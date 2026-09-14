કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની UCC અંગે મોટી જાહેરાતથી રાજકીય ખળભળાટ
NDA શાસિત રાજ્યોમાં 2029 પહેલાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાગુ કરવાના પ્રયાસોનો ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ.
Published : September 14, 2026 at 9:50 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જાહેરાત કરી કે, 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં તમામ 21 NDA શાસિત રાજ્યોમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાગુ કરવામાં આવશે. આ જાહેરાતના બીજા જ દિવસે વિપક્ષે ભાજપ પર આરોપ મૂક્યો છે કે, તેઓ વ્યક્તિગત કાયદાઓ અને સમાન અધિકારો સાથે સંકળાયેલા આ જટિલ મુદ્દાને ચૂંટણીલક્ષી સાધનમાં ફેરવી રહ્યા છે.
કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્કસવાદી)એ જણાવ્યું કે, "સમગ્ર દેશમાં UCC લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ આગામી સામાન્ય ચૂંટણી પહેલાં હિંદુત્વનું સમર્થન કરતા પોતાના મુખ્ય મતદાર વર્ગને મજબૂત કરવાની ભાજપની સ્પષ્ટ રાજકીય રણનીતિ દર્શાવે છે." લિંગ સમાનતા અને એકરૂપતા પર સરકારના સંભવિત ભારને નકારી કાઢતા પાર્ટીએ દલીલ કરી કે, આ મુદ્દાને માત્ર વિવિધ સમુદાયોને એક જ કાનૂની માળખા હેઠળ લાવવા પૂરતો સીમિત કરી શકાય નહીં.
વિપક્ષનું કહેવું છે કે, "એકરૂપતા એટલે સમાનતા નહીં." તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે, બેરોજગારી, મોંઘવારી, કૃષિ ક્ષેત્રની કટોકટી અને વિદ્યાર્થીઓ તથા યુવાનોની ચિંતાઓ જેવા મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવવાને બદલે ભાજપ વધુ એક વિભાજનકારી અભિયાનની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
આ ટીકા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા 2029 પહેલાં તમામ NDA શાસિત રાજ્યોમાં UCC લાગુ કરવા અંગેની જાહેરાત બાદ કરવામાં આવી છે. આ પગલાથી ઉત્તરાખંડની બહાર UCCનો ભૌગોલિક વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વધશે; ઉલ્લેખનીય છે કે ઉત્તરાખંડ સ્વતંત્ર ભારતમાં UCC લાગુ કરનારું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું હતું.
નોંધનીય છે કે ગુજરાત, આસામ અને મધ્ય પ્રદેશે પણ પોતાની વિધાનસભામાં UCC બિલ પસાર કર્યા છે, જોકે તેના અમલીકરણ માટે રાષ્ટ્રપતિની અંતિમ મંજૂરી અને સત્તાવાર નિયમોની સૂચનાની રાહ જોવાઈ રહી છે. ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને વરિષ્ઠ CPM નેતા હન્નાન મોલ્લાહે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "વ્યક્તિગત કાયદાઓમાં લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસો, દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા અને પારિવારિક અધિકારો જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેથી તેના માટે રાજ્યો, સમુદાયો, કાનૂની નિષ્ણાતો અને નાગરિક સમાજ સાથે વ્યાપક પરામર્શની જરૂર છે."
દરમિયાન CPI(M)એ નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી BRICS સમિટ અંગે પણ સરકારની ટીકા કરી હતી. પાર્ટીએ BRICSના સંયુક્ત ઘોષણાપત્રનું સ્વાગત કર્યું હતું, જેમાં પેલેસ્ટાઈન સાથે એકતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, એકપક્ષીય આર્થિક પ્રતિબંધોનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને 'ગ્લોબલ સાઉથ' (વિકાસશીલ દેશો)ના હિતો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. જોકે પક્ષે આ ઘોષણા અને કેન્દ્ર સરકારના તાજેતરના વિદેશ નીતિના વલણ વચ્ચે સુસંગતતાનો અભાવ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. પક્ષનું માનવું છે કે, સરકારે 'ગ્લોબલ સાઉથ' (વિકાસશીલ દેશોના સમૂહ) અંગેના પોતાના વલણને પેલેસ્ટાઈન, ઈરાન, ક્યુબા અને વેનેઝુએલા જેવા દેશો પ્રત્યેના તેના વ્યાપક વિદેશ નીતિના અભિગમ સાથે સુસંગત બનાવવું જોઈએ.
CPI(M)એ બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ અગાઉ દિલ્હીમાં સરકારની તૈયારીઓ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે, મુલાકાતે આવતા નેતાઓ સમક્ષ રાજધાનીની સ્વચ્છ અને સુઘડ છબી રજૂ કરવા માટે ઝૂંપડપટ્ટીઓને ઢાંકી દેવામાં આવી રહી છે અને બેઘર લોકોને શહેરના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે.
આ ઉપરાંત તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, "સમિટ અગાઉ ઝૂંપડપટ્ટીઓને ઢાંકીને અને શહેરના કેન્દ્રમાંથી બેઘર લોકોને હટાવીને વધતી જતી ગરીબીને છુપાવવાના મોદી સરકારના પ્રયાસો નિંદનીય છે. ગરીબી, મોંઘવારી, બેરોજગારી અને બેઘરપણા જેવા મુદ્દાઓને છુપાવી શકાતા નથી કે આર્થિક આંકડાઓમાં હેરાફેરી અથવા વ્યાપક પ્રચાર અભિયાનો દ્વારા તેને દબાવી શકાતા નથી. આજે જરૂર છે તે આ વાસ્તવિકતાઓનો સામનો કરવા માટે નક્કર પગલાં લેવાની છે."
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