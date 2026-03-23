હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માટે બે વધુ ભારતીય LPG ટેન્કર તૈયાર
શિપ ટ્રેકિંગ ડેટા દર્શાવે છે કે બંને જહાજો સોમવારે કોઈક સમયે સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ શકે છે અને ભારતીય બંદરો તરફ આગળ વધી શકે છે.
By PTI
Published : March 23, 2026 at 3:19 PM IST
નવી દિલ્હી: શિપ ટ્રેકિંગ ડેટા દર્શાવે છે કે બે વધુ ભારતીય ધ્વજવાળા LPG ટેન્કરોએ પર્શિયન ગલ્ફથી તેમની મુસાફરી શરૂ કરી છે અને ભારતીય બંદરો તરફ જતા પહેલા યુદ્ધગ્રસ્ત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની અપેક્ષા છે.
LPG ટેન્કર 'પાઈન ગેસ' અને 'જગ વસંત', જે એકબીજાની નજીક જઈ રહ્યા હતા, સોમવારે બપોરે ઈરાનના લારાક અને કેશ્મ ટાપુઓ વચ્ચેના પાણીની નજીક હતા, સંભવતઃ સ્ટ્રેટ પાર કરતા પહેલા ઈરાની અધિકારીઓને તેમની ઓળખ સ્પષ્ટ કરવા માટે.
મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ પછી પર્શિયન ગલ્ફમાં ફસાયેલા 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોમાં આ બંને જહાજોનો સમાવેશ થાય છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ - ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચેનો સાંકડો જળમાર્ગ જે તેલ અને ગેસ ઉત્પાદક ખાડી દેશોને બાકીના વિશ્વ સાથે જોડે છે - આ સંઘર્ષને કારણે વર્ચ્યુઅલ રીતે બંધ થઈ ગયો હતો. શિપ ટ્રેકિંગ ડેટા દર્શાવે છે કે બંને જહાજો સોમવારે કોઈક સમયે સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈને ભારતીય બંદરો તરફ જવાની અપેક્ષા રાખે છે.
અગાઉ, MT 'શિવાલિક' અને MT 'નંદા દેવી', આશરે 92,712 ટન LPG (અથવા દેશના એક દિવસના રસોઈ ગેસના વપરાશ જેટલું) વહન કરીને, સુરક્ષિત રીતે ભારતીય દરિયાકાંઠે પહોંચ્યા હતા.
શરૂઆતમાં, જ્યારે યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓ પછી પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું, ત્યારે 28 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં હાજર હતા. આમાંથી 24 જહાજો સ્ટ્રેટની પશ્ચિમ બાજુએ અને ચાર પૂર્વ બાજુએ હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, બંને બાજુથી બે-બે જહાજો સુરક્ષિત રીતે આગળ વધવામાં સફળ રહ્યા છે.
LPG કેરિયર "શિવાલિક" 16 માર્ચે ગુજરાતના મુન્દ્રા પહોંચ્યું, જ્યારે બીજું LPG ટેન્કર, "નંદા દેવી", બીજા દિવસે ગુજરાતના કંડલા બંદરે પહોંચ્યું. બંને LPG વાહકો ૧૩ માર્ચે પોતાની સફર શરૂ કરી અને ૧૪ માર્ચની સવારે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પાર કરી ગયા.
ભારતીય ધ્વજવંદન ધરાવતું તેલ ટેન્કર "જગ લડકી", જે UAE થી 80,886 ટન ક્રૂડ ઓઇલ લઈને આવ્યું હતું, તે 18 માર્ચે મુન્દ્રા પહોંચ્યું. ઓમાનથી આફ્રિકા ગેસોલિન લઈને જતું બીજું ટેન્કર, "જગ પ્રકાશ", પહેલાથી જ સુરક્ષિત રીતે સામુદ્રધુની પાર કરી ચૂક્યું છે અને તાંઝાનિયા જઈ રહ્યું છે. સંઘર્ષ ક્ષેત્રમાં બાકી રહેલા 24 ભારતીય ધ્વજવંદન ધરાવતું જહાજોમાંથી 22 સામુદ્રધુનીની પશ્ચિમ બાજુએ છે, જેમાં 611 ખલાસીઓ છે, જ્યારે બે પૂર્વ બાજુએ છે. પશ્ચિમ બાજુએ બાકી રહેલા 22 ભારતીય ધ્વજવંદન ધરાવતું જહાજોમાંથી છ LPG વાહકો હતા - જેમાંથી બે ભારત માટે રવાના થઈ ગયા છે.
બાકી રહેલા જહાજોમાંથી, એક લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) ટેન્કર છે, ચાર ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર છે, એક રાસાયણિક ઉત્પાદનો લઈ રહ્યું છે, ત્રણ કન્ટેનર જહાજો છે અને બે બલ્ક કેરિયર છે. વધુમાં, એક ડ્રેજર છે, બીજું ખાલી છે, અને ત્રણ ડ્રાય ડોકમાં નિયમિત જાળવણી હેઠળ છે.
કુલ મળીને, આશરે 500 ટેન્કર જહાજો પર્સિયન (અરબી) ખાડીમાં ફસાયેલા છે. આમાં 108 ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર, 166 ઓઇલ પ્રોડક્ટ ટેન્કર, 104 કેમિકલ/પ્રોડક્ટ ટેન્કર, 52 કેમિકલ ટેન્કર અને 53 અન્ય પ્રકારના ટેન્કરનો સમાવેશ થાય છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે ઈરાન કદાચ નિરીક્ષણ પછી જ પસંદગીના જહાજોને સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપી રહ્યું છે. કેટલાક જહાજો લારાક-કેશ્મ ચેનલમાંથી સહેજ વળ્યા છે અને સ્ટ્રેટમાંથી બહાર નીકળી ગયા છે.
તેઓ કહે છે કે આ એક પ્રકારની ચકાસણી પ્રક્રિયા હોય તેવું લાગે છે જેના દ્વારા ઈરાન ખાતરી કરે છે કે જહાજની માલિકી, કાર્ગો અને જહાજ પોતે યુએસ અથવા ઈરાને પરિવહન માટે અધિકૃત વ્યક્તિઓનું નથી.
ભારત તેના ક્રૂડ ઓઇલનો લગભગ 88 ટકા, તેના કુદરતી ગેસનો 50 ટકા અને તેના LPGનો 60 ટકા આયાત કરે છે. યુદ્ધ શરૂ થયું તે પહેલાં, ભારતની અડધાથી વધુ ક્રૂડ ઓઇલ આયાત સાઉદી અરેબિયા, ઇરાક અને યુએઈ જેવા દેશોમાંથી થતી હતી; આ બધા દેશો માલ મોકલવા માટે સ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરે છે.
85-95 ટકા LPG અને 30 ટકા ગેસ સ્ટ્રેટમાંથી આવતો હતો. જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયમાં વિક્ષેપને રશિયા, પશ્ચિમ આફ્રિકા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને લેટિન અમેરિકા જેવા અન્ય સ્ત્રોતો દ્વારા આંશિક રીતે વળતર આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યિક વપરાશકર્તાઓને ગેસ અને LPG સપ્લાય બંધ કરવામાં આવ્યો છે.
