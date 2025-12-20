1.5 લાખમાં સાપ ખરીદીને પિતાને કરડાવ્યો, 3 કરોડનો વીમો પકવવા પુત્રોએ એવા ખેલ કર્યા કે પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ
તમિલનાડુમાં, પોલીસે બે 'ઘાસમાં સાપ' પુત્રોનો પર્દાફાશ કર્યો, જેમણે 3 કરોડ રૂપિયાના લોભ માટે પોતાના પિતાને સાપ કરડ્યો હતો.
તિરુવલ્લુર (તામિલનાડુ) : તમિલનાડુના તિરુવલ્લુરમાં એક ભયાનક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. બે પુત્રોએ પોતાના પિતાની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. તેમનો ધ્યેય તેમના ત્રણ કરોડ રૂપિયાના વીમાના પૈસા પડાવી લેવાનો અને દયાના ધોરણે સરકારી નોકરી મેળવવાનો હતો. તેમણે તેમના કાવતરાને એવી રીતે પાર પાડ્યો કે તેમના મૃત્યુને અકસ્માત લાગે.
શું છે સમગ્ર ઘટના
તિરુવલ્લુર જિલ્લાના તિરુથની નજીક પોડાતુરપેટ ટાઉન પંચાયતના રહેવાસી ગણેશન (56) આ વિસ્તારની એક સરકારી શાળામાં લેબ આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતા હતા. તેમના બે પુત્રો મોહનરાજ અને હરિહરન છે. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં, બંને પુત્રોએ પોડાતુરપેટ્ટઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ગણેશન ઘરે સૂતા હતા ત્યારે સાપના કરડવાથી મૃત્યુ થયું હતું.
તે શંકાના દાયરામાં કેવી રીતે આવ્યો?
પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, મૃતક ગણેશનના નામે 11 વીમા પોલિસી હતી, જેમાંથી ચાર તેણે જાતે જ લીધી હતી. આનાથી પોલીસમાં શંકા ઉભી થઈ. દરમિયાન, ઉત્તર ઝોનના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (આઇજી) આસરા ગર્ગને વીમા કંપની તરફથી ફરિયાદ મળી, જેનાથી પોલીસની શંકાઓ વધુ મજબૂત બની.
વીમા કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, ગણેશનના બંને પુત્રો તેમના મૃત્યુ અંગે અલગ અલગ નિવેદનો આપી રહ્યા હતા અને તેથી તેની તપાસ કરવાની જરૂર છે. ત્યારબાદ, ગુમ્મીદીપુંડી ડીએસપી જયશ્રીના નેતૃત્વમાં એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરવામાં આવી હતી અને સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, બંને પુત્રોએ અજ્ઞાનતાનો ડોળ કર્યો હતો, પરંતુ પૂછપરછ દરમિયાન, આખરે તેઓએ કબૂલાત કરી હતી કે તેઓએ વીમાના પૈસા મેળવવા માટે તેમના પિતાની હત્યા કરી હતી.
હત્યા કેમ કરવામાં આવી?
તેમની કબૂલાતથી પોલીસ ચોંકી ગઈ. ગણેશનના બે પુત્રો, મોહનરાજ અને હરિહરને, તેમના પિતાના નામે રુ.3 કરોડના વીમાના પૈસા મેળવવાની યોજના બનાવી હતી. તેમણે આ કાવતરામાં તેમના મિત્રો બાલાજી, પ્રશાંત, નવીન કુમાર અને દિનાકરણને સામેલ કર્યા. પોલીસે છ લોકોની ધરપકડ કરી અને એક લક્ઝરી કાર અને છ મોબાઇલ ફોન જપ્ત કર્યા.
હત્યા કેવી રીતે થઈ?
તિરુવલ્લુર જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) વિવેકાનંદ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગણેશનના મૃત્યુના એક અઠવાડિયા પહેલા, તેમના બે પુત્રોએ તેમના પિતાને ઝેરી સાપથી મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ સાપ તેમને કરડવામાં નિષ્ફળ ગયો. આ પછી, તેઓએ ફરીથી યોજના બનાવી અને 1.5 લાખ રૂપિયામાં 3 ફૂટ લાંબો ક્રેટ સાપ ખરીદ્યો અને ગુનો કર્યો. પોલીસથી શંકા ન થાય તે માટે, તેઓએ ગણેશનને કરડ્યા પછી ઘરની અંદર સાપને મારી નાખ્યો. ધરપકડ કરાયેલા છ આરોપીઓમાંથી એક નિષ્ણાત સાપ પકડનાર હતો, અને તેઓએ તેનો ઉપયોગ ગુનો કરવા માટે કર્યો હતો."
