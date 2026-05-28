ટ્વિશા શર્મા કેસ: સાસુ ગિરિબાલા સિંહને મોટો ઝટકો, મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટે રદ કર્યા આગોતરા જામીન
ટ્વિશા શર્મા મૃત્યું કેસમાં ગિરિબાલા સિંહના આગોતરા જામીન મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટે નામંજૂર કર્યા છે અને કહ્યું છે કે, નીચલી અદાલતે તેમને ઉતાવળમાં જામીન આપી દીધા.
Published : May 28, 2026 at 9:46 AM IST
જબલપુર: મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટે ટ્વિશા શર્માના મૃત્યુની ગંભીર નોંધ લેતા, ટ્વિશાના સાસુ અને ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ ગિરિબાલા સિંહને આપવામાં આવેલા વચગાળાના જામીન રદ કર્યા. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, નીચલી અદાલતે ગિરિબાલા સિંહને ઉતાવળમાં જામીન આપ્યા હતા. હાઈકોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું હતું કે, કેસની ગંભીરતા, ઉપલબ્ધ પુરાવા અને તપાસની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીને રાહત આપવી અયોગ્ય છે. કોર્ટે નીચલી કોર્ટની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાયલ કોર્ટે કેસ ડાયરી અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓની યોગ્ય રીતે તપાસ કરી ન હતી.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ટ્રાયલ કોર્ટે કેસ ડાયરી અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓની યોગ્ય રીતે તપાસ કરી ન હતી. ફાંસીનાં નિશાન ઉપરાંત, મૃતક ટ્વિશાના શરીર પર અન્ય ઇજાઓ મળી આવી હતી, જેના માટે આરોપી સંતોષકારક ખુલાસો આપી શક્યા ન હતા. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે, આરોપીએ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો ન હતો. વધુમાં, મીડિયા સમક્ષ નિવેદનો આપીને ટ્વિશાની છબી ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને તપાસને પ્રભાવિત કરી શકે તેવું વર્તન ગણી શકાય. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, કેસની તપાસ હવે સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી હોવાથી, તપાસ એજન્સીને પક્ષકાર બનાવવી જરૂરી છે.
હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ દેવ નારાયણ મિશ્રાએ તેમના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, જામીન રદ કરવા માટે "નક્કર અને આકર્ષક કારણો" હોવા જરૂરી છે. જામીન ફક્ત ત્યારે જ રદ કરી શકાય છે જો કોર્ટે અપ્રસ્તુત બાબતો ધ્યાનમાં લીધી હોય અથવા રેકોર્ડ પર મહત્વપૂર્ણ તથ્યોને અવગણ્યા હોય, જેનાથી જામીનનો આદેશ કાયદેસર રીતે અમાન્ય બને.
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર હાઈકોર્ટની ટિપ્પણી
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટનો ઉલ્લેખ કરતા, હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકના શરીરમાં ગળે ટૂંપો ખાવાના કારણે થયેલી ઈજાઓ ઉપરાંત અનેક ઈજાઓ હતી. મેડિકલ રિપોર્ટ મુજબ, આ ઈજાઓ ફક્ત શરીરને નીચે ઉતારતી વખતે જ થઈ ન હતી. કોર્ટે આને કેસનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું માન્યું અને કહ્યું કે સમગ્ર ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ જરૂરી છે. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે ટ્વિશા શર્માના પરિવાર અને અન્ય સાક્ષીઓના નિવેદનોમાં સ્પષ્ટપણે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, તેના પતિ અને સાસુ તેના પર ગર્ભપાત કરાવવા માટે દબાણ કરી રહ્યા હતા. વધુમાં, દહેજ ઉત્પીડન અને માનસિક ત્રાસના આરોપો પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
હાઈકોર્ટે શું કહ્યું તેના આદેશમાં?
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાયલ કોર્ટે એ માની લીધું કે, માત્ર લગ્નના સાત વર્ષની અંદર થયેલા મૃત્યુના આધાર પર આગોતરા જામીન ફગાવી શકાય નહીં. નીચલી અદાલતે એ પણ માન્યું હતું કે, ફરિયાદી પક્ષ ટ્વિશાના ખાતામાં પૈસા મોકલતા હતા અને વ્હોટ્સએપ ચેટ્સમાં મુખ્ય આરોપી તેનો પતિ દર્શાય છે.
ટ્રાયલ કોર્ટે એ પણ સ્વીકાર્યું હતું કે આરોપી પક્ષ ત્વિષાના એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી રહ્યો હતો અને વોટ્સએપ ચેટ્સ તેના પતિ સામેની મુખ્ય ફરિયાદને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ આધારો પર આગોતરા જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રેકોર્ડ અને પુરાવાઓની નજીકથી તપાસ કરવાથી એક અલગ જ ચિત્ર બહાર આવે છે.
આ આધાર પર આગોતરા જામીન આપવામાં આવ્યા હતાં, જોકે, હાઈકોર્ટે એ પણ કહ્યું કે, રેકોર્ડ અને સાક્ષીઓની ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાથી જૂદુ જ ચિત્ર સામે આવી શકે છે.
હાઈકોર્ટે આખરે શું કહ્યું?
પોતાના અંતિમ આદેશમાં, હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, 15 મે, 2026ના રોજ આપવામાં આવેલ આગોતરા જામીન ઉપલબ્ધ પુરાવા, કેસની ગંભીરતા અને તપાસની વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વાજબી નથી. ત્યારબાદ કોર્ટે ભોપાલના 10મા એડિશનલ સેશન્સ જજ દ્વારા પસાર કરાયેલા આગોતરા જામીનના આદેશને રદ કર્યો.
સીબીઆઈ અને રાજ્ય સરકારની દલીલ છે કે ગર્ભાવસ્થા પછી, ત્વિષાના પતિ અને સાસુએ તેના ચારિત્ર્ય પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી.
વોટ્સએપ ચેટમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ, ગર્ભપાત કરાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્વિશા સતત તેના પરિવારને તે જે માનસિક ત્રાસનો સામનો કરી રહી હતી તેની જાણ કરતી રહી. આરોપીઓ પ્રભાવશાળી છે અને તપાસને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ જરૂરી છે.