ઉદ્ધવ અને રાજ ઠાકરે એક સાથે લડશે BMCની ચૂંટણી, કહ્યું- મુંબઇમાં અમારો જ મેયર બનશે

શિવસેના (UBT) અધ્યક્ષ ઉદ્ધવ ઠાકરે અને MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરેએ BMCની ચૂંટણી એકસાથે લડવાની જાહેરાત કરી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
મુંબઇ: શિવસેના (UBT) અને MNSએ 15 જાન્યુઆરીએ યોજાનારી બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)ની ચૂંટણી સાથે મળીને લડવાની જાહેરાત કરી છે. શિવસેના (UBT)ના પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરે અને MNSના વડા રાજ ઠાકરેએ બુધવારે ગઠબંધનની જાહેરાત કરી છે. આ પ્રસંગે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, "અમે બંને ભાઈ એક સાથે છીએ." રાજ ઠાકરેએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ BMCની ચૂંટણી જીતશે અને આ વખતે મુંબઈનો મેયર મરાઠી હશે.

રાજ ઠાકરે સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે બંને પાર્ટીઓ સાથે રહેવા માટે એક સાથે આવી છે.જોકે, રાજ ઠાકરેએ BMC ચૂંટણી માટે બંને પાર્ટીઓ વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણીની વિગતો શેર કરી ન હતી. તેમણે કહ્યું, "મુંબઈના મેયર મરાઠી હશે અને અમારા જ હશે."

ઉદ્ધવ ઠાકરેએ જણાવ્યું હતું કે બંને પાર્ટીઓએ નાસિક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માટે બેઠકોની વહેંચણીને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે, જ્યાં 15 જાન્યુઆરીએ ચૂંટણી યોજાવાની છે, તેમજ મુંબઈ અને રાજ્યના 27 અન્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે પણ બેઠકોની વહેંચણી નક્કી કરી લીધી છે. તેમણે કહ્યું કે અન્ય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં બંને પક્ષો વચ્ચે જોડાણ માટે વાતચીત ચાલી રહી છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, "જે લોકો ભાજપમાં બની રહેલી ઘટનાઓને સહન કરી શકતા નથી તેઓ પણ અમારી સાથે જોડાઈ શકે છે."

આ પહેલા, ઠાકરે બંધુઓએ પત્નીઓ સાથે મુંબઈના શિવાજી પાર્ક ખાતે શિવસેનાના સ્થાપક બાળાસાહેબ ઠાકરેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. શ્રદ્ધાંજલિ દરમિયાન શિવસેના (UBT) નેતા આદિત્ય ઠાકરે અને MNS નેતા અમિત ઠાકરે પણ હાજર હતા.

શિવસેના (UBT) અને MNS વચ્ચેના જોડાણ અંગે સંજય રાઉતે કહ્યું, "રાજકારણમાં, નંબર શેર કરવા એક વેપાર છેે,અહીં, ભાઈઓ વચ્ચે કોઈ વેપારી. આ એક પરિવાર છે... અમે કોંગ્રેસને ઘણી વાર કહ્યું છે કે જો આપણે ભાજપને હરાવવા હોય, તો આપણે સાથે આવવું પડશે..."

શિવસેના (UBT)ના સાંસદ અનિલ દેસાઈએ કહ્યું, "આ ખૂબ જ સારી વાત છે અને મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રના લોકો માટે ખુશીનો પ્રસંગ છે."

શિવસેના (UBT)ના સાંસદ અરવિંદ સાવંતે કહ્યું, "આ ખૂબ જ શુભ ક્ષણ છે, અને મહારાષ્ટ્રના લોકો આ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા છે... મુંબઈ પોતાની અંદર બધાને સમાવે છે.આપણે ક્યારેય જાતિ કે ધર્મ જોયો નથી. આપણે હંમેશા મરાઠીઓ અને ધરતીપુત્રો વિશે વાત કરી છે."

શિવસેના (UBT)ના નેતા આનંદ દુબેએ કહ્યું, "આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે, જ્યાં બંને ઠાકરે ભાઈઓ (ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરે) મુંબઈને બચાવવા માટે એક મંચ પર ભેગા થઈ રહ્યા છે... લોકો જે રીતે મુંબઈને લૂંટવા અને તેને પોતાના માટે ગીરવે મૂકવા માંગે છે તેની સામે અમે જન આંદોલન શરૂ કરવા માંગીએ છીએ. મુંબઈના લોકો ઇચ્છે છે કે બંને ઠાકરે ભાઈઓ સાથે આવે... અમને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયમાં, મુંબઇની સાથે સાથે 28 અન્ય મહાનગરપાલિકામાં શિવસેના અને MNSની મજબૂત સરકારનો અવાજ સંભળાશે..."

આ મજબૂરીથી બનેલું ગઠબંધન: શિવસેના મંત્રી

શિવસેના-UBT અને MNS વચ્ચેના ગઠબંધન પર શિવસેનાના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના મંત્રી સંજય શિરસાટે કહ્યું, "...જો ખરેખર આ લોકો પાસે સત્તા હોત, તો તાજેતરની મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં તેમને આટલી કારમી હાર કેમ સહન કરવી પડી?... આજે મજબૂરીથી આ ગઠબંધન બન્યું છે, કારણ કે કોંગ્રેસ અને શરદ પવાર ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે નથી, તેથી તેમને કોઈની જરૂર છે. જેમ ડૂબતો વ્યક્તિ તરવા માટે તણખલાને પકડી રાખે છે, તેમ તે (ઉદ્ધવ ઠાકરે) રાજ ઠાકરેને વળગી રહેવા માંગે છે... જોકે, મને નથી લાગતું કે આનાથી તેમને બહુ ફાયદો થશે."

મનસે નેતા સંદીપ દેશપાંડે કહે છે, "અમે ઘણા દિવસોથી આ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આ બધા મરાઠી લોકો માટે ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે અને 1960 પછી આપણા માટે સૌથી મોટી ઘટના છે... તેનો મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ અને લોકો પર ભારે પ્રભાવ પડશે."

મનસે નેતા યશવંત કિલેદારે કહ્યું, "બે ભાઈઓ એક સાથે આવી રહ્યા છે, અને અમે ઘણા સમયથી આ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આજે જે થઈ રહ્યું છે તે અમારા માટે આનંદની વાત છે. બંને પક્ષોના કાર્યકરો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે."

મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ચૂંટણી પંચે રાજ્યભરમાં 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરી છે, જેમાં બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC), પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (PMC) અને પિંપરી-ચિંચવડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (PCMC)નો સમાવેશ થાય છે. મતદાન 15 જાન્યુઆરીએ થશે અને મતગણતરી 16 જાન્યુઆરીએ થશે.

