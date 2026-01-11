કર્ણાટક: બે માર્ગ અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત, કોલ્હાપુરના DySP ઘાયલ

ETV Bharat / bharat

ગઈકાલે 10 જાન્યુઆરીની રાત્રે કર્ણાટકના ચિત્રદુર્ગમાં બે અલગ-અલગ દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માતમાં છ લોકોના મૃત્યું નીપજ્યાં છે.

ચિત્રદુર્ગ: કર્ણાટકના ચિત્રદુર્ગમાં ગઈકાલે રાત્રે બે અલગ-અલગ માર્ગ અકસ્માતોમાં છ લોકોના મૃત્યું અને કોલ્હાપુરના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ઘાયલ થયા હતા. અકસ્માત થયો ત્યારે તેઓ તેમના પરિવાર સાથે મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. પોલીસ બંને ઘટનાઓની તપાસ કરી રહી છે.

હિરીયુર તાલુકાના હિંદસકટ્ટે ગામ નજીક બિદર-શ્રીરંગપટ્ટના રાજ્ય ધોરીમાર્ગ પર એક કાર અને એક ટ્રક સામસામે અથડાયા હતાં. આ વિસ્તાર માર્ગ અકસ્માતો માટે સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે. આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ચાર યુવાનોના મોત થયા હતા.

મૃતકોની ઓળખ વિશ્વનાથ (22), નાનજુંડી (23), રાહુલ (23) અને યશવંત (22) તરીકે થઈ છે. બધા હિરીયુર તાલુકાના નંજય્યનકોટ્ટીગ ગામના રહેવાસી હતા. મૃતક યુવાનોના મૃતદેહને હિરીયુર સરકારી હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમના પરિવારોને જાણ કરવામાં આવી છે. આ અકસ્માત હિરીયુર ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં થયો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ કરી હતી અને કેસ નોંધ્યો હતો.

કાર ટ્રક સાથે અથડાઈ

કોલ્હાપુરના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (SP) વૈષ્ણવી, જે મહારાષ્ટ્રથી બેંગલુરુ જઈ રહ્યા હતા, તેમની ઇનોવા કાર ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી જેમાં તેઓ ઘાયલ થયા હતા. બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા અને ત્રણ અન્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ અકસ્માત ચિત્રદુર્ગના તમતકલ્લુ ગામમાં એક પુલ પાસે થયો હતો. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (SP) વૈષ્ણવી, તેમની માતા કમલા હરિબાબુ (65) અને ડ્રાઇવર રાકેશ (40) સાથે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘાયલોને ચિત્રદુર્ગ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

વૈષ્ણવીને ચિત્રદુર્ગની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જાણવા મળ્યું છે કે નાયબ પોલીસ અધિક્ષક તમિલનાડુની યાત્રા પછી તેના પરિવાર સાથે કોલ્હાપુર પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. ચિત્રદુર્ગ ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનના સીપીઆઈ બાલચંદ્ર નાઈકે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. ચિત્રદુર્ગ ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

