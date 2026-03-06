ETV Bharat / bharat

આસામમાં સુખોઈ-30 ફાઇટર જેટ ક્રેશમાં બે ભારતીય વાયુસેનાના પાઇલટના મોત

આસામના જોરહાટ નજીક તાલીમ ઉડાન દરમિયાન સુખોઈ-30 ફાઇટર વિમાન ક્રેશ થતાં સ્ક્વોડ્રન લીડર અનુજ અને ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ પૂર્વેશ દુર્ગાકરનું મૃત્યુ થયું.

સ્ક્વોડ્રન લીડર અનુજ (ડાબી બાજુ) અને ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ પૂર્વેશ દુર્ગાકર (જમણી બાજુ)
સ્ક્વોડ્રન લીડર અનુજ (ડાબી બાજુ) અને ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ પૂર્વેશ દુર્ગાકર (જમણી બાજુ) (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તેજપુર: આસામના કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં સુખોઈ-30 MKI ફાઇટર જેટ ક્રેશ થતાં બે ભારતીય વાયુસેના (IAF) ના પાઇલટ માર્યા ગયા, IAF એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું. આ ફાઇટર વિમાન નિયમિત તાલીમ મિશન પર હતું અને ગુરુવારે સાંજે જોરહાટ એર બેઝથી ઉડાન ભરી હતી. જેટ એર બેઝથી લગભગ 60 કિલોમીટર દૂર ક્રેશ થયું.

IAF એ પુષ્ટિ આપી કે સ્ક્વોડ્રન લીડર અનુજ અને ફ્લાઇટ લેફ્ટનન્ટ પૂર્વેશ દુર્ગાકરને દુર્ઘટનામાં જીવલેણ ઇજાઓ થઈ છે.

X પર એક પોસ્ટમાં, IAF એ મૃતક અધિકારીઓના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે આ મુશ્કેલ સમયમાં તમામ કર્મચારીઓ શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે.

સુખોઈ Su-30MKI એ બે સીટર, ટ્વીનજેટ મલ્ટીરોલ એર સુપિરિયરી ફાઇટર છે જે રશિયન એરક્રાફ્ટ ઉત્પાદક સુખોઈ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને ભારતીય વાયુસેના (IAF) માટે ભારતના હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) દ્વારા લાઇસન્સ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યું છે. સુખોઈ Su-30 નું આ વેરિઅંટ ભારે, બધા હવામાનમાં કામ કરી શકે તેવું લાંબા અંતરનું ફાઇટર છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SUKHOI 30 CRASH
FIGHTER JET CRASH
TWO IAF PILOTS KILLED
FIGHTER JET CRASH IN ASSAM
SUKHOI 30 FIGHTER JET CRASH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.