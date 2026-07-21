મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભામાં યુસીસી બિલ પસાર થયું; દેશમાં ચોથું રાજ્ય
મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભામાં સમાન નાગરિક સંહિતા (યુસીસી) બિલ પસાર થયું છે, જેનાથી તે આ પ્રકારનો કાયદો પસાર કરનાર ચોથું રાજ્ય બન્યું છે.
Published : July 21, 2026 at 4:44 PM IST
ભોપાલ: મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) બિલ, 2026 પસાર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમંત્રી ગૌતમ પેટવાલે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) બિલ પસાર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. મધ્યપ્રદેશ યુસીસી બિલ પસાર કરનાર ચોથું રાજ્ય બન્યું. અગાઉ, ઉત્તરાખંડ, ગુજરાત અને આસામમાં યુસીસી બિલ પસાર કરવામાં આવ્યા છે. વિપક્ષના નેતા ઉમંગ સિંઘરે માંગ કરી હતી કે આ બિલને સિલેક્ટ કમિટી પાસે મોકલવામાં આવે, જેને સરકારે ફગાવી દીધું. આ પછી, વિપક્ષે ગૃહમાં ઉગ્ર વિરોધ કર્યો. આમ છતાં, સરકારે બિલ પસાર કર્યું.
સોમવારે યુસીસી રજૂ કરવામાં આવ્યું, મંગળવારે પસાર થયું
મધ્યપ્રદેશ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) બિલ પસાર કરનાર દેશનું ચોથું રાજ્ય બન્યું છે. મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર સોમવાર, 20 જુલાઈથી શરૂ થયું. સત્રના પહેલા જ દિવસે મધ્યપ્રદેશ સરકારે વિધાનસભામાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ બિલ રજૂ કર્યું. પહેલા જ દિવસે ભારે હોબાળા બાદ વિધાનસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી. મંગળવારે વિધાનસભામાં યુસીસી બિલ મંજૂર કરવામાં આવ્યું.
યુસીસીમાં લગ્ન અને લિવ-ઇન સંબંધો અંગે મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ
આ બિલમાં લિવ-ઇન સંબંધો અને લગ્ન અંગે ઘણી મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે. એકવાર આ બિલ કાયદો બની જશે, તો મધ્યપ્રદેશમાં લિવ-ઇન સંબંધોની નોંધણી ફરજિયાત બનશે. રજિસ્ટ્રાર આ માહિતી સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન સાથે પણ શેર કરશે. આ સંબંધ દરમિયાન જન્મેલા કોઈપણ બાળકોને કાયદેસર ગણવામાં આવશે અને તેમને સંપૂર્ણ વારસાના અધિકારો મળશે. વધુમાં, જો લિવ-ઇન સંબંધમાં રહેતો પુરુષ તેના લિવ-ઇન જીવનસાથીથી અલગ થાય છે, તો બીજો જીવનસાથી ભરણપોષણનો દાવો કરી શકે છે.
હલાલા જેવી શરતો કાનૂની ગુનો છે, એકપત્નીત્વ ફરજિયાત
વધુમાં, છૂટાછેડા પછી તે જ જીવનસાથી સાથે ફરીથી લગ્ન કરવા માટે હલાલા જેવી શરતો સ્વીકારવી અથવા દબાણ કરવું એ કાનૂની ગુનો ગણવામાં આવશે. મધ્યપ્રદેશના કોઈપણ સમુદાય માટે હવે એકપત્નીત્વ ફરજિયાત બનશે. જો પતિ બીજી સ્ત્રી સાથે સંબંધમાં હોય અને તે ગર્ભવતી થાય, તો પત્ની લગ્ન રદ કરવાની માંગ કરી શકે છે.
મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભામાં એક નવો સુવર્ણ અધ્યાય લખાયો
મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે વિધાનસભામાં પહોંચ્યા પછી, સૌપ્રથમ "જય જય શ્રી રામ" ના નારા લગાવ્યા. યુસીસી અંગે તેમણે કહ્યું, "મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભામાં એક નવો સુવર્ણ અધ્યાય લખાઈ રહ્યો છે. મધ્યપ્રદેશમાં સંવાદિતાની ભાવના સાથે આ બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. સમાનતા આપણી સંસ્કૃતિના મૂળમાં છે. આપણે સમગ્ર વિશ્વને આપણો પરિવાર માન્યું છે અને તેની સુખાકારીની કામના કરી છે. જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરે એક જ બંધારણ લાગુ કર્યું હતું, તો પછી વિભાજનની વાત શા માટે થવી જોઈએ?"
રાજ્યના લોકોએ યુસીસીને ટેકો આપ્યો
સ્વતંત્રતા પછીથી ગુલામ માનસિકતામાં ફસાયેલી આપણી સરકારોએ હંમેશા દેશની તુષ્ટિકરણ અને વોટબેંકની રાજનીતિ પ્રત્યેની સહિષ્ણુતાની વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આજથી મધ્યપ્રદેશ ભેદભાવથી મુક્ત થશે. મધ્યપ્રદેશ હવે એવા રાજ્યોમાં જોડાશે જેમણે પોતાના નાગરિકોને બધું જ પૂરું પાડ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જે લોકો તેને લાદવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે તેમણે સાંભળવું જોઈએ: રાજ્યના 93 ટકા લોકોએ ઐતિહાસિક કાનૂની સૂચનના આધારે આ ઐતિહાસિક સમાન નાગરિક સંહિતા બિલને ટેકો આપ્યો છે. ધાર્મિક વિધિઓ, ધાર્મિક વિધિઓ, પરંપરાઓ અને રિવાજો પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે; આમાં કોઈ દખલગીરી કરવામાં આવશે નહીં.