ભગવાને ઈચ્છા ન પૂરી કરી તો પૂજારીને બંધક બનાવીને માંગી ખંડણી, બેની ધરપકડ
આરોપીઓએ શરૂઆતના ધાર્મિક વિધિ-વિધાન પાછળ ખર્ચાયેલા નાણાં પાછા મેળવવાની અને 1 લાખ રૂપિયાની ખંડણીની માંગણી કરી હતી
Published : September 13, 2026 at 8:42 PM IST
નવી દિલ્હી/નોઈડા: પોલીસે એવા બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે જેમણે એક પૂજારીને બંધક બનાવીને ખંડણી માગી હતી. પોલીસે બંને આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે જ્યારે આરોપીઓની પૂછપરછ કરી ત્યારે ચોંકાવનારો ધડાકો થયો હતો. પોલીસના કહેવા અનુસાર, બંને આરોપીએ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પૂજારી પાસે કેટલીક ધાર્મિક વિધિ કરાવી હતી. જો કે તેમની ઈચ્છા પૂર્ણ નહીં થતા આરોપીઓએ પૂજારીની બંધક બનાવ્યો અને ધાર્મિક વિધિ પાછળ ખર્ચેલા નાણાં પરત માગ્યા હતા. આ ઉપરાંત એક લાખ રૂપિયાની ખંડણીની પણ માંગણી કરી હતી.
થોડા સમય પહેલાં ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુરના રહેવાસી આશિષ અને પ્રવેશ યાદવે એક ખાસ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે નોઈડા સ્થિત પૂજારી અનિલ તિવારીની સેવા લીધી હતી અને એક ધાર્મિક વિધિ કરાવી હતી. જોકે સમય વીતવા છતાં જ્યારે તેમની ઈચ્છા પૂરી ન થઈ, ત્યારે આરોપીઓએ ભગવાન પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરવાને બદલે પૂજારીને જ નિશાન બનાવવાનું નક્કી કર્યું.
તેમણે બીજી એક ધાર્મિક વિધિ કરાવવાના બહાને પૂજારીને જૌનપુર બોલાવ્યા. ત્યાં પહોંચતા જ તેમને એક રૂમમાં બંધક બનાવી લેવામાં આવ્યા. આરોપીઓએ શરૂઆતની વિધિ પાછળ ખર્ચાયેલા નાણાં પાછા આપવાની માંગણી કરી. ત્યારબાદ તેમણે પૂજારીની મુક્તિ માટે તેમના પરિવાર પાસે 1 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગી અને તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે તપાસ માટે એક ટીમ બનાવી અને બાદમાં બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી.
ADCP મનીષા સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, "પીડિતના પરિવારે નોઈડા સેક્ટર 113 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ પોલીસે આરોપીઓને પકડવા માટે જાળ બિછાવી હતી. જ્યારે આરોપીઓ ખંડણીની રકમ લેવા માટે આવ્યા, ત્યારે પોલીસે સરફાબાદ નજીક બંનેને ઝડપી લીધા અને કેસનો ભેદ ઉકેલી દીધો હતો. આ ઘટના માત્ર અપહરણ કે ખંડણી પૂરતી સીમિત નથી; તે સમાજમાં શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા વચ્ચેની સીમારેખા ક્યાં છે તે અંગે પણ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે."
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