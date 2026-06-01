મમતા બેનર્જીની મોટી કાર્યવાહી, પાર્ટી વિરોધી ગતિવિધિઓ પર બે ધારાસભ્યોને પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢ્યા
પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસીએ ધારાસભ્યો સંદીપન સાહા અને રિતબ્રત બેનર્જીને પાર્ટીમાંથી બહારનો રસ્તો બતાવ્યો છે.
Published : June 1, 2026 at 4:07 PM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસે સોમવારે તેના બે ધારાસભ્યો, સંદીપન સાહા અને ઋતાબ્રત બેનર્જીને પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓના આરોપસર પક્ષમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ રાજ્ય સચિવાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું હતું કે બંનેએ રાજ્ય વિધાનસભામાં "બનાવટી સહી" કેસ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે, જ્યાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસે શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાયને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે ટેકો આપ્યો હતો, તેના થોડા મિનિટ પછી આ ધારાસભ્યોને હાંકી કાઢવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
Two Trinamool Congress MLAs, Sandipan Saha and Ritabrata Banerjee, expelled for anti-party activities pic.twitter.com/kVCC85aR6z— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
બંને ધારાસભ્યોને મોકલવામાં આવેલા સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે AITC દ્વારા નામાંકિત ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, તમે વારંવાર પક્ષના અધિકૃત નેતૃત્વ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી બેઠકોમાં હાજરી આપવાનું બંધ કરી દીધું છે અને પોતાને પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ જોયા છે."
પક્ષના ઉપાધ્યક્ષ ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્ય દ્વારા હસ્તાક્ષરિત પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે તમે એવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો છે અને AITCના હિતોને નુકસાન પહોંચાડતા નિવેદનો આપ્યા છે." યોગ્ય વિચાર-વિમર્શ પછી, પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "AITCના સક્ષમ અધિકારીએ તમને તાત્કાલિક અસરથી પક્ષના (પ્રાથમિક) સભ્યપદમાંથી હાંકી કાઢવાનો નિર્ણય લીધો છે."
નકલી સહીનો વિવાદ
વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે TMCના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ વિધાનસભા સચિવાલયને વિવિધ પક્ષના હોદ્દાઓ માટે નામો પ્રસ્તાવિત કરતો પત્ર મોકલ્યો. પત્રમાં શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાયને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે, નયના બંદ્યોપાધ્યાય અને અસીમા પાત્રાને ઉપનેતા તરીકે અને કોલકાતાના મેયર ફિરહાદ હકીમને મુખ્ય દંડક તરીકે નિયુક્ત કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
વિધાનસભા અધ્યક્ષ રથેન્દ્ર બોઝે આ પ્રસ્તાવ માટે TMC ધારાસભ્યોના હસ્તાક્ષરોની યાદી માંગી હતી. તપાસ દરમિયાન, કેટલાક હસ્તાક્ષરોમાં કથિત વિસંગતતાઓ મળી આવી હતી, જેના કારણે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી થઈ હતી.
સહીઓની અધિકૃતતા અંગેના પ્રશ્નો ઉભા થયા બાદ, તપાસ CID ને સોંપવામાં આવી હતી. CID એ તપાસ આગળ વધારવા માટે એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. DIG-સ્તરના અધિકારીની આગેવાની હેઠળની આ ટીમ, જેમાં એક DSP અને બે નિરીક્ષકો પણ શામેલ છે, કથિત બનાવટી સહીઓ અને સંબંધિત બાબતોની તપાસ કરી રહી છે.