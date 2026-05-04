વિજયનો 'ડબલ ધમાકા': પેરમ્બૂર અને ત્રિચી ઈસ્ટ બંને સીટો પર નોંધાવી ઐતિહાસિક જીત

અભિનેતાથી નેતા બનેલા વિજયે પોતાના વિરોધીઓનો મોટા અંતરથી હરાવીને રાજનીતિમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે.

ચૈન્નાઈમાં ચૂંટણી પહેલા રોડ શો કરતા TVK ચીફ વિજય (IANS)
Published : May 4, 2026 at 9:17 PM IST

ચેન્નાઈ: પોતાના પહેલા જ ચૂંટણી અભિયાનમાં ઇતિહાસ રચતા 'તમિલગા વેત્રી કડગમ' (TVK) સુપ્રીમો વિજયે બંને વિધાનસભા મતવિસ્તારો પેરામ્બુર અને ત્રિચી પૂર્વ (તિરુચિરાપલ્લી પૂર્વ) માં શાનદાર જીત મેળવી છે. સમગ્ર રાજ્યની નજર આ બે બેઠકો પર ટકેલી હતી. પોતાના વિરોધીઓને મોટા માર્જિનથી હરાવીને, વિજયે પોતાનો રાજકીય પગ મજબૂત રીતે સ્થાપિત કર્યો છે.

પેરામ્બુરમાં, તેમણે વર્તમાન ધારાસભ્ય અને DMKના દિગ્ગજ ઉમેદવારને લગભગ 40,000 મતોના નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવ્યા. તેવી જ રીતે, ત્રિચી પૂર્વમાં, તેમના વિરોધીઓ તેમની લોકપ્રિયતાના વાવાઝોડાનો સામનો કરવામાં અસમર્થ સાબિત થયા. બે અલગ અલગ પ્રદેશોમાંથી એક સાથે ચૂંટણી લડવી અને બંનેમાં વિજયી બનવું એ દર્શાવે છે કે વિજયનો કરિશ્મા ફક્ત યુવાનો સુધી મર્યાદિત નથી; તેના બદલે, સમગ્ર તમિલનાડુના લોકોએ તેમને તેમના 'જન નાયક' તરીકે સ્વીકાર્યા છે.

પેરામ્બુરમાં, DMKએ વિજય સામે આર.ડી. શેખરને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. શેખર પેરામ્બુરના વર્તમાન ધારાસભ્ય હતા; પરિણામે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી કે DMK આ બેઠક પર વિજય મેળવશે. વધુમાં, PMKના થિલાગાબામાએ AIADMKના ગઠબંધન ઉમેદવાર તરીકે અહીંથી ચૂંટણી લડી હતી. આજે સવારે મત ગણતરી શરૂ થતાં, વિજયે નોંધપાત્ર મતોના માર્જિન સાથે લીડ જાળવી રાખી હતી.

TVK ચીફના તસવીરવાળું ટી-શર્ટ પકડીને ઊભેલા સમર્થક (IANS)

ગણતરીના 16મા રાઉન્ડના અંત સુધીમાં, TVK પ્રમુખ વિજયે કુલ 88,744 મત મેળવ્યા હતા. DMK ઉમેદવાર, આર.ડી. શેખરને 49,817 મત મળ્યા હતા, જ્યારે પીએમકેના થિલાગાબામાને 6,830 મત મળ્યા હતા. વિજયે ડીએમકે ઉમેદવારને લગભગ 40,000 મતોના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યા છે.

સોમવાર, 4 મે, 2026 ના રોજ ચેન્નાઈમાં પાર્ટી મુખ્યાલયમાં મતગણતરી દરમિયાન વિજયનું કટઆઉટ પકડીને ઊભેલા TVKના એક સમર્થક. (IANS)

ચેન્નઈ જિલ્લાના 16 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં પેરામ્બુર સૌથી મોટું છે. આ ચૂંટણીમાં મતવિસ્તારના કુલ 221,000 મતદારોમાંથી નોંધપાત્ર ટકાવારી મતદાન કર્યું હતું. અહીં કુલ મતદાન 89.55 ટકા રહ્યું હતું. આ બેઠક માટે DMK ઉમેદવાર આર.ડી. શેખરે સૌપ્રથમ 2019ની પેરામ્બુર પેટાચૂંટણીમાં વિજય મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, તેમણે AIADMKના તેમના હરીફ ધનાપાલ કરતાં 54,000 વધુ મત મેળવીને જીત મેળવી હતી.

