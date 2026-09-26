બે નવી ટ્રેનની જાહેરાત, ગુજરાતથી મધ્યપ્રદેશ આવવું-જવું હવે વધુ સરળ, જાણો રુટ
રેલવે બોર્ડે પુણે-બીડ એક્સપ્રેસ અને પ્રતાપનગર-ટાંડા રોડ મેમુને મંજૂરી આપી, ટૂંક સમયમાં શરુ થશે
Published : September 26, 2026 at 5:28 PM IST
નવી દિલ્હી: રેલવે બોર્ડે બે નવી ટ્રેન સેવાઓ શરુ કરવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. જે મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર માટે છે. આ સિવાય રેલવે બોર્ડે નવા 9 સ્ટોપેજને પણ મંજૂરી આપી છે. ભારતીય રેલવેનું આ પગલું પ્રવાસીઓની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખી ઘણા શહેરો વચ્ચે રેલવે કનેક્ટિવિટી સારી બનાવવાનો છે. જોકે હાલ નવી ટ્રેન શરુ કરવાની તારીખ જાહેર કરાઇ નથી.
રિપોર્ટ અનુસાર રેલવે બોર્ડે પુણે-બીડ એક્સપ્રેસ અને પ્રતાપનગર-ટાંડા રોડ મેમુને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. રેલવે ટૂંક સમયમાં બંને ટ્રેનોનું ઓપરેશન શરુ કરી શકે છે.
પુણે-બીડ એક્સપ્રેસ: રેલવે બોર્ડના એક સર્ક્યુલર અનુસાર 11433/11434 પુણે-બીડ એક્સપ્રેસને ડેઇલી ટ્રેન સર્વિસના રુપમાં શરુ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ટ્રેન નંબર 11433 પુણે-બીડ એક્સપ્રેસ, પુણેથી રાત્રે 10: 45 વાગ્યે રવાના થશે અને બીજા દિવસે સવારે 6 વાગ્યે બીડ પહોંચશે. એવી જ રીતે રિટર્નમાં ટ્રેન નંબર 11433 બીડ-પુણે એક્સપ્રેસ, બીડથી રાત્રે 9 વાગ્યેને 30 મિનિટે રવાના થશે અને બીજા દિવસે સવારે 5 વાગ્યેને 20 મિનિટે પુણે પહોંચશે.
પુણે-બીડ એક્સપ્રેસ પોતાની યાત્રા દરમિયાન ઉરલી, દૌંડ કોર્ડ લાઇન, શ્રીગોંડા રોડ, અહિલ્યાનગર, નારાયણદોહો, ન્યુ આષ્ટી અને અમલનેર ભાંડ્યાચે જેવા મહત્વના સ્ટેશનો પર થોભશે.
પ્રતાપનગર-ટાંડા રોડ મેમૂ: રેલવે બોર્ડના જણાવ્યા અનુસાર પ્રતાપનગર-ટાંડા રોડ મેમૂને પણ ડેઇલી સર્વિસના રુપમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જે ટ્રેન નંબર 69105/69106 તરીકે ચલાવવામાં આવશે. ટ્રેન નંબર 69105 પ્રતાપનગર-ટાંડા રોડ મેમુ, પ્રતાપનગર (વડોદરા-ગુજરાત)થી સવારે 5 વાગ્યે ઉપડશે અને સવારે 9 વાગ્યેને 35 મિનિટે ટાંડા સ્ટેશન (મધ્ય પ્રદેશ) પહોંચશે. રિટર્નમાં ટ્રેન નંબર 69106 ટાંડા રોડથી સાંજે 17:05 વાગ્યે ઉપડશે અને રાત્રે 21:25 વાગ્યે પ્રતાપનગર પહોંચશે.
પ્રતાપનગર-ટાંડા રોડ મેમૂ ડભોઇ, છુછપુરા, બોડેલી, પાવી, છોટા ઉદેપુર, પડલિયા રોડ, મોટી સાધલી, અમ્બારી રિછવા, અલીરાજપુર, ખંડાલા, જોબટ અને દેકાકુંડ જેવા મહત્વના સ્ટેશનો પર રોકાશે.
9 ટ્રેન માટે નવા સ્ટેપેજને મંજૂરી
રેલવે બોર્ડના નિર્ણય અનુસાર દાનાપુર-આનંદ વિહાર જનસાધારાણ એક્સપ્રેસ ( ટ્રેન નંબર 13257/13258) હવે માં બેલ્હા દેવી ધામ પ્રતાપગઢમાં રોકાશે. એવી જ રીતે ટ્રેન નંબર 14661/14662 બાડમેર-જમ્મૂતવી એક્સપ્રેસ હવે સાંભર ઝીલ રોકાશે. જેસલમેર-કાઠાગોદામ રાનીખેત એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર15013/15014) માલાખેડામાં, પુણે-હાવડા આઝાદ હિંદ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 12129/12130) ઘાટશિલામાં, બિલાસપુર-તિરુપતિ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 17481/17482) નોરલા રોડમાં, ટાટાનગર-અર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 18189/18190) મનોહરપુરમાં, મુંબઇ CSMT-હાવડા ગીતાંજલી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 12859/12860) ઘાટશીલા, શ્રી ગંગાનગર-બાંદ્રા અમરપુરા અરવલ્લી એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 14701/14702) ગોગામેરી તેમજ બાંન્દ્ર-ઉદયપુર એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર 22901/22902) કપાસનમાં થોભશે.
આ પણ વાંચો:
PM મોદીને મળવા 90 વર્ષીય હીરાબા નીકળ્યા દિલ્હી, ભૂલથી પહોંચી ગયા ગુડગાંવ
લીલીયા રેન્જમાં રેલવે ટ્રેક પર આવી ચડેલી સિંહણને વનવિભાગે ટ્રેન રોકી સલામત રીતે ખસેડી બચાવી લીધી, જુઓ વીડિયો