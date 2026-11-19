તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સ્ટાલિનને હરાવનાર TVKના ધારાસભ્યનું નિધન, લાંબા સમયથી બીમાર હતા
તમિલનાડુની કોલાથુર બેઠક પરથી વી.એસ.બાબુએ એમ.કે.સ્ટાલિનને હરાવ્યા હતા.
Published : November 19, 2026 at 5:26 PM IST
ચેન્નાઇ: તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોલાથુર બેઠક પર પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમ.કે.સ્ટાલિનને હરાવનારા કોલાથુરના ધારાસભ્ય વી.એસ.બાબુનું નિધન થયું છે. તેમનું શ્વાસ સંબંધિત બીમારીને કારણે અવસાન થયું છે. તે 75 વર્ષના હતા. હોસ્પિટલના જણાવ્યા અનુસાર, ધારાસભ્યએ 2:24 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
MGM હેલ્થકેરની મેડિકલ સર્વિસ દ્વારા જાહેર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, શ્વસન સંબંધી બીમારીને કારણે તબિયત બગડતા તેમને 9 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલે આ બીમારીને લાંબા સમયથી ચાલી આવતી બીમારી તરીકે વર્ણવી હતી, ત્યારથી ડોક્ટરોની ટીમ ICUમાં તેમની સારવાર કરતી હતી.
હોસ્પિટલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વ્યાપક તબીબી સારવાર અને વિવિધ નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા છતાં બાબુની તબિયત વધુ બગડી હતી. બપોરના સમયે તેમને કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવ્યો હતો.
બાબુ વિજયના નેતૃત્ત્વ હેઠળના 'તમિલગા વેત્રી કઝગમ' (TVK) પક્ષમાં જોડાયા હતા અને 2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને DMKના વરિષ્ઠ નેતા સ્ટાલિન સામે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. તેમણે સ્ટાલિનના ગઢ ગણાતા વિસ્તારમાં તેમને 8,785 મતોના અંતરથી હરાવ્યા હતા. આ જીતને કારણે તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા હતા અને પક્ષના કાર્યકરો દ્વારા તેમને દિગ્ગજ નેતાને હરાવનાર તરીકે બિરદાવવામાં આવ્યા હતા.
સ્ટાલિને દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
DMKના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમ.કે.સ્ટાલિને સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું. સ્ટાલિને પોસ્ટમાં લખ્યુ, " કોલાથુર મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય વી.એસ. બાબુના અવસાનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. હોસ્પિટલમાં લાંબા સમય સુધી ચાલેલી સારવાર દરમિયાન તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ રહ્યો હોવાના અહેવાલો સતત મળતા હતા, તેમ છતાં તેમના અચાનક અવસાનના સમાચાર એક આઘાત સમાન છે. શ્રી બાબુના પરિવારજનો તેમજ તેઓ જે રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા હતા તે પક્ષના સભ્યો પ્રત્યે હું મારી ઊંડી સંવેદના અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરું છું. આ દુઃખની ઘડીમાં હું તેમની સાથે છું."
கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. வி.எஸ். பாபு அவர்களின் மறைவுச் செய்தி வருத்தமளிக்கிறது. பல நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவரது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாகச் செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வந்த நிலையில், திடீரென வெளியாகி உள்ள அவரது மறைவுச் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது. திரு. பாபு அவர்களை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அவர் சார்ந்த கட்சியினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) November 19, 2026
કોણ છે વી.એસ.બાબુ?
બાબુ શરૂઆતથી જ DMK સાથે જોડાયેલા હતા. તેમણે ઉત્તર ચેન્નાઇ જિલ્લા સચિવ તરીકે પણ સેવા આપી હતી. પક્ષના સંગઠન પર મજબૂત પકડ જાળવી રાખવાની તેમની ક્ષમતાને કારણે, 20 વર્ષ પહેલાં તેઓ પ્રથમ વખત વિધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા. 2006ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓ પુરાસાવલકમ મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટાઇ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ થયેલી મતવિસ્તારોની પુન:રચના પ્રક્રિયા દરમિયાન પુરાસાવલકમ મતવિસ્તાર નાબૂદ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે કોલાથુર મતવિસ્તાર અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો.
