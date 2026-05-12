ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ફરીવાર સનાતન ધર્મ પર કર્યા પ્રહાર, કહ્યું, 'તે લોકોમાં ફાંટા પાડે છે, તેને ખતમ કરવો પડશે'

સત્તામાંથી બહાર થયા પછી પણ સ્ટાલિનના સનાતન પ્રત્યેના વલણમાં કોઈ નરમાશ દેખાતી નથી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 4:01 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુની 17મી વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતાના રૂપમાં પોતાની ઈનિંગ શરૂ કરતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ફરી એકવાર 'સનાતન ધર્મ'ને ટાંકીએ હુમલો કર્યો છે. 12મેના રોજ પોતાના પહેલા ભાષણમાં તેણે સનાતન વિચારધારા પર સમાજમાં ફાંટા પાડવાનો આરોપ લગાવતા તેને મૂળમાંથી ખતમ કરવાની વાત કરી. સદનમાં તેમના આ નિવેદન બાદ ફરી એકવાર રાજકીય ગરમાવો પેદા થવાની શક્યતા છે.

વિધાનસભામાં પોતાના સંબોધન દરમિયાન ઉદયનિધિ સ્ટાલિને કહ્યું કે, 'સનાતન એક એવી વિચારધારા છે જે લોકોને વહેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેને સ્પષ્ટ રીતે ખતમ કરવી જોઈએ.' જણાવી દઈએ કે, 2023માં પણ સ્ટાલિને આ પ્રકારની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી હતી અને ત્યારે મોટો વિવાદ છેડાયો હતો. તેમને અલગ-અલગ હિન્દુ સંગઠનોની આકરી ટીકાની સાથે-સાથે કાયદાકીય કાર્યવાહીનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો.

મંગળવાર, 12 મેના રોજ 17મી વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા તરીકે પોતાનું પહેલું ભાષણ આપતા, ઉદયનિધિ સ્ટાલિને ચેપોક મતવિસ્તારના લોકોનો આભાર માન્યો, જ્યાંથી તેઓ ચૂંટણી જીત્યા. તેમણે તેમના ગઠબંધન ભાગીદારોના નેતાઓનો પણ આભાર માન્યો. વધુમાં, તેમણે નવા ચૂંટાયેલા સ્પીકર અને ડેપ્યુટી સ્પીકરને અભિનંદન આપ્યા.

સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે, ડીએમકે એક રચનાત્મક વિપક્ષ તરીકે કાર્ય કરશે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "ડીએમકે હંમેશા એક રચનાત્મક બળ રહ્યું છે. ભલે આપણે ગૃહના વિરોધી પક્ષો પર બેસીએ છીએ, જ્યારે તમિલનાડુના લોકોના કલ્યાણની વાત આવે છે, ત્યારે આપણે સાથે ઊભા રહેવું જોઈએ. તમિલનાડુ વિધાનસભાએ અન્ય રાજ્યો માટે એક ઉદાહરણ બેસાડવું જોઈએ. આ નવી સરકારે એવા લોકો માટે પણ કામ કરવું જોઈએ જેમણે તેને મત આપ્યો નથી; સરકાર દરેકની છે."

વિપક્ષના નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને કહ્યું કે તેઓ અને મુખ્યમંત્રી વિજય એક જ કોલેજમાં ભણ્યા હતા. જોકે, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, રાજકારણના ક્ષેત્રમાં તેઓ વિજયના સિનિયર હતા. તેમણે મુખ્યમંત્રી વિજય સાથે પોતાનો રાજકીય અનુભવ શેર કરવાની ઓફર કરી. સ્ટાલિનની આ ઓફરના જવાબમાં મુખ્યમંત્રી વિજય હસ્યા.

પોતાના ભાષણને આગળ વધારતા, સ્ટાલિને જણાવ્યું કે, આ વખતે, આ ગૃહમાં વિપક્ષી પક્ષો શાસક પક્ષ જેટલા જ મજબૂત છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "જેમ લગોલગ બળદને માર્ગદર્શન આપવા માટે કામ કરે છે અથવા વાહનને નિયંત્રિત કરવા માટે બ્રેક લગાવે છે, તેવી જ રીતે વિપક્ષ શાસક પક્ષ માટે પણ તે જ ભૂમિકા ભજવે છે. અમે રચનાત્મક વિપક્ષ તરીકે કાર્ય કરવાનો સંકલ્પ લઈએ છીએ."

શપથગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન, સ્ટાલિને સરકારને ત્રીજા સ્થાને રાજ્યગીત વગાડવા બદલ આકરી ટીકા કરી. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "રાજ્યપાલનું ભાષણ ટૂંક સમયમાં થવાનું છે. આપણે તે સમયે આ ભૂલનું પુનરાવર્તન થવા દેવું જોઈએ નહીં, અને આપણે તેને થવા દઈશું નહીં. માત્ર વિધાનસભામાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર તમિલનાડુમાં યોજાતા દરેક સરકારી કાર્યક્રમ અને સમારોહમાં, 'તમિલ થાઈ વઝ્થુ' (રાજ્યગીત) ને ફરજિયાતપણે પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ."

તેમણે રાજ્ય સરકારને આ સ્થાપિત પરંપરા સાથે ક્યારેય સમાધાન ન થાય તેની ખાતરી કરવા વિનંતી કરી. તેમણે ભાર મૂક્યો કે વ્યક્તિએ પોતાના અધિકારો અને પરંપરાઓનું રક્ષણ કરવામાં અત્યંત સતર્ક રહેવું જોઈએ.

