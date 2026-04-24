પાકિસ્તાની ગુનેગારો અને ISI માટે કામ કરવાના આરોપમાં યુપીમાં બે લોકોની ધરપકડ
ઉત્તર પ્રદેશ ATS એ મેરઠ અને દિલ્હીમાંથી બે વ્યક્તિઓ શોધી કાઢ્યા જેઓ કથિત રીતે પાકિસ્તાની ઓપરેટિવ્સ સાથે સંપર્કમાં હતા.
By PTI
Published : April 24, 2026 at 10:33 AM IST
લખનૌ: ગુરુવારે નોઈડામાં બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમના પર પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ - જેમાં ISI ઓપરેટિવ્સનો સમાવેશ થાય છે - તેમજ પડોશી દેશના ગેંગસ્ટરો અને "કટ્ટરપંથી યુટ્યુબર્સ" માટે કામ કરવાનો આરોપ છે.
ઉત્તર પ્રદેશ ATS એ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા પાકિસ્તાની સ્લીપર સેલના અસ્તિત્વની તપાસ કરી રહી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બે વ્યક્તિઓ - એક મેરઠનો અને બીજો દિલ્હીનો - કથિત રીતે પાકિસ્તાની ઓપરેટિવ્સ સાથે સીધા સંપર્કમાં હતા અને "કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા".
અધિક પોલીસ મહાનિર્દેશક (કાયદો અને વ્યવસ્થા) અમિતાભ યશે જણાવ્યું હતું કે ATS એ Instagram અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સ્લીપર સેલ વિશેની ગુપ્ત માહિતીના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
એક નિવેદનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું હતું કે પાકિસ્તાની ગુંડાઓ શહજાદ ભટ્ટી, આબિદ જટ્ટ અને કેટલાક કટ્ટરપંથી પાકિસ્તાની યુટ્યુબર્સ (જે કથિત રીતે ISI ના ઈશારે કામ કરતા હતા) ભારતીય યુવાનોને કટ્ટરપંથી બનાવવાનો અને પૈસાની લાલચ આપીને દેશની આંતરિક શાંતિ અને સાંપ્રદાયિક સંવાદિતાને ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, "તેઓ ભારતીય યુવાનોને સંવેદનશીલ સ્થળોની જાસૂસી કરવા અને તેમના નિર્દેશો મુજબ આતંકવાદી હુમલા કરવા માટે ઉશ્કેરી રહ્યા હતા. તેઓ તેમને ઇસ્લામનો ત્યાગ કરનારા ચોક્કસ વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવવા માટે પણ ઉશ્કેરી રહ્યા હતા; આ માટે, તેઓ તેમને અત્યાધુનિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવાનું કહી રહ્યા હતા."
તપાસ મુજબ, મેરઠના રહેવાસી તુષાર ચૌહાણ ઉર્ફે હિઝબુલ્લાહ અલી ખાન અને દિલ્હીના રહેવાસી સમીર ખાન આ નેટવર્કના પ્રભાવમાં આવી ગયા હતા.
ATS ટીમે ગુરુવારે નોઈડાથી બે લોકોની ધરપકડ કરી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસેથી એક પિસ્તોલ, પાંચ જીવંત કારતૂસ અને એક છરી મળી આવી છે.
શરૂઆતની પૂછપરછ દરમિયાન, ચૌહાણે કબૂલાત કરી હતી કે તે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા પાકિસ્તાની ગેંગસ્ટર શહઝાદ ભટ્ટી અને આબિદ જટ્ટના સંપર્કમાં આવ્યો હતો, અને બાદમાં વોઇસ અને વિડીયો પુશ-ટુ-ટોક કોલ્સ દ્વારા તેમની સાથે વાતચીત કરતો હતો.
યશે સમજાવ્યું કે ભટ્ટીનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે, ચૌહાણે કથિત રીતે તેના નામે અનેક ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ બનાવ્યા હતા. આમાંથી એક એકાઉન્ટ બ્લોક કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેણે બીજું એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું અને ભટ્ટીનો સીધો સંપર્ક કરવા માટે તેનો ફોન નંબર મેળવ્યો હતો.
તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ભટ્ટીએ કથિત રીતે ચૌહાણને કેટલાક વ્યક્તિઓ પર ગ્રેનેડથી હુમલો કરવા કહ્યું હતું અને ખાતરી આપી હતી કે આ હેતુ માટે તેને આધુનિક શસ્ત્રો પૂરા પાડવામાં આવશે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ચૌહાણને ₹50,000 અગાઉથી અને કામ પૂર્ણ થયા પછી ₹2.5 લાખનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, અને દુબઈ થઈને પાકિસ્તાન જવા માટે મદદ પણ ઓફર કરવામાં આવી હતી.
એડીજીના જણાવ્યા અનુસાર, ચૌહાણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ભટ્ટીએ તેને કહ્યું હતું કે ત્રણ ISI એજન્ટો તેને લક્ષ્યો સોંપશે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પૂછપરછમાં એ પણ જાણવા મળ્યું હતું કે સમીર ખાન સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ભટ્ટીના સંપર્કમાં હતો અને તેને દિવાલો પર "તહરીક-એ-તાલિબાન હિન્દુસ્તાન" લખવાનું અને વધુ લોકોને ભરતી કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
યશે જણાવ્યું હતું કે ચૌહાણે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા સમીરનો સંપર્ક કર્યો હતો, અને બંને કથિત રીતે તેમના હેન્ડલર્સની સૂચના પર કામ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, જેમાં લક્ષ્યોની જાસૂસી કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ ભટ્ટી અને જટ્ટના કહેવાથી ચોક્કસ વ્યક્તિઓને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપી હતી, અને પાકિસ્તાની હેન્ડલરોએ કોન્ફરન્સ કોલ દ્વારા કેટલાક કોલમાં પણ ભાગ લીધો હતો.
તેમણે કહ્યું કે બંને આરોપીઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતા, શસ્ત્ર અધિનિયમ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પોલીસ તેમના સહયોગીઓ અને તેમના સમગ્ર નેટવર્ક વિશે વધુ માહિતી એકત્રિત કરવા માટે તેમના કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગ કરશે.