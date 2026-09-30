બંગાળ: ગેસ્ટહાઉસમાંથી બહાર નીકળતા કોંગ્રેસના બે નેતાની અટકાયત, ચૂંટણી પ્રચાર કરવા જતા હતા
નંદીગ્રામ કોંગ્રેસના પ્રચાર અભિયાન તે સમયે વિલંબમાં મુકાયુ જ્યારે તેમના બે નેતાની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : September 30, 2026 at 6:01 PM IST
કોલકાતા/નંદીગ્રામ: પશ્ચિમ બંગાળમાં નંદીગ્રામ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીના પ્રચારને લઇને તણાવ વધી ગયો છે. બુધવારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાન માટે પ્રચાર કરવા જઇ રહેલા બે કોંગ્રેસના નેતાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
અટકાયતમાં લેવામાં આવેલા બન્ને નામ માણિક ફકીર અને સુકૃતિરંજન બિસ્વાસ છે. માણિક ફકીર જાણીતા લેખક અને સામાજિક કાર્યકર્તા છે. બીજી તરફ સુકૃતિરંજન બિસ્વાસ મતુઆ સમુદાયના અધિકારીઓની રક્ષા માટે આંદોલનનો મુખ્ય ચહેરો છે. નંદીગ્રામ સ્ટેશનની પોલીસે આ બન્નેની અટકાયત કરી છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી માઇક ફકીર અને સુકૃતિરંજન બિસ્વાસ નંદીગ્રામ પેટાચૂંટણીમાં મિલન પ્રધાન માટે જોરશોરથી ચૂંટણી અભિયાનમાં જોડાયેલા હતા. બન્ને નેતાઓ હલ્દિયા, ચાંદીપુર અને નંદીગ્રામ સહિત અલગ અલગ જગ્યાઓએ ચૂંટણી કેમ્પેઇન કરી રહ્યા હતા.
પોલીસે બુધવારે તેમણે ચાંદીપુરના સપ્તશ્રી ગેસ્ટહાઉસમાંથી કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. તે બાદ તેમણે પૂછપરછ માટે નંદીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યા હતા. થોડીવારમાં પૂછપરછ બાદ સુકૃતિરંજન બિસ્વાસને છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, રિપોર્ટ જણાવે છે કે માણિક ફકીરની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, તેમણે કસ્ટડીમાં લેવા પાછળનું યોગ્ય કારણ અથવા ખાસ આરોપ હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી.
માણિક ફકીરે કહ્યું કે તેમણે આજે સવારે ગેસ્ટ હાઉસમાંથી કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે, તેમણે કહ્યું કે પોલીસે એમ નથી જણાવ્યું કે ક્યા કારણોસર તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે, તેમણે કહ્યું કે નંદીગ્રામના લોકો ડરમાં જીવી રહ્યા છે, તેમનું કહેવું છે કે નંદીગ્રામના લોકો ઇચ્છે છે કે મિલન પ્રધાન આ બેઠક પરથી પેટા ચૂંટણીમાં જીત મેળવે. માઇક ફકીરે કહ્યું કે આ કારણ છે કે તેમણે અને સુકૃતિરંજન બિસ્વાસને પોલીસ નંદીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન લઇને આવ્યા છે.
તેમણે નંદીગ્રામના લોકોને કહ્યું કે તે પોતાની પસંદથી વોટ કરે અને ડરવાની જરૂર નથી, તેમણે કહ્યું કે શુભંકર સરકાર અને રાહુલ ગાંધીના નેતૃતત્વમાં કોંગ્રેસ નંદીગ્રામ બેઠક પર જીત મેળવે.
પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બહાર આવતા સમયે સુકૃતિરંજન બિસ્વાસે કહ્યું કે તેમણે પોલીસે છોડી દીધા છે અને બહાર રાહ જોવા કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પોલીસ માણિક ફકીરની પૂછપરછ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે તેમને માત્ર ચૂંટણી કેમ્પેઇન કરતા રોકવા માટે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી શુભેન્દુ અધિકારી વિપક્ષને ચૂંટણી પ્રચારથી રોકવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
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