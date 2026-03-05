ETV Bharat / bharat

રખડતા શ્વાનોએ બે વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધું, પરિવાર દુ:ખમાં ગરકાવ

પંજાબના ગુરુદાસપુરના ધારીવાલ શહેરની ઘટના

પંજાબના ગુરુદાસપુરના ધારીવાલ શહેરની ઘટના
પંજાબના ગુરુદાસપુરના ધારીવાલ શહેરની ઘટના (Fille Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુરદાસપુર (પંજાબ): ગુરદાસપુર જિલ્લાના ધારીવાલ શહેર નજીક રખડતા કૂતરાઓનો ત્રાસ રહેવાસીઓને પરેશાન કરી રહ્યો છે. શાહ પંપ પાસે રહેતા એક મજૂર પરિવાર એ સમયે દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો જ્યારે રખડતા કૂતરાઓએ હુમલો કરતા એક 2 વર્ષના બાળકનું કરુણ મોત થયું. મૃતક બાળકની ઓળખ સમૈલ પુત્ર ઈન્દ્રાસ તરીકે થઈ છે.

અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે બાળક તેના ઘરની બહાર રમી રહ્યો હતો અને તેની માતા અંદર ચા બનાવી રહી હતી. આ દરમિયાન, શેરીમાં રખડતા કૂતરાઓએ બાળકને દરવાજા પરથી પકડી લીધો, તેને ખેંચી લીધો અને તેને ગંભીર રીતે કરડવાનું શરૂ કર્યું. બાળકનો રડવાનો અવાજ સાંભળીને, નજીકના રહેવાસીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા અને કૂતરાઓને ભગાડીને બાળકને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

સ્થાનિક રહેવાસી બલવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "લોકોએ બાળકને બચાવવા માટે બનતા પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બાળક ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ ગયો હતો અને તેની હાલત ખૂબ જ ગંભીર બની ગઈ હતી. તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેની ગંભીર હાલત જોઈને તેને ગુરદાસપુરની સિવિલ હોસ્પિટલ રિફર કર્યો હતો. પહોંચ્યા પછી, ડોક્ટરોએ બાળકને મૃત જાહેર કર્યો."

આ દુ:ખદ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે, અને પરિવાર શોકમાં છે. નોંધનીય છે કે સમૈલ તેના માતાપિતાનો એકમાત્ર પુત્ર હતો, અને તેના મૃત્યુથી પરિવાર બરબાદ થઈ ગયો છે. સ્થાનિક લોકોએ વહીવટીતંત્ર અને મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલને જણાવ્યું હતું કે વિસ્તારમાં રખડતા કૂતરાઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે, જેના કારણે લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. ભૂતકાળમાં કૂતરાઓના હુમલાની ઘણી ઘટનાઓ નોંધાઈ છે. હવે, ઘરની બહાર નીકળતા પણ લોકોને કરડવાનો ડર રહે છે.

લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે વહીવટીતંત્ર અને મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ રખડતા કૂતરાઓને પકડીને કાબૂમાં લે જેથી ભવિષ્યમાં બીજા કોઈ પરિવારને આવી દુ:ખદ ઘટનાનો સામનો કરવો ન પડે. જો સમયસર કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો આવી ઘટનાઓ ફરીથી બની શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CHILD KILLED BY STRAY DOGS
STRAY DOGS ATTACK
DOGS ATTACK
DOG ATTACK PUNJAB
CHILD KILLED BY STRAY DOGS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.