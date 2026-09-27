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હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં 200 ફૂટ ઊંડા બોરવેલ પડી અઢી વર્ષની બાળકી, રેસ્ક્યૂ ઑપરેશન ચાલુ

આ બોરવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખોદવામાં આવ્યો હતો અને રમતી વખતે બાળકી તેમાં પડી ગઈ હતી

આ બોરવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખોદવામાં આવ્યો હતો અને રમતી વખતે બાળકી તેમાં પડી ગઈ હતી
આ બોરવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખોદવામાં આવ્યો હતો અને રમતી વખતે બાળકી તેમાં પડી ગઈ હતી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 9:29 PM IST

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ફરીદાબાદ: હરિયાણાના ફરીદાબાદ જિલ્લાના સીહી ગામમાં અઢી વર્ષની બાળકી બોરવેલમાં પડી ગઈ છે. વહીવટીતંત્રે બાળકીને બહાર કાઢવા માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ, આ બોરવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખોદવામાં આવ્યો હતો અને રમતી વખતે બાળકી તેમાં પડી ગઈ હતી.

બાળકી બોરવેલમાં પડી

ફરીદાબાદના સીહી ગામમાં અઢી વર્ષની બાળકી ૨૦૦ ફૂટ ઊંડા બોરવેલમાં પડી ગઈ. આ ઘટના સાંજે લગભગ ૭ વાગ્યે બની હતી. બોરવેલ પાસે ઊભા રાખેલા ટ્રેક્ટર પર ચઢીને બાળકી રમી રહી હતી, ત્યારે તે લપસી ગઈ અને ૨૦૦ ફૂટ ઊંડા ખાડામાં પડી ગઈ.

પોલીસ ઘટનાસ્થળે હાજર
પોલીસ ઘટનાસ્થળે હાજર (ETV Bharat)

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો બોરવેલ

અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી મુજબ, આ બોરવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો હતો. અકસ્માતની જાણ થતાં ગ્રામજનો ઘટનાસ્થળે એકઠા થયા અને સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી, ત્યારબાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.

200 ફૂટ ઊંડા બોરવેલમાં ખાબકી બાળકી
200 ફૂટ ઊંડા બોરવેલમાં ખાબકી બાળકી (ETV Bharat)

બાળકીને બચાવવાની અપીલ

બાળકીના પિતા રામદીને જણાવ્યું હતું કે આ બોરવેલ લગભગ ૧૦ વર્ષથી બંધ હાલતમાં હતો અને થોડા દિવસો પહેલાં જ તેનું ઢાંકણું નીકળી ગયું હતું. ઘટના બની ત્યારે તેઓ કામ પર ગયા હતા; ગામલોકો પાસેથી તેમને પોતાની દીકરી બોરવેલમાં પડી હોવાની જાણ થઈ અને તેઓ અત્યારે ભારે આઘાતમાં છે. રામદીને સૌને પોતાની દીકરીને બચાવવામાં મદદ કરવા માટે અપીલ કરી છે. દરમિયાન, ફરીદાબાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. ગામલોકોની મદદથી બોરવેલની આસપાસની માટી હટાવવામાં આવી રહી છે અને બાળકી કેટલી ઊંડાઈએ ફસાયેલી છે તે જાણવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.

બાળકીને બચાવવાના પ્રયત્ન ચાલુ
બાળકીને બચાવવાના પ્રયત્ન ચાલુ (ETV Bharat)

...આ સ્ટોરીને અમે અપડેટ કરી રહ્યા છીએ

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બાળકી બોરવેલમાં પડી
હરિયાણામાં બાળકી બોરવેલમાં પડી
GIRL FALLS INTO A BOREWELL
હરિયાણામાં બાળકી બોરવેલમાં પડી

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