'દેશભક્તોએ અંધભક્તોને હરાવ્યા', ઉદ્ધવ અને રાજ ઠાકરે મુંબઈમાં 'વિજય રેલી'માં સામેલ થયા
રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેએ NEET પેપર લીક બાદ આત્મહત્યા કરનારા 21 વિદ્યાર્થીઓની યાદમાં એક મિનિટનું મૌન રાખ્યું હતું.
Published : July 26, 2026 at 2:46 PM IST
મુંબઇ: NEET પેપર લીક કૌભાંડ અંગે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધને પગલે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપવું પડ્યું છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, MNS વડા રાજ ઠાકરે અને શિવસેના (UBT) પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ રવિવારે મુંબઈના શિવાજી પાર્ક ખાતે 'વિજય રેલી'નું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. લોકો ત્રિરંગો લઈને રેલીમાં પહોંચ્યા હતા.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેએ NEET પેપર લીક વિવાદ બાદ આત્મહત્યા કરનારા 21 વિદ્યાર્થીઓની યાદમાં એક મિનિટનું મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું. તેમણે વિદ્યાર્થીઓના નામ વાંચીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી હતી.
રેલીને સંબોધતા ઠાકરે બંધુઓએ મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. શિવસેના (UBT)ના પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પરીક્ષા પેપર લીક વિરૂદ્ધ દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન માટે વિદ્યાર્થીઓની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ આંદોલન BJP વિરૂદ્ધ એક મોટી લડાઇની શરૂઆત છે અને તેને સાબિત કરી દીધુ કે 'વોટ ચોરી શકાય છે પણ લોકો નહીં.'
#WATCH शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक पब्लिक रैली के दौरान अपने समर्थकों का अभिवादन किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2026
(सोर्स: MNS) pic.twitter.com/ZPvGTKVGpr
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ જણાવ્યું હતું કે યુવાનોએ તેમની એકતા દ્વારા ભારતના લોકશાહીના ઇતિહાસમાં "સુવર્ણ પ્રકરણ" લખ્યુ છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનમાં વિકસિત થયું છે.
તેમણે કહ્યું, "લોકો અમને પૂછે છે કે અમે ચૂંટણીઓ વિશે કેમ વાત કરી રહ્યા છીએ જ્યારે હજુ ત્રણ વર્ષ દૂર છે. જવાબ સરળ છે. મોદીને હવે સમજાયું છે કે મત ચોરી શકાય છે, પરંતુ લોકો જીતી શકતા નથી." તેમણે ઉમેર્યું, "આજે કોઈ ચૂંટણી જીતી શકાઈ નથી; દેશભક્તોએ અંધભક્તોને હરાવ્યા છે. આ એક મોટા સંઘર્ષની શરૂઆત છે. આ ભાજપ અને ભારત વચ્ચેની લડાઈ છે."
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ટિપ્પણી કરી હતી કે કેન્દ્રીયમંત્રી દેશ ચલાવવાને બદલે "રાજકીય પક્ષોને તોડવામાં" વ્યસ્ત છે. તેમણે કહ્યું, "હું વડાપ્રધાન મોદીને કહેવા માંગુ છું કે રાષ્ટ્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. તમારા મંત્રી રાજકીય પક્ષોને તોડવામાં વ્યસ્ત છે. તેમને દેશ માટે કામ કરવાનું કહો."
પરીક્ષાના પેપર લીક પર આકરા પ્રહારો કરતા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ સવાલ કર્યો કે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને કેન્દ્રીય કેબિનેટમાંથી કેમ હટાવવામાં ના આવ્યા. તેમણે કહ્યું, "હું વડાપ્રધાન મોદીને પૂછવા માંગુ છું કે- તમારા પ્રિય ધર્મેન્દ્રને કેબિનેટમાંથી હટાવવા કેટલું દુ:ખદાયક હતું? શું તે દુ:ખ વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોએ તેમના બાળકોએ આત્મહત્યા કર્યા પછી સહન કર્યું તેના કરતાં મોટું હતું? હું તે દુઃખ ભૂલી શકતો નથી, અને હું ક્યારેય ભૂલીશ નહીં."
યુવાનોને તેમના જુસ્સાને જીવંત રાખવાની અપીલ કરતા, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, "આ જાગૃતિને ઝાંખી ન થવા દો. સત્તામાં રહેલા લોકોના ઘમંડને સહન ન કરો. તમે લોકોની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું છે. કોઈને પણ આ દેશને ફરીથી નબળો ન પડવા દો."
તેમણે ટિપ્પણી કરી કે દેશના નાણાં પ્રધાન રૂપિયામાં ઘટાડો અથવા વધતી જતી મોંઘવારી વિશે વાત કરતા નથી, પરંતુ પેપર લીકના "ફાયદા" પર ભાર મૂકે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, છતાં તેઓ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો બચાવ કરી રહ્યા છે."
E20 પેટ્રોલને લઇને ગડકરી પર સાધ્યું નિશાન
માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીની મજાક ઉડાવતા, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ટિપ્પણી કરી કે "ખાડાવાળા" મંત્રી ઇથેનોલ (E20 પેટ્રોલ) વિશે વાત કરી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આ ચોક્કસપણે આગામી મુદ્દો છે."
રાજ ઠાકરેએ જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધની સફળતાએ સાબિત કર્યું છે કે Gen Z સરકારને પડકાર આપી શકે છે. તેમણે પ્રદર્શન દરમિયાન વ્યવસ્થા જાળવવા બદલ મુંબઈ પોલીસનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે દેશે "મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ વચ્ચેનો તફાવત" જોયો છે.
રવિવારે વિજય રેલી દરમિયાન મુંબઇના શિવાજી પાર્કમાં યુવાનોની મોટી ભીડ ભેગી થઇ હતી જેમાં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ હતા. તે હાથમાં તિરંગો લહેરાવતા હતા અને બંધારણના પોસ્ટર જોવા મળતા હતા. તે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરતા હતા.
સવારથી હળવો વરસાદ હોવા છતાં, રેઈનકોટ પહેરેલા અને છત્રીઓ લઈને આવેલા યુવાનોએ ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બી.આર. આંબેડકરના પોસ્ટરો અને ક્રિએટિવ સોશિયલ મીડિયા મીમ્સ પ્રદર્શિત કર્યા હતા જે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા આયોજિત રાષ્ટ્રવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વાયરલ થયા હતા.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ શનિવારે તેનું 36 દિવસનું આંદોલન પાછું ખેંચી લીધું હતું.
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