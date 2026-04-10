'બંગાળમાં UCC લાગુ થશે', અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો સંકલ્પ પત્ર જાહેર કર્યો
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ભાજપનો સંકલ્પ પત્ર જાહેર કર્યો હતો.
Published : April 10, 2026 at 2:11 PM IST
કોલકાતા: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કોલકાતામાં ભાજપનો ચૂંટણી ઢંઢેરો (સંકલ્પ પત્ર) જાહેર કર્યો છે, તેમણે કહ્યું કે, સંકલ્પ પત્ર વિકસિત બંગાળનો રોડમેપ છે. આ દરમિયાન અમિત શાહે કહ્યું કે, બંગાળની જનતા પરિવર્તન ઇચ્છે છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, બંગાળની જનતા તેમણે પાંચ વર્ષ માટે સરકાર બનાવવાની તક જરૂર આપશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બનતા અહીંની ધરતી પરથી ઘૂસણખોરોને બહાર કાઢવામાં આવશે અને દેશ અને રાજ્યને સુરક્ષિત કરવામાં આવશે. અમિત શાહે કહ્યું કે, બંગાળમાં સોનાર બાંગ્લાનું નિર્માણ થશે. બંગાળમાં UCC લાગુ થશે, 6 મહિનાની અંદર તમામ નાગરિકો માટે અહીં એક સમાન કાયદો લાગુ કરાશે.
અમિત શાહે ભાજપનો સંકલ્પ પત્ર જાહેર કરતા જણાવ્યું કે, અમે લોકો સામે પોતાની ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે, તે ચાર્જશીટમાં મમતા બેનરજીના 15 વર્ષના રાજમાં બંગાળને મળેલા ઊંડા નિશાન સામે લાવવામાં આવ્યા છે. ભાજપનો સંકલ્પ પત્ર આ વાતનો રોડમેપ છે કે ભાજપ કેવી રીતે એક મજબૂત સરકાર બનાવશે.
અમિત શાહે જણાવ્યું કે, કોમ્યુનિસ્ટ સરકારથી છુટકારો મેળવવા માટે બંગાળે મમતા બેનરજીને પસંદ કર્યા હતા, પાંચ વર્ષ ઘણા નથી અને તેમણે વધુ એક તક આપવામાં આવી પરંતુ સિન્ડિકેટ, ગુંડારાજ અને ઘૂસણખોરો સાથે તેમણે ત્રીજી ટર્મ પાક્કી કરી લીધી.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે TMC પર પ્રહાર કરતા કહ્યું, બંગાળના લોકો માટે, આ 15 વર્ષ કાલરાત્રિના ખરાબ સપના જેવા રહ્યા. મોટી આશાઓ સાથે, કોમ્યુનિસ્ટ રાજમાંથી આઝાદ થવા માટે બંગાળના લોકોએ મમતા દીદીને બહુમત આપ્યો હતો. અમિત શાહે કહ્યું, "પાંચ વર્ષ ઘણા ઓછા છે" કહીને તેમણે બીજુ મેન્ડેટ પણ મેળવી લીધુ અને પછી પોતાની સિન્ડિકેટ, ગુંડા અને ઘૂસણખોરોના વિશ્વાસે ત્રીજુ મેન્ડેટ પણ મેળવી લીધુ."
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, છેલ્લા 10 વર્ષમાં ભાજપે અહીં રચનાત્મક વિપક્ષી પાર્ટી તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી છે. આજે બંગાળ વિધાનસભામાં ભાજપ મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે કામ કરી રહી છે. અમિત શાહે કહ્યું કે, આ 10 વર્ષમાં આખા દેશમાં વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્ત્વમાં કેવી રીતે લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને શાસન કરી શકાય તેનું એક સારૂ ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી આખા દેશમાં દરેક તબક્કા, દરેક ધર્મ, દરેત જાતિની આકાંક્ષાઓને એક મજબૂત, સુરક્ષિત, શિક્ષિત અને વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન પીએમ મોદીએ જનતા સામે રાખ્યુ છે અને તેને પૂર્ણ કરવા માટે છેલ્લા 12 વર્ષમાં પ્રયાસ પણ કર્યા છે.
ભાજપના સંકલ્પ પત્રમાં શું છે?
સંકલ્પ પત્રમાં મહિલા લાભાર્થીઓ માટે દર મહિને 3 હજાર રૂપિયાનો ફાયદો, હેલ્થકેર અને શિક્ષણ માટે એક ખાસ પેકેજ, ઔદ્યોગિક વિકાસ વધારવા અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર બનાવવાની પહેલ, મહિલાઓના શિક્ષણ પર ધ્યાન આપતા જિલ્લામાં વધુ કોલેજ ખોલવાની યોજના, માછલી પાલન અને ખેતીના પ્રોસેસિંગ યૂનિટ માટે એક ખાસ પેકેજ અને હોસ્પિટલ બનાવવી, યુવાઓ માટે નોકરીની તક જેવી ખાસ વાતો છે.
ભાજપે ચૂંટણી માટે જમીની સ્તર પર મોટા પાયે તૈયારી કરી છે. મેનિફેસ્ટો પર કામ ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં શરૂ થયું હતું અને મહિનાના અંત સુધી પૂર્ણ થઇ ગયું હતું. પાર્ટી ઉદ્યોગપતિ, શિક્ષક, વેપાર કરનારા, ડૉક્ટર, વિદ્યાર્થી, ગૃહિણી, ખેડૂતો, બંગાળી પ્રવાસી અને સમાજના બીજા તબક્કા પાસેથી આઇડિયા માંગી રહી છે.
