તમિલનાડુમાં બનશે વિજયની સરકાર, CPI, CPI(M), VCKએ TVKને સમર્થન જાહેર કર્યું
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિજય શુક્રવારે સાંજે રાજ્યપાલને મળીને સરકાર બનાવવાનો ઔપચારિક દાવો રજૂ કરશે.
Published : May 8, 2026 at 4:51 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI), ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી), CPI(M) અને વિદુથલાઈ ચિરુથૈગલ કાચી (VCK) એ શુક્રવારે અભિનેતા-રાજકારણી વિજયને ટેકો જાહેર કર્યો છે. જે બાદ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)ને બહુમતી સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી છે અને આગામી સરકાર બનાવવાનો તેનો દાવો મજબૂત બન્યો છે.
હવે, કોંગ્રેસ, CPI, CPI(M) અને VCK ના સમર્થનથી, TVKની સંખ્યા હવે 234 સભ્યોની વિધાનસભામાં 118 પર પહોંચી ગઈ છે, જે બહુમતી માટે જરૂરી સંખ્યાને બરાબર છે. વિજયની પાર્ટી પાસે 107 ધારાસભ્યો છે, જ્યારે કોંગ્રેસના પાંચ ધારાસભ્યો છે. CPI અને CPI(M) દરેક પાસે બે ધારાસભ્યો છે, અને VCK ના પણ બે ધારાસભ્યો છે.
આ ત્રણેય પક્ષોનું સમર્થન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તમિલનાડુમાં સરકાર બનાવવા માટે TVK અને રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર વચ્ચે રાજકીય મડાગાંઠ ચાલી રહી છે.
વિજય રાજ્યપાલને મળશે
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વિજય શુક્રવારે સાંજે રાજ્યપાલને મળીને સરકાર બનાવવાનો ઔપચારિક દાવો રજૂ કરશે. રાજ્યમાં ચાલી રહેલા રાજકીય ઘટનાક્રમ વચ્ચે આ અઠવાડિયામાં રાજ્યપાલ સાથે તેમની આ ત્રીજી મુલાકાત હશે.
TVKના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, વિજય બેઠક દરમિયાન ગઠબંધન પક્ષો તરફથી સમર્થન પત્ર રજૂ કરશે અને બહુમતી ધરાવતા એકમાત્ર સૌથી મોટા પક્ષના નેતા તરીકેના પોતાના દાવાને આગળ ધપાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
TVKને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપવામાં વિલંબ થવાથી ચેન્નાઈમાં લોકભવનની બહાર પાર્ટીના સમર્થકોએ વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ કર્યા હતા, જ્યાં પોલીસે વિજય મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવાની માંગ કરતા ઘણા પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરી હતી.
ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) ના મહાસચિવ એમ.એ બેબીએ રાજ્યપાલ દ્વારા પરિસ્થિતિને સંભાળવાની ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે, જો ચૂંટણી પછી કોઈ પણ ગઠબંધનને સ્પષ્ટ બહુમતી ન મળી હોત તો એકમાત્ર સૌથી મોટા પક્ષને સરકાર બનાવવા માટે આમંત્રણ આપવું જોઈતું હતું.
બેબીએ કહ્યું કે, "TVK નેતાએ રાજ્યપાલનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ તેમણે ઇનકાર કરી દીધો હતો. તેથી, રાજ્યપાલે જાણી જોઈને મડાગાંઠ ઊભી કરી છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, CPI, CPI(M) અને VCKએ તમિલનાડુમાં લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલી સરકારની રચના સુનિશ્ચિત કરવા માટે TVKને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
આ પણ વાંચો:
જે લક્ઝરી ક્રુઝ શિપમાં હંટાવાયરસનો ફેલાવો થયો તેના સ્ટાફમાં સામેલ હતા બે ભારતીય નાગરિકો
પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રીની આજે થશે જાહેરાત: અમિત શાહ કોલકાતા પહોંચ્યા, શુભેન્દુ અધિકારીએ સ્વાગત કર્યું