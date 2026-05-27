NEET UG 2026 પેપર લીક કેસમાં વધુ બે લોકોની ધરપકડ, એક પ્રોફેસર પણ સામેલ

લાતૂરના એક ડૉક્ટર અને પુણેની એક મેડિકલ કોચિંગ ઇંસ્ટીટ્યૂટના ફિઝિક્સ ફેકલ્ટીની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી કૂલ 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 2:19 PM IST

નવી દિલ્હી: નીટ પેપર લીક કેસ (NEET UG 2026)માં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી (CBI)એ બુધવારે વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. મળતી માહિતી અનુસાર તપાસ એજન્સીએ લાતૂરના એક ડૉક્ટર અને પુણેની એક મેડિકલ કોચિંગ ઇંસ્ટીટ્યૂટના ફિઝિક્સ ફેકલ્ટીની ધરપકડ કરી છે. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી કૂલ 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

CBIએ જણાવ્યું કે આરોપીની ઓળખ ડૉ. મનોજ શિરૂરે તરીકે થઇ છે, જે લાતૂરના ડૉક્ટર છે, તેમણે આ કેસના મુખ્ય આરોપી અને કોચિંગ સેન્ટરના માલિક પીવી કુલકર્ણીના પુત્ર સહિત ત્રણ વિદ્યાર્થીને કેમિસ્ટ્રીનું પેપર અપાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. બીજી ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિની ઓળખ તેજસ હર્ષદકુમાર શાહ તરીકે થઇ છે, જે પુણેના એક કોચિંગ સેન્ટર ડૉ. અભંગ પ્રભુ મેડિકલ એકેડમી (APMA)માં ફિઝિક્સ ફેકલ્ટી છે. કહેવામાં આવે છે કે તેને ધરપકડ કરાયેલા આરોપી મનીષા હવાલદાર પાસે NEET UG 2026 પરીક્ષામાં કથિત લીક થયેલા ફિઝિક્સના સવાલ મળ્યા હતા.

CBIના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, આ ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરવા માટે તપાસ ચાલુ છે. CBIએ અત્યાર સુધીમાં 49 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો, લેપટોપ અને મોબાઇલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, તપાસ એજન્સીએ આ કેસ 12 મેના રોજ ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગની ફરિયાદના આધારે નોંધ્યો હતો. આ ફરિયાદ NEET-UG 2026 પરીક્ષાના કથિત પેપર લીક સાથે જોડાયેલી છે. કેસ નોંધાયા પછી તરત જ, ખાસ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી અને દેશભરમાં વિવિધ સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ઘણા શંકાસ્પદોને પકડીને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

અત્યાર સુધીમાં દિલ્હી, જયપુર, ગુરુગ્રામ, નાસિક, પુણે, લાતૂર અને અહિલ્યાનગરમાંથી 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે વિવિધ ખાસ ટીમો સંયુક્ત રીતે તપાસ કરી રહી છે અને તપાસમાં રસાયણશાસ્ત્ર, જીવવિજ્ઞાન અને ભૌતિકશાસ્ત્રના સવાલો લીક થવાના વાસ્તવિક સ્ત્રોતનો ખુલાસો થયો છે, જે પરીક્ષા પહેલા સર્કુલેટ કરવામાં આવ્યા હતા.

ગયા અઠવાડિયે, તપાસ એજન્સીએ NEET UG 2026 પેપર લીક કરવાના આરોપમાં મનીષા સંજય હવાલદાર નામની મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. CBI અનુસાર, તેને NEET UG 2026 પરીક્ષાના ફિઝિક્સના પેપર સાથે જોડાયેલા કેટલાક સવાલ આરોપી મનીષા હવાલદાર સાથે શેર કર્યા હતા, તેના શેર કરેલા સવાલ નીટ પેપર લીક કેસ પરીક્ષાના પેપર સેટ ફિઝિક્સના સવાલો સાથે મેળ ખાતા હતા.

