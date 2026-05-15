PMની અપીલની અસર: સુપ્રીમ કોર્ટમાં બે દિવસ ઓનલાઈન સુનાવણી, 50 ટકા કર્મચારીઓને WFH, જજ કરશે કાર-પુલિંગ

પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ એશિયાના સંકટને કારણે થતા પેટ્રોલ-ડીઝલનો બિનજરૂરી વપરાશ ઘટાડવાની અપીલ કરી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
By Sumit Saxena

Published : May 15, 2026 at 7:02 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 7:18 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવાર અને શુક્રવારે ફક્ત વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કેસોની સુનાવણી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોએ ઇંધણનો કરકસરથી ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કાર-પૂલિંગ વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ સર્વાનુમતે નિર્ણય લીધો.

આ નિર્ણય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અપીલ બાદ આવ્યો છે, જેમાં તેમણે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને થતા ફાલતુ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા વિનંતી કરી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ એક પરિપત્રમાં જણાવાયું છે: "અલગ-અલગ દિવસો' (એટલે ​​કે, સોમવાર, શુક્રવાર, અથવા અન્ય એવા દિવસો જેમને અલગ-અલગ જાહેર કરાયા છે) પર સૂચિબદ્ધ બાબતો, તેમજ કોર્ટના કેટલાક કાર્યકારી દિવસો દરમિયાન સૂચિબદ્ધ બાબતો, ફક્ત વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા જ સાંભળવામાં આવશે."

તેમાં વધુમાં કહેવાયું છે કે, રજિસ્ટ્રી ખાતરી કરશે કે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ લિંક્સ સમયસર મોકલવામાં આવે, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ સુવિધાઓ સ્થિર રહે, અને કોર્ટની કાર્યવાહીમાં કોઈપણ વિક્ષેપને રોકવા માટે તાત્કાલિક તકનીકી સહાય પૂરી પાડવામાં આવે.

પરિપત્રમાં કહેવાયું છે કે, "ઈંધણના કાર્યક્ષમ ઉપયોગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોએ સર્વાનુમતે નિર્ણય લીધો છે કે તેઓ એકબીજા સાથે કાર-પૂલિંગ વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપે." તેમાં કહેવાયું છે કે, આગામી આદેશો સુધી, રજિસ્ટ્રીની દરેક શાખા અને વિભાગમાં 50 ટકા જેટલા કર્મચારીઓને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ઘરેથી કામ કરવાની પરવાનગી છે, પરંતુ બાકીના કર્મચારીઓ કાર્યસ્થળમાં હાજર રહે જેથી કામગીરી અવિરત રીતે ચાલુ રહે.

પરિપત્રમાં કહેવાયું છે કે, "સંબંધિત રજિસ્ટ્રાર ખાતરી કરશે કે અઠવાડિયાની શરૂઆત પહેલાં સાપ્તાહિક રોસ્ટર તૈયાર કરવામાં આવે. જે સ્ટાફને ઘરેથી કામ કરવાની અનુમતિ છે તેમને ફોન પર હાજર રહેવા અને જરૂર પડ્યે કોઈપણ સમયે ઓફિસ આવવા માટે તૈયાર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. સંબંધિત અધિકારી આ પણ સુનિશ્ચિત કરશે કે તેમને આપેલા અલગ-અલગ કામો સમયસર પૂરા થાય."

તેમાં વધુમાં કહેવાયું છે કે, જો, કોઈપણ બ્રાન્ચ કે વિભાગમાં કાર્યની આવશ્યક પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લીધા પછી, સંબંધિત રજિસ્ટ્રારને લાગે કે 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' વ્યવસ્થા અસરકારક નથી, તો રજિસ્ટ્રાર તે બ્રાન્ચ અથવા વિભાગ માટે આવી વ્યવસ્થા બંધ કરી શકે છે અથવા તેમાં ફેરફાર કરી શકે છે.

