકતાનો આરોપ લગાવ્યો, સરકાર પર નિશાન સાધ્યું
શિવસેના (UBT) એ સામનામાં પ્રકાશિત એક સંપાદકીયમાં કહ્યું છે કે ગુનેગારોએ શાસક પક્ષોમાં કથિત રીતે ઘૂસણખોરી કરી છે.
Published : December 29, 2025 at 2:39 PM IST
મુંબઈ : શિવસેના (UBT) એ સોમવારે દાવો કર્યો હતો કે મહારાષ્ટ્રમાં ખુલ્લેઆમ ગુંડાઓનું શાસન છે અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, એકનાથ શિંદે અને અજિત પવારના રાજકીય પક્ષોમાં ગુનેગારો ઘૂસી ગયા છે.
ઉદ્ધવ સેનાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાજ્ય વધુને વધુ ગુનેગારો માટે ઉછેરનું સ્થળ બની રહ્યું છે, હરીફ ગેંગો કથિત રીતે શાસક પક્ષોમાં ઘૂસણખોરી કરી રહી છે અને મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં એકબીજા સાથે અથડામણ કરી રહી છે.
પાર્ટીના મુખપત્ર 'સામના'માં પ્રકાશિત એક સંપાદકીયમાં, ઠાકરે જૂથે આરોપ લગાવ્યો છે કે મહારાષ્ટ્ર - જે એક સમયે તેની પ્રગતિશીલ અને સહિષ્ણુ વિચારસરણી માટે જાણીતું હતું - હવે તેની તુલના બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા વિસ્તારો સાથે કરવામાં આવી રહી છે, જ્યાં ગુના દર વધુ છે.
તંત્રીલેખ મુજબ, દરેક જિલ્લો ગુંડાગીરીનો ગઢ બની રહ્યો છે, જ્યાં રાજકારણીઓ પોતાના પક્ષોને મજબૂત બનાવવા માટે ખતરનાક ગુનેગારોની ભરતી કરી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે. તંત્રીલેખમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ એટલી બગડી ગઈ છે કે નાગરિકો હવે સુરક્ષિત અનુભવતા નથી. તેમાં દિવસે દિવસે હથિયારો, તલવારો અને છરાથી થતી હિંસામાં વધારો તરફ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યભરમાં રાજકીય હત્યાઓ, ટોળાનું શાસન અને ગુંડાગીરી ચિંતાજનક સ્તરે પહોંચી ગઈ હોવાનું કહેવાય છે.
ઠાકરે જૂથે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પર સીધો આરોપ લગાવ્યો, જેમની પાસે ગૃહ મંત્રાલય પણ છે, અને તેમના પર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારીમાં નિષ્ફળ જવાનો આરોપ લગાવ્યો.
તંત્રીલેખમાં રાયગઢ જિલ્લાના ખોપોલીમાં બનેલી એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં એક યુવાન રાજકીય કાર્યકર, મંગેશ કલોખેની ધોળા દિવસે ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હતી. કલોખે નવા ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલર માનસી કલોખેના પતિ હતા.
મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા પછી તરત જ થયેલી આ હત્યા કથિત રાજકીય દુશ્મનાવટનું પરિણામ હોવાનું કહેવાય છે. 'સામના' અનુસાર, ખોપોલી હત્યાના રાજકીય પરિણામોએ શાસક ગઠબંધનમાં ઊંડા અંતરને ઉજાગર કર્યા છે.
મંત્રી ભરત ગોગાવલેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કાળોખેની હત્યા માટે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) જવાબદાર છે, ભલે બંને પક્ષો શાસક ગઠબંધનનો ભાગ હોય. ગોગાવલે પોતે તપાસ હેઠળ છે કારણ કે તેમનો પુત્ર, વિકાસ ગોગાવલે, 26 દિવસથી ફરાર છે. વિકાસ પર મહાડ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણી દરમિયાન હિંસા ભડકાવવાનો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરની હત્યાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ છે.
તંત્રીલેખમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, "બોમ્બે હાઈકોર્ટે તેમની વચગાળાની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે." તંત્રીલેખમાં ભાજપના ધારાસભ્ય આશિષ દેશમુખ અને મંત્રી નિતેશ રાણે દ્વારા રાજકીય વિરોધીઓ સામે ધમકીભરી ભાષાનો ઉપયોગ કરવા બદલ ટીકા કરવામાં આવી હતી. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રાણેએ કથિત રીતે કાર્યવાહીથી મુક્તિનો દાવો કર્યો હતો, એમ કહીને કે તેમના બોસ મુખ્યમંત્રીના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન વર્ષામાં રહે છે.
ગુનાના સંસ્થાકીયકરણ અને માફિયા-શૈલીની કામગીરી પર પ્રકાશ પાડતા, સંપાદકીયમાં સતારામાં 'મેન્ડ્રેક્સ' ડ્રગ ફેક્ટરીની શોધનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જે કથિત રીતે નાયબ મુખ્યમંત્રીના ભાઈ સાથે જોડાયેલી હતી.
તંત્રીલેખમાં જણાવાયું છે કે ટીકાકારોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે રાજકીય આશ્રય દ્વારા તપાસ દબાવી દેવામાં આવી હતી અને કેસને દબાવી દેવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, તંત્રીલેખમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ નિલેશ ઘાયવાલને પાસપોર્ટ અને પિસ્તોલ લાઇસન્સ જારી કરવામાં સુવિધા આપવા માટે પોલીસ રિપોર્ટને અવગણ્યો હતો.
તેમાં અજિત પવારના પુત્ર પાર્થ પવાર સાથે સંકળાયેલા જમીન માફિયા કેસનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મુખ્યમંત્રી ફડણવીસે તેમને બચાવવા માટે દરમિયાનગીરી કરી હતી. ઠાકરે જૂથે પૂછ્યું, "જ્યારે મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને સાંસદો ખુલ્લેઆમ હત્યાની ધમકીઓ આપી રહ્યા છે ત્યારે આને 'કાયદાનું શાસન' કેવી રીતે કહી શકાય?" તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો, "ફડણવીસ, શિંદે અને અજિત પવાર ખતરનાક ગુનેગારોની ભરતી કરીને તેમના પક્ષોને મજબૂત બનાવી રહ્યા છે."
ધુરંધર ફિલ્મમાં બતાવેલ લ્યારી શહેરની જેમ, જે ગેંગ શાસન માટે કુખ્યાત બન્યું હતું, મહારાષ્ટ્ર પણ તે જ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે.
