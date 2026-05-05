તામિલનાડુમાં સરકાર બનાવવાની કવાયત શરૂ, TVK નેતા વિજયે રાજ્યપાલને લખ્યો પત્ર
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવેલા ટીવીકેના વડા વિજયે સરકાર બનાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.
Published : May 5, 2026 at 2:35 PM IST
ચેન્નાઈ: તામિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં TVK સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી આવી છે. ત્યારે TVK ના નેતા વિજયે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને એક પત્ર મોકલીને સરકાર બનાવવાની પરવાનગી માંગી છે. 2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ટીવીકેએ 34.92 ટકા મત મેળવ્યા અને 108 બેઠકો જીતી. શાસક પક્ષ, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ને 24.19 ટકા મત મળ્યા હતા અને 59 બેઠકો જીતી હતી; પરિણામે, DMK હવે વિપક્ષી પક્ષ બની ગયો છે.
ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK), જેણે વિપક્ષ તરીકે વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી, તેણે 21.21 ટકા મત મેળવ્યા છે, અને 47 બેઠકો જીતી છે. આ પરિણામથી ઓલ ઈન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) વિધાનસભામાં ત્રીજા સ્થાને ધકેલાઈ ગઈ છે.
#WATCH चेन्नई, तमिलनाडु: TVK चीफ और पेरम्बूर विधानसभा सीट से जीते हुए उम्मीदवार विजय के घर के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2026
TVK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। pic.twitter.com/PEvJ4hZDkR
દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ગઠબંધનના ભાગ રૂપે ચૂંટણી લડી રહેલા પક્ષોમાં, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 5 બેઠકો જીતી છે, ઇન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML), કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (CPI), કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (માર્ક્સવાદી) (CPIM), અને VCK દરેકે 2 બેઠકો જીતી છે, અને દેસિયા મુરપોક્કુ દ્રવિડ કઝગમ (DMDK)એ 1 બેઠક જીતી છે.
ઓલ ઇન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK)ના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનમાં, પટ્ટાલી મક્કલ કાચી (PMK) એ 4 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને અમ્મા મક્કલ મુનેત્ર કઝગમ (AMMK) એ દરેકે 1 બેઠક જીતી હતી. તમિલનાડુ વિધાનસભામાં સરકાર બનાવવા માટે 118 બેઠકોની જરૂર હોય છે, જ્યારે તમિઝગા વેત્રી કઝગમ (TVK) એ ફક્ત 108 બેઠકો મેળવી છે.
चेन्नई, तमिलनाडु: TVK चीफ विजय ने चेन्नई में TVK ऑफिस में पेरियार को श्रद्धांजलि दी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 5, 2026
વધુમાં, વિજય બે મતવિસ્તાર - પેરામ્બુર અને ત્રિચી પૂર્વમાં જીત્યા હોવાથી, પાર્ટીને એક બેઠક ગુમાવવાનો ભય છે, જેના કારણે તમિઝાગા વેત્રી કઝગમની કુલ બેઠકોની સંખ્યા ઘટીને 107 થઈ જશે. તેથી, સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી 11 બેઠકોની ખોટ સાથે, હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: વિજય આ પડકારનો સામનો કેવી રીતે કરશે?
આ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, તમિઝાગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના નેતા વિજયે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને એક ઇમેઇલ મોકલીને વિનંતી કરી છે કે, તમિઝાગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે)ને સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપે. વધુમાં, તેમણે પત્રમાં જણાવ્યું છે કે તેઓ બે અઠવાડિયામાં પોતાની બહુમતી સાબિત કરશે.