પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા જાસૂસી રેકેટમાં 21 શંકાસ્પદો સામે UAPA કેસ
એક મહિલા અને છ સગીર સહિત શંકાસ્પદો પર સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલરને સંવેદનશીલ માહિતી પહોંચાડવાનો આરોપ છે.
By PTI
Published : March 27, 2026 at 7:14 AM IST
ગાઝિયાબાદ (યુપી): પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા જાસૂસી રેકેટમાં કથિત સંડોવણી બદલ ધરપકડ કરાયેલા 21 લોકો સામે પોલીસે કડક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) લાગુ કર્યો છે, એમ એક અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.
સહાયક પોલીસ કમિશનર (ઇન્દિરાપુરમ) અભિષેક શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) લાગુ કરવાથી હવે આ કેસ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલી ઉચ્ચ-પ્રાથમિકતા તપાસમાં ઉન્નત થયો છે.
UAPA ની જોગવાઈઓ હેઠળ, જામીન માટે કડક શરતો છે, અને તપાસકર્તાઓ પાસે ચાર્જશીટ દાખલ કરવા માટે 180 દિવસ સુધીનો સમય હોઈ શકે છે; આ સમય દરમિયાન, આરોપી 'ડિફોલ્ટ જામીન' (નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પછી મંજૂર કરાયેલ જામીન) માટે પાત્ર નથી.
ગાઝિયાબાદ પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાથી રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ને આંતરરાજ્ય તપાસ સંભાળવાનો માર્ગ પણ મોકળો થઈ શકે છે.
શંકાસ્પદોમાં એક મહિલા અને છ સગીરનો સમાવેશ થાય છે; તેમના પર સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા પાકિસ્તાન સ્થિત 'હેન્ડલર'ને સંવેદનશીલ માહિતી પહોંચાડવાનો આરોપ છે.
આ જાસૂસી રેકેટ રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (NCR), ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાયેલું હોવાનું માનવામાં આવે છે. તપાસકર્તાઓના મતે, આરોપીઓએ દૈનિક વેતન મજૂરો અને અન્ય સામાન્ય નોકરીઓ કરીને પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવી હતી.
મુખ્ય આરોપીઓમાંનો એક, સમીર ઉર્ફે 'શૂટર', જે બિહારના ભાગલપુરનો રહેવાસી છે, દિલ્હીના ચાંદની ચોકમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરતી વખતે પકડાયો હોવાનું કહેવાય છે.
દિલ્હી કેન્ટોનમેન્ટ અને સોનીપત રેલ્વે સ્ટેશન નજીક ઇલેક્ટ્રિક થાંભલા પર CCTV કેમેરા લગાવવા બદલ બે સગીરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી; આ કેમેરા ટ્રેનની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હોવાની શંકા છે, જેમાં સંભવતઃ લશ્કરી મહત્વના કેમેરાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
અન્ય એક આરોપી, મીરા ઠાકુર, જેની અગાઉ મથુરાથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તે હથિયારોની દાણચોરીમાં સામેલ હોવાની શંકા છે; તેણીએ મુંબઈ પોલીસ માટે બાતમીદાર તરીકે કામ કરતી હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓમાં સગીરોનો ઉપયોગ સૂચવે છે કે નેટવર્ક શંકાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સરહદ પારથી રેકેટ ચલાવતા હેન્ડલર્સને ઓળખવા અને તેમના નાણાકીય વ્યવહારો અને સંદેશાવ્યવહાર ચેનલો શોધવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં જાસૂસી રેકેટનો પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો: