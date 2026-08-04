ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની અટકાયત, ઘરેથી ઉઠાવી ગઇ પોલીસ; CM વિજય અને ત્રિશા પર કરી હતી ટિપ્પણી
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય અને એક્ટ્રેસ મિત્ર ત્રિશાને લઇને વિપક્ષના નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને વિવાદિત ટિપ્પણી કરી હતી. તે બાદ વિવાદ ઉભો થયો હતો.
Published : August 4, 2026 at 12:33 PM IST
ચેન્નાઇ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય અને એક્ટ્રેસ મિત્ર ત્રિશાને લઇને વિપક્ષના નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિને વિવાદિત ટિપ્પણી કરી હતી. તે બાદ વિવાદ ઉભો થયો હતો. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઉદયનિધિ સ્ટાલિને કાવેરી જળ મુદ્દાને લઇને ઉદયનિધિએ બન્ને પર નિશાન સાધ્યુ હતું. મળતી માહિતી અનુસાર, પોલીસે ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની અટકાયત કરી છે.
ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની વિવાદિત ટિપ્પણી બદલ અટકાયત
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સ્ટાલિને એક રેલીમાં મુખ્યમંત્રી વિજય અને એક્ટ્રેસ ત્રિશા પર પ્રહાર કર્યા હતા. ઉદયનિધિએ આરોપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે તમિલનાડુને કાવેરી નદીનું એક પણ ટીપુ મળ્યું નથી જ્યારે મુખ્યમંત્રી આ મુદ્દે બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે. બીજી તરફ ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની ધરપકડ પર રોક લગાવવા માટે મદ્રાસ હાઇકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેના પર આજે બપોરે સુનાવણી પણ યોજાવાની છે. જ્યારે ઉદયનિધિ સ્ટાલિને આ વિવાદિત ટિપ્પણી કરી ત્યારે ત્યા હાજર લોકોએ ત્રિશા...ત્રિશાના નારા પણ લગાવ્યા હતા.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85— ANI (@ANI) August 4, 2026
બીજી તરફ આ પહેલા સોમવાર 3 ઓગસ્ટે તંજાવુરમાં DMKએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું જેમાં રાજ્યની TVK સરકાર પર ખેડૂતોના લાભ અને કાવેરી મુદ્દાને લઇને બેદરકારીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. વિપક્ષના નેતા અને DMK સ્ટેટ યુથ વિંગના સેક્રેટરી ઉદયનિધિ સ્ટાલિને વિરોધ પ્રદર્શનમાં લોકોને સંબોધિત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં DMK કેડર અને અલગ અલગ જિલ્લાના ખેડૂતોએ ભાગ લીધો હતો.
#WATCH | Tamil Nadu | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/d1evXEG2By— ANI (@ANI) August 4, 2026
પોતાના ભાષણ દરમિયાન, તેમણે મુખ્યમંત્રી જોસેફ વિજયની ટીકા કરી હતી અને એક્ટ્રેસ ત્રિશા વિશે પણ ટિપ્પણી કરી હતી. ઉદયનિધિના ભાષણની અલગ અલગ જગ્યાએ નિંદા થઇ હતી. આ વચ્ચે TVK મહિલા વિંગે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે ઉદયનિધિએ એક્ટ્રેસ ત્રિશા વિશે ડબલ મીનિંગ વાતો કરી હતી. આ સિવાય TVKએ આજે ઉદયનિધિ વિરૂદ્ધ સમગ્ર રાજ્યમાં વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી હતી.
#WATCH | Delhi: DMK MPs stage a protest at Parliament's Makar Dwar over the Cauvery water issue. pic.twitter.com/3pb4s6J6sr— ANI (@ANI) August 4, 2026
TVK સભ્યોની ફરિયાદ બાદ, તંજાવુર પોલીસે ઉદયનિધિ વિરૂદ્ધ છ કલમ હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. ઉદયનિધિની ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે માટે નીલંકરઇમાં તેના ઘરની બહાર મોટી સંખ્યામાં પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે. DMKના કેટલાક કાર્યકર્તા પણ ત્યા ભેગા થયા છે. ઉદયનિધિની ધરપકડ પર રોકની માંગની અરજી પર સુનાવણી માટે કોર્ટ તૈયાર થઇ ગઇ છે અને જજે આદેશ આપ્યો કે બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી તેમના વિરૂદ્ધ કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં ના આવે.
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