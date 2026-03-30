જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંબામાં ડ્રગ્સ દરોડા દરમિયાન બે BSF અધિકારીઓ પર હુમલો
ડ્રગ્સ રિકવરી માટે દરોડા પાડતી વખતે લોકોએ BSF અધિકારીઓ પર હુમલો કર્યો જેમાં તેઓ ઘાયલ થયા.
Published : March 30, 2026 at 5:13 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંબા જિલ્લાના એક ગામમાં ડ્રગ્સ રેડ દરમિયાન સ્થાનિક લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલા કથિત હુમલામાં બે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) અધિકારીઓ ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના 29-30 માર્ચની રાત્રે બની હતી, જ્યારે ઇન્સ્પેક્ટર ઇમ્તિયાઝ અને સબ-ઇન્સ્પેક્ટર દેવેન્દ્રની આગેવાની હેઠળની BSF ટીમે પીપી સુપવાલ વિસ્તારમાં દ્વારકાપુરીની ગુર્જર વસાહતમાં ડ્રગ્સ મેળવવા માટે દરોડો પાડ્યો હતો.
આ કાર્યવાહી એક ગુપ્ત માહિતીના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન સ્થાનિક લોકોના એક જૂથે BSFની G શાખા ટીમને ઘેરી લીધી હતી અને હુમલો કર્યો હતો.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "દરોડ દરમિયાન BSF અધિકારીઓ યુનિફોર્મમાં હતા, અને કેટલાક સ્થાનિક લોકોએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં બંને અધિકારીઓ ઘાયલ થયા હતા." આ ઘટનામાં અન્ય ઘણા લોકોને પણ નાની ઇજાઓ થઈ હતી.
ઘાયલ BSF અધિકારીઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે AIIMS વિજયપુર લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોકટરોએ જણાવ્યું હતું કે તેમની હાલત સ્થિર છે. હુમલા પાછળનું કારણ તાત્કાલિક જાણી શકાયું નથી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસે ઘટનાની નોંધ લીધી છે અને હુમલા પાછળનો હેતુ નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે, અને સંડોવાયેલા લોકોને ઓળખવા અને પકડવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