જમીની સ્તરે તેમનું કામ એટલું પ્રભાવશાળી હતું કે સ્ટાલિને 2011ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે કોલાથુરને પોતાની બેઠક તરીકે પસંદ કર્યું હતું. તે સમયે ચૂંટણી લડવા ટિકિટ ના મળવાં છતા, બાબુએ તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિનના ઇલેક્શન મેનેજર તરીકે કામ કર્યું હતું. સ્ટાલિનને પ્રથમ વખત ચૂંટાઇ આવવામાં મદદ કરવા માટે બાબુએ પોતાનું સર્વસ્વ લગાવી દીધું હતું. ચર્ચા એવી હતી કે DMK નેતૃત્ત્વ બાબુથી ખુશ નહોતું, કારણ કે જીતનું અંતર ખૂબ જ ઓછું રહ્યું હતું. સ્ટાલિને આ બેઠક પર સતત ત્રણ વખત જીત મેળવી હતી, પરંતુ બાબુએ કોલાથુરમાં સ્ટાલિનના વિજયના આ સિલસિલાને તોડી નાખ્યો હતો.
પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને AIADMK સુપ્રીમો જે.જયલલિતાએ સેકર બાબુને પક્ષમાંથી કાઢી મુક્યા હતા. તેમના પર આરોપ હતો કે તેઓ સ્ટાલિન સાથે મળીને કામ કરતા હતા. ત્યારબાદ સેકર બાબુ DMKમાં જોડાઇ ગયા હતા. સેકર બાબુના આગમનને કારણે વી.એસ.બાબુ મુશ્કેલીમાં મુકાઇ ગયા અને તેમને જિલ્લા સચિવના પદ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા; તેમના સ્થાને સેકર બાબુને જિલ્લા સચિવ બનાવવામાં આવ્યા હતા.
વી.એસ.બાબુએ DMK છોડવાની ફરજ પડી અને તેઓ AIADMKમાં જોડાઇ ગયા હતા. વર્ષ 2017માં જયલલિતાના નજીકના સહયોગી વી.કે.શશિકલાના ભત્રીજા ટીટીવી ધિનકરણ સાથે સંબંધ રાખવા બદલ બાબુને AIADMKમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
એડપ્પાડી કે. પલાનીસ્વામીએ AIADMKના મહાસચિવનું પદ સંભાળ્યા પછી, બાબુને માફી આપવામાં આવી. તેમને ફરીથી પક્ષમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા અને ઉત્તર ચેન્નાઈ (પશ્ચિમ) જિલ્લા એકમના જિલ્લા સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. જેમ જેમ પક્ષમાં વિભાજન વધતું ગયું, તેમ બાબુએ પોતાનો આગળનો નિર્ણય લીધો. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, બાબુ મુખ્યમંત્રી અને TVKના સ્થાપક સી. જોસેફ વિજયની હાજરીમાં TVKમાં જોડાયા હતા.
વિજયે કોલાથુર મતવિસ્તાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. એ જ મતવિસ્તાર જ્યાં તેમણે એક સમયે સ્ટાલિનને જીતવામાં મદદ કરી હતી. તેમણે ચૂંટણીમાં વર્તમાન મુખ્યમંત્રીને હરાવીને ઈતિહાસના પાનાઓમાં પોતાનું નામ નોંધાવી દીધું. આવું માત્ર બીજી વખત બન્યું છે; અગાઉ 1996માં આવું બન્યું હતું, જ્યારે DMKના ઉમેદવાર ઈ. જી. સુગવનમે બારગુર મતવિસ્તારમાં જયલલિતાને હરાવ્યા હતા.
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