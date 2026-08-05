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CM વિજયનું મોટું એલાન: મહિલાઓને મળશે સોનાનો સિક્કો અને સિલ્કની સાડી

TVK સરકારનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં મહિલાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે

TVK સરકારનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં મહિલાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે
TVK સરકારનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં મહિલાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 4:33 PM IST

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ચેન્નાઈ: તમિલનાડુની ટીવીકે સરકાર આજે, બુધવાર, 5 ઓગસ્ટના રોજ પોતાનું પહેલું બજેટ રજૂ કરી રહી છે. નાણામંત્રી ડૉ. એન. મેરી વિલ્સને બજેટ રજૂ કર્યું. ટીવીકે સરકારે આ બજેટમાં મહિલાઓ માટે એક મોટી જાહેરાત કરી છે.

બજેટ રજૂ કરતી વખતે, જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે રાજ્યભરમાં 10 ઓલિમ્પિક સેન્ટર ઑફ એક્સેલન્સ સ્થાપિત કરવા માટે ₹5.50 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આનો ઉદ્દેશ્ય ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રકો જીતવાનો અને તમિલનાડુને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોમાં ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચાડવાનો છે. વધુમાં, સરકારે 'બ્રધર્સ ગિફ્ટ સ્કીમ' હેઠળ ₹812 કરોડની ફાળવણીની જાહેરાત કરી, જેના દ્વારા મહિલાઓને તેમના લગ્ન પ્રસંગે 8 ગ્રામ સોનાનો સિક્કો અને રેશમી સાડી આપવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે, સીએમ વિજયે 2026 ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી માટેના મેનિફેસ્ટોમાં મહિલાઓ માટે એક ખાસ પહેલની જાહેરાત કરી હતી; હવે બજેટમાં આની ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, નાણામંત્રીની પ્રશંસા કરતા, સીએમ વિજયે નોંધ્યું કે ટેન્ડર પર અમુક પક્ષો અને વ્યક્તિઓને કમિશન મેળવવાની પ્રથા બંધ થઈ ગઈ છે. બજેટ રજૂ કરતી વખતે, એન. મેરી વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે ટીવીકે સરકાર પહેલી વાર હજ યાત્રાળુઓ માટે સબસિડી ₹25,000 થી વધારીને ₹35,000 કરશે.

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