ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસ: નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ ગિરિબાલા કાયદાના સકંજામાં ફસાયા; CBIએ ધરપકડ કરી
ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસમાં CBIએ નિવૃત્ત ન્યાયાધીશના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા; કલાકોની પૂછપરછ બાદ ધરપકડ.
Published : May 28, 2026 at 6:35 PM IST
ભોપાલ: ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસના સંદર્ભમાં સીબીઆઈ નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ ગિરિબાલા સિંહના ઘરે પહોંચી. હાઈકોર્ટ દ્વારા તેમના આગોતરા જામીન રદ કર્યા બાદ, ગિરિબાલા સિંહની આજે, 28 મે, ગમે ત્યારે ધરપકડ કરી છે. શરૂઆતમાં સીબીઆઈ ટીમે ગિરિબાલાની તેમના નિવાસસ્થાને પૂછપરછ કરી હતી. સમગ્ર નિવાસસ્થાનનું થ્રિ-ડી મેપિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના માટે ઘરમાં 3D કેમેરા લગાવવામાં આવ્યો હતો.
ગિરિબાલાની ધરપકડ
ટ્વિશા શર્મા મૃત્યુ કેસમાં સીબીઆઈએ ગિરિબાલા સિંહની ઘણા કલાકો સુધી પૂછપરછ કરી. હાઈકોર્ટ દ્વારા તેમના આગોતરા જામીન રદ કર્યા બાદ, ગુરુવારે સાંજે ગિરિબાલા સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈ ટીમના આગમનના થોડા સમય પછી, ગિરિબાલાના વકીલ, ઇનોશ જ્યોર્જ કાર્લો પણ બંગલા પર પહોંચ્યા. મીડિયાએ તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ઇનોશ ચૂપ રહ્યો અને સીધો અંદર ગયો.
કોર્ટે ત્રણ કારણોસર ગિરિબાલાના જામીન રદ કર્યા. પહેલું એ છે કે આરોપી, તેની સાસુ ગિરિબાલા સિંહ અને પતિ સમર્થે તેના પર ગર્ભપાત કરાવવા માટે દબાણ કર્યું હતું. બીજો મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે લગ્ન પછી, જ્યારે ટ્વિશા શર્મા વિદેશ ગઈ, ત્યારે તેના સાસુ અને પતિએ તેને પૈસા આપ્યા. આ સાબિત કરતું નથી કે દહેજની માંગણી કરવામાં આવી ન હતી. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે ઘટના પછી, તેની સાસુ ગિરિબાલા સિંહે પોલીસ તપાસમાં સહકાર આપ્યો ન હતો, જે જઘન્ય ગુનાની શ્રેણીમાં આવે છે.
ગિરિબાલા સિંહના ઘરનું 3D મેપિંગ
ગિરિબાલા સિંહના ઘરે પહોંચેલી CBIએ આખા ઘરનું 3D મેપિંગ કર્યું. ઘટનાના દિવસની વધુ સંપૂર્ણ તસવીર આપવા માટે આખા ઘરમાં 3D કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં વધુ મદદ કરવા માટે 3D મેપિંગ દ્વારા ગુનાના સ્થળનું 3D મોડેલ બનાવવામાં આવ્યું હતું. ગુનાના સ્થળે દરેક વિગતોની તપાસ કરીને ઘટનાની વિગતો વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે.
આ અંગે એડવોકેટ જનરલ પ્રશાંત સિંહે એમ પણ કહ્યું હતું કે, "કોર્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે FIR પહેલાં આગોતરા જામીન રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. FIR તપાસના દરવાજા ખોલે છે. FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી, અને પછી તપાસ શરૂ થઈ હતી. જ્યારે તપાસ શરૂ થાય છે, ત્યારે બધા પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવે છે, તેથી પુરાવા સંપૂર્ણપણે એકત્રિત કરી શકાતા નથી અને આગોતરા જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. CBI હવે તપાસ ટીમ હોવાથી, તેઓ તમામ બાબતો પર સંપૂર્ણ વિચાર કરશે."