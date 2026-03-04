ETV Bharat / bharat

બાઈક, કાર નહીં આખેઆખું 50 મીટર લાંબું મોબાઈલ ટાવર ચોરી ગયા ચોર!

50 મીટર લાંબા મોબાઇલ કંપનીના ટાવરની ચોરીનો આ પ્રકારનો પહેલો મામલો હોવાનું કહેવાય છે

50 મીટર લાંબા મોબાઇલ કંપનીના ટાવરની ચોરીનો આ પ્રકારનો પહેલો મામલો હોવાનું કહેવાય છે
50 મીટર લાંબા મોબાઇલ કંપનીના ટાવરની ચોરીનો આ પ્રકારનો પહેલો મામલો હોવાનું કહેવાય છે (Police Department)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 3:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રામપુર: ઉત્તરપ્રદેશના રામપુરથી એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. અહીં આ વખતે ચોરી કોઈ બાઈક કે કારની નહીં પરંતુ 50 મીટર લાંબા મોબાઈલ કંપનીના ટાવરની કરવામાં આવી છે. મોબાઇલ કંપનીનું ટાવર ચોરી થયું હોય એવો આ પહેલો કિસ્સો હોવાનું જાણવા મળે છે.

આ ઘટના સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, GTL ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીએ સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં જણાવાયું હતું કે અજાણ્યા ચોર 50 મીટર ઊંચા ટાવર, 160 kmph શેલ્ટર અને ટાવરનો અન્ય સામાન ચોરી કરી ગયા. આ મામલે સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

કેસની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને રામપુર પોલીસ અધિક્ષકે અપરાધીઓ વિરુદ્ધ ચલાવાઈ રહેલા અભિયાન અંતર્ગત અપર પોલીસ અધીક્ષકના નિર્દેશનમાં થાના સિવિલ લાઈન્સ પોલીસ ટીમે સક્રિયતા દેખાડી અને ઘટનાનું સફળ અનાવરણ કર્યું.

તપાસ દરમિયાન, પોલીસે બે આરોપીઓ, ઇમરાન અને રિઝવાન અલીની ધરપકડ કરી. તેમની પાસેથી ચોરી કરેલી વસ્તુઓ પણ મળી આવી હતી, જેમાં 100 એંગલ લોખંડના ટુકડા, 6 એંગલ સીડીનું લોખંડ અને 12 એંગલ કનેક્ટર લોખંડનો સમાવેશ થાય છે.

અધિક પોલીસ અધિક્ષક અનુરાગ સિંહે જણાવ્યું કે, પોલીસે મોબાઇલ કંપનીના ટાવરની ચોરીની માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી અને ચોરાયેલી વસ્તુઓ સાથે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી અને તેમને જેલમાં મોકલી દેવાયા છે. હાલમાં, પોલીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે અને ગુનામાં અન્ય કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે તે શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STEALING MOBILE TOWER
MOBILE TOWER ROBBERY
UP ROBBRY
MOBILE TOWER ROBBED
MOBILE TOWER STEAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.