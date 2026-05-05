ETV Bharat / bharat

તામિલનાડુમાં સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ, TVK નેતા વિજયે રાજ્યપાલને લખ્યો પત્ર

તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવેલા ટીવીકેના વડા વિજયે સરકાર બનાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.

તામિલનાડુમાં સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ
તામિલનાડુમાં સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ચેન્નાઈ: તામિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં TVK સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી આવી છે. ત્યારે TVK ના નેતા વિજયે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને એક પત્ર મોકલીને સરકાર બનાવવાની પરવાનગી માંગી છે. 2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ટીવીકેએ 34.92 ટકા મત મેળવ્યા અને 108 બેઠકો જીતી. શાસક પક્ષ, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ને 24.19 ટકા મત મળ્યા હતા અને 59 બેઠકો જીતી હતી; પરિણામે, DMK હવે વિપક્ષી પક્ષ બની ગયો છે.

ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK), જેણે વિપક્ષ તરીકે વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી, તેણે 21.21 ટકા મત મેળવ્યા છે, અને 47 બેઠકો જીતી છે. આ પરિણામથી ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) વિધાનસભામાં ત્રીજા સ્થાને ધકેલાઈ ગઈ છે.

દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ગઠબંધનના ભાગ રૂપે ચૂંટણી લડી રહેલા પક્ષોમાં, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 5 બેઠકો જીતી છે, ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML), કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (CPI), કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (માર્ક્સવાદી) (CPIM), અને VCK દરેકે 2 બેઠકો જીતી છે, અને દેસિયા મુરપોક્કુ દ્રવિડ કઝગમ (DMDK)એ 1 બેઠક જીતી છે.

ઓલ ઇન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK)ના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનમાં, પટ્ટાલી મક્કલ કાચી (PMK) એ 4 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને અમ્મા મક્કલ મુનેત્ર કઝગમ (AMMK) એ દરેકે 1 બેઠક જીતી હતી. તમિલનાડુ વિધાનસભામાં સરકાર બનાવવા માટે 118 બેઠકોની જરૂર હોય છે, જ્યારે તમિઝગા વેત્રી કઝગમ (TVK) એ ફક્ત 108 બેઠકો મેળવી છે.

વધુમાં, વિજય બે મતવિસ્તાર - પેરામ્બુર અને ત્રિચી પૂર્વમાં જીત્યા હોવાથી, પાર્ટીને એક બેઠક ગુમાવવાનો ભય છે, જેના કારણે તમિઝાગા વેત્રી કઝગમની કુલ બેઠકોની સંખ્યા ઘટીને 107 થઈ જશે. તેથી, સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી 11 બેઠકોની ખોટ સાથે, હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: વિજય આ પડકારનો સામનો કેવી રીતે કરશે?

આ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, તમિઝાગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના નેતા વિજયે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને એક ઇમેઇલ મોકલીને વિનંતી કરી છે કે, તમિઝાગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે)ને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપે. વધુમાં, તેમણે પત્રમાં જણાવ્યું છે કે તેઓ બે અઠવાડિયામાં પોતાની બહુમતી સાબિત કરશે.

  1. કોણ છે તામિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિનને હરાવનાર TVK ઉમેદવાર વી.એસ.બાબુ ?
  2. વિજયનો 'ડબલ ધમાકા': પેરમ્બૂર અને ત્રિચી ઈસ્ટ બંને સીટો પર નોંધાવી ઐતિહાસિક જીત

TAGGED:

TVK LEADER VIJAY THALAPATHY
TAMILNADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TAMILNADU NEW GOVERNMENT
ટીવીકે નેતા વિજય થાલાપતિ
TVK LEADER VIJAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.