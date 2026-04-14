લાઈવ કૉન્સર્ટમાં ડ્રગ્સના ઓવરડોઝથી બે સ્ટુડન્ટ્સના મોત, યુવતી ગંભીર હાલતમાં

આ કૉન્સર્ટમાં અંદાજિત 3થી 4 હજાર યુવક-યુવતીઓ શામેલ હતા અને દારૂ-ડ્રગ્સની રેલમછેલ થઈ હોવાના અહેવાલ છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 4:15 PM IST

મુંબઈ: મુંબઈમાં યુવાનોમાં વધતા જતા ડ્રગ્સના સેવનની કડવી હકીકત ફરી એકવાર સામે આવી છે. પશ્ચિમ વિસ્તારના ગોરેગાંવમાં એક લાઈવ મ્યૂઝિક કૉન્સર્ટ દરમિયાન કથિતપણે ડ્રગ્સના ઓવરડોઝને લીધે બે સ્ટુડન્ટ્સના મોતની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે.

આ ઘટનાથી સમગ્ર મુંબઈમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટના બાદ પોલીસે પોતાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. પોલીસ તરફથી મળતી જાણકારી અનુસાર 11 એપ્રિલના રોજ ગોરેગાંવમાં મોટાપાયે એક લાઈવ મ્યુઝિક કૉન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટમાં આશરે 3થી 4 હજાર યુવક-યુવતીઓ શામેલ થયા હતા. રિપોર્ટ જણાવે છે કે, કૉન્સર્ટ દરમિયાન જોરદાર મ્યુઝિક ચાલી રહ્યું હતું. દારૂ અને ડ્રગ્સ બંનેનો મોટા પ્રમાણે ઉપયોગ થયો હતો.

ઈવેન્ટ દરમિયાન ઘણા યુવાનોની તબિયત બગડી ગઈ, કારણ કે તેમણે કથિતપણે વધારે માત્રા ડ્રગ્સ કન્ઝ્યૂમ કર્યું હતું. ત્યારબાદ બે યુવાન છોકરીઓને તરત હિન્દુ હૃદયસમ્રાટ બાલાસાહેબ ઠાકરે ટ્રૉમા કેર હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવામાં આવી, જ્યારે એક છોકરાને ગોરેગાંવની વેસ્ટ લાઈન હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે શિફ્ટ કરવામાં આવ્યો.

લાઈફાઈન હોસ્પિટલમાં એડમિટ યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત થઈ ગયું. બીજી તરફ ટ્રોમા કેર હોસ્પિટલમાં ડિસ્ચાર્જ કર્યા બાદ બંને યુવતીઓને આગળ સારવાર માટે એક પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરી દેવામાં આવી.

આમાંથી સોમવારે બપોરે એક યુવતીની તબિયત લથડતા તેનું મોત થયું હતું. બીજી યુવતીની સ્થિતિ હજુ પણ ગંભીર છે અને તેની સારવાર ચાલી રહી છે. આ ઘટના બાબતે વનરાઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. પીડિતાનું બ્લડ સેમ્પલ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે અને તે આવ્યા બાદ તે સ્પષ્ટ થઈ શકશે કે અસલમાં આ લોકોએ કેવા પ્રકારનું ડ્રગ્સ લીધું હતું.

આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરતા વનરાઈ પોલીસે કલ્પેબલ હોમિસાઈડનો કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનામાં શામેલ લોકોમાં એક ઑર્ગેનાઈઝર, પ્રોગ્રામ સાથે જોડાયેલ ઈવેન્ટ ઑર્ગેનાઈઝર અને મૃતકાનો એક દોસ્ત શામેલ છે.

જાગૃતતાની જરૂર

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરમાં લાઈવ ઈવેન્ટમાં સુરક્ષા મુદ્દાઓને સામે લાવી દીધા છે. એ વાત પર સહમતિ બની રહી છે કે ઑર્ગેનાઈઝર અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અધિકારીઓ, બંનેને આવી મોટી ઈવેન્ટમાં ડ્રગ્સના મોટાપાયે ઉપયોગને રોકવા માટે કડક પગલાં ઉઠાવવા જોઈએ. આ ઉપરાંત યુવાઓમાં નશાની વધતી લતના વધતા ચલણ અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં સામાન્ય મત એવો છે કે, આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે માત્ર પોલીસ કાર્યવાહી પૂરતી નથી. સમાજના સ્તરે જાગૃતિ વધારવી પણ એટલું જ જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો:

