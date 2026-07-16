એક અનોખા લગ્ન: જેલમાં બે દોષિત હત્યારાઓ લગ્નગ્રંથિથી જોડાશે; હાઈકોર્ટે મંજૂરી આપી
લગ્ન સમારોહ માટે બંને પક્ષના મહત્તમ 21 સભ્યો, એક પૂજારી સાથે, જેલ કેમ્પમાં પ્રવેશ કરી શકશે. લગ્નનો સંપૂર્ણ ખર્ચ વરરાજા પોતે ઉઠાવશે.
Published : July 16, 2026 at 1:11 PM IST
જોધપુર: રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ, જોધપુરની મંડોર ઓપન જેલમાં લગ્ન સમારોહ યોજાશે. હત્યાના ગુનામાં સજા ભોગવી રહેલા મૂળરામ અને સીમા બંને ત્યાં લગ્ન કરવાના છે. મૂળરામ પોતાના પાડોશીની હત્યાના ગુનામાં સજા ભોગવી રહ્યા છે, જ્યારે સીમા પોતાના પતિની હત્યાના ગુનામાં જેલમાં છે; બંને આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા છે. ન્યાયાધીશ પુષ્પેન્દ્ર સિંહ ભાટી અને પ્રવીર ભટનાગરની બનેલી હાઈકોર્ટ ડિવિઝન બેન્ચે નાગૌરના રહેવાસી મૂળરામ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીનો નિકાલ કરતી વખતે આ આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં તેમની સજાને હંગામી ધોરણે સ્થગિત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
મૂલારામ 16 જાન્યુઆરી, 2017 થી આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા છે અને હાલમાં મંડોર ઓપન જેલમાં બંધ છે. તેમના વકીલ કાલુરામ ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે મૂળરામ સીમા સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે. સીમાને પણ તેના પતિની હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવવામાં આવી છે પરંતુ હાલમાં તે 40 દિવસના પેરોલ પર છે. અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આ લગ્ન તેમના પુનર્વસન અને સુધારણાની પ્રક્રિયાને વેગ આપશે, જેનાથી તેઓ ભવિષ્યમાં સામાન્ય પારિવારિક જીવન જીવી શકશે. જવાબમાં, હાઇકોર્ટે અગાઉના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં કેદીઓના લગ્ન અને પ્રજનન સંબંધિત અધિકારોને કલમ 21 ના દાયરામાં આવતા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી હતી. ભાટીના મતે, લગ્ન 22 જુલાઈના રોજ થવાની સંભાવના છે.
જેલમાં લિવ-ઇન સંબંધ, સંમતિથી લગ્ન: સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા અહેવાલમાં દંપતીની લગ્ન કરવાની ઇચ્છા અને તેમની વચ્ચે લિવ-ઇન સંબંધ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, સરકારી વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે જેલના નિયમો અનુસાર, ઓપન જેલ કેમ્પમાં કાયદેસર લગ્ન થવા સામે સરકારને કોઈ વાંધો નથી. ડિવિઝન બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે લગ્ન સમાજની એક મૂળભૂત સંસ્થા છે અને દોષિત કેદીઓને પણ સંમતિથી લગ્ન કરવાના અધિકારથી વંચિત રાખી શકાય નહીં.
મુલારામ ખર્ચ ઉઠાવશે: હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ઓપન જેલ કેમ્પમાં લગ્ન સમારોહમાં બંને પક્ષના મહત્તમ 21 સભ્યો, એક પૂજારી સહિત, હાજરી આપી શકશે. મહેમાનોની સંખ્યામાં કોઈપણ વધારા અંગે કેમ્પ વહીવટીતંત્ર નિર્ણય લેશે. લગ્નની તારીખ અંગે અગાઉથી સૂચના આપવી આવશ્યક છે, અને મુલારામ પોતે સમારોહનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવશે.
જેલમાં રહીને મુલારામ સરપંચ બન્યા: મુલારામ નાગૌરના અડસિંગાના રહેવાસી છે. તેમનો પરિવાર ખેતીકામ કરતો હતો. તેમના પિતાનો એક પાડોશી સાથે વિવાદ હતો. 2017 માં, મુલારામ એક યુવાન પાડોશીને તેની મોટરસાયકલ પર લઈ ગયો હતો, પરંતુ તે યુવાનનો મૃતદેહ પાછળથી પાણી સંગ્રહ ટાંકીમાંથી મળી આવ્યો હતો. કોર્ટે આ ઘટના માટે મુલારામને હત્યાનો દોષી ઠેરવ્યો હતો, અને ઓગસ્ટ 2023 માં તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. છેલ્લા બે વર્ષથી, તેઓ મંડોરમાં ઓપન જેલ કેમ્પમાં સરપંચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
સૂતેલા પતિની નસો કાપી નાખેલી: સીમા ઘડસે મૂળ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈની આસપાસની રહેવાસી છે. 2016 માં, તેણીએ જોધપુરના ઘંટાઘરના રહેવાસી કૌશલરાજ અરોરા સાથે લગ્ન કર્યા. સીમા આ લગ્નથી નાખુશ હતી, કારણ કે તે તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ થયું હતું. લગ્નના બે મહિના પછી, તેણીએ તેના સૂતેલા પતિના બંને હાથની નસો કાપી નાખવા માટે તીક્ષ્ણ વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યો, જેના પરિણામે કૌશલરાજનું મૃત્યુ થયું. જોકે શરૂઆતમાં તેણીએ દાવો કર્યો હતો કે ઘરમાં ચોર ઘૂસ્યો હતો, પરંતુ કોર્ટે 2019 માં તેણીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી.