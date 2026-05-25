ટ્વિશા શર્મા મોત કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ, આરોપી અને સાક્ષીઓને મીડિયામાં નિવેદન આપવા પર રોક
સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્વિશા શર્માની બીજી ઓટોપ્સીનો તાત્કાલિક આદેશ આપવા માટે મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટની પ્રશંસા કરી હતી.
Published : May 25, 2026 at 1:31 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્વિશા શર્માના મોત કેસની સુઓમોટો નોંધ લીધા પછી સુનાવણી શરૂ કરી છે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચ અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ પંચોલીની બેન્ચ આ કેસની સુનાવણી કરી રહી છે.
આરોપીના વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે પૂર્વ જજ અને ટ્વિશાની સાસુ ગિરિબાલા સિંહ આ કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસ અંગે મીડિયા સમક્ષ નિવેદનો નહીં આપે.
મોડલ-એક્ટર ટ્વિશા શર્મા (33) 12 મેના રોજ ભોપાલના કટારા હિલ્સ વિસ્તારમાં પોતાના સાસરામાં મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી, તેના પરિવારે તેના સાસરિયાઓ પર દહેજ માટે ઉત્પીડન અને આત્મહત્યા માટે ઉકસાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે, તેના સાસરિયાઓએ દાવો કર્યો હતો કે તેને ડ્રગ્સની લત હતી.
CJIએ પ્રાથમિક ટિપ્પણીમાં અવલોકન કર્યું હતું કે સાસુ એક નિવૃત જિલ્લા ન્યાયાધીશ છે અને તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે એવી વાર્તા બનાવવામાં આવી રહી છે કે ન્યાયતંત્ર નિષ્પક્ષ ટ્રાયલની મંજૂરી આપી રહ્યું નથી.
CJIએ કહ્યું કે,"દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાની નિષ્પક્ષ, સ્વતંત્ર તપાસ થવી જોઇએ."
ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું કે તેઓ પીડિતાના પરિવારજનો તેમજ આરોપીઓને પ્રભાવિત કરવા માંગે છે કે જાહેરમાં મીડિયા સમક્ષ નિવેદનો આપવાને બદલે, તેમણે તપાસ એજન્સી સમક્ષ પોતાના નિવેદનો નોંધાવવા જોઇએ.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું: "પીડિતાએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો અને માતા-પિતા માટે મૃત પુત્રી કરતાં સારૂ છે કે તેની પુત્રીના છૂટાછેડા થઇ જાય." તુષાર મહેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું કે CBI આ કેસને પોતાના હાથમાં લેશે.
આજે સવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્વિશા શર્માની બીજી ઓટોપ્સીનો તાત્કાલિક આદેશ આપવા માટે મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટની પ્રશંસા કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે મીડિયાને આ કેસમાં ડેવલપમેન્ટનું રિપોર્ટિંગ કરતા સમયે સંયમ રાખવાની પણ વિનંતી કરી હતી.
